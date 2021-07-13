Быстрое спасение растений от тли и муравьёв

Справиться с тлей и муравьями в саду можно и без помощи агрессивных химических средств. Свою эффективность в борьбе с вредителями доказала жидкость, которая используется для копчения мяса и рыбы. Такая жидкость также известная под названием «Жидкий дым».



Для приготовления средства от насекомых разбавьте 200 мл жидкости для копчения в 1 литре воды. Сразу же используйте полученный раствор для опрыскивания зараженных растений.



Для борьбы с муравьями пропитайте жидким дымом опилки и разложите их по участку.

Сильный запах и содержащиеся в жидком дыме химические вещества губительны для насекомых.

