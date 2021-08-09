Операция «Z»: как летчики из СССР научили японцев тактике камикадзе

Во времена японо-китайской войны СССР стал оказывать военную помощь Китаю. Секретная операция получила кодовое имя «Z». Так, в 1937 году в КНР был направлен отряд советских летчиков, которые весной 1938 года столкнулись с японскими истребителями. Многие считают, что именно это событие послужило примером для будущих отрядов японских камикадзе, прославившихся во конце Второй мировой войны.
Помощь братьям коммунистам
В начале второй японо-китайской войны (1937 — 1945 год) у японцев на вооружении было около семисот самолетов, а у китайцев не больше шестисот. Это были в основном бипланы с максимальной скоростью полета до 350 км/ч. В свою очередь с 1936 года в Японии начали производство истребителей Mitsubishi А5М, которые могли разгоняться до запредельных на тот момент 450 км/ч. Из-за значительного превосходства в скорости японские истребители уничтожали намного больше китайских самолетов и быстро одержали господство в воздухе. Ситуация стала критической, и Китай был вынужден просить помощи у Советского Союза.
Японский истребитель Mitsubishi А5М| Фото: Уголок неба.
26 сентября 1937 года Сталин начал секретную операцию «Z» (по примеру операции «X» в Испании). В качестве воздушной поддержки в Китай было отправлено 93 самолета, среди которых были истребители И-16, истребители И-15 бис и бомбардировщики СБ. Так как многие опытные советские асы воевали в Испании, в Китай в большинстве направляли летчиков из числа курсантов Московской летной академии не имевших боевого опыта.
Советский И-16| Фото: Википедия.
Основная проблема заключалась в транспортировке самолетов в КНР. Ближайший аэропорт к китайской границе находился в Алма-Аты и пилотам приходилось лететь через Гималаи. На запредельной высоте, без точной карты и в условиях низких температур. Первый самолет-разведчик, отправленный для прокладки маршрута, врезался в гору и рухнул на землю. Летчику удалось спастись и его через неделю, обмороженного, но живого нашли местные жители. Постепенно маршрут был составлен, но очередная советская эскадрилья низменно теряла в горах каждый третий самолет.
Ответ японцам
К моменту, когда все советские самолеты добрались на место, от китайского воздушного флота практически ничего не осталось. Японцы полностью контролировали воздух. 21 ноября 1927 года в первый боевой вылет отправились семь советских И-16. Противостояли им двадцать новейших японских самолетов. Русские одержали победу в бою без потерь, но сумели сбить два японских A5M и один бомбардировщик. На следующий день был подбит еще один японский истребитель. При относительно схожих летных характеристиках на советских аппаратах было установлено более мощное вооружение.
Летчики-добровольцы в Китае. Справа налево: Ф.П. Полынин, П.В. Рычагов, А.Г. Рытов, А.С. Благовещенский| Фото: Live Journal.
24 ноября японцы взяли реванш и сбили три советские И-16. Русские быстро осваивали тактику ведения боя и скоро стали превосходить японцев в мастерстве пикирования и виражей. По данным Novate.ru, 1 декабря советские летчики сумели сбить четыре японских истребителя и целых десять бомбардировщиков. В этой битве два И-16 потерпели крушение, но к счастью, пилоты успели катапультироваться и приземлились на рисовые поля.
Истребитель И-16 с опознавательными знаками ВВС Китайской республики| Фото: ВикиЧтение.
Под конец года советские бомбардировщики атаковали японскую авиабазу в Шанхае и уничтожили около тридцати истребителей и бипланов. 23 февраля 1938 году эскадрилья из двадцати восьми СБ совершила легендарный налет на японскую авиабазу в Тайване. Всего были сброшено около двух тысяч бомб и уничтожено сорок новеньких итальянских бомбардировщиков «Фиат BR.20».
Тактика камикадзе
Весной 1938 года японские и советские истребители стали намерено таранить друг друга, что раньше никогда не практиковалось. Первый таран совершил советский летчик Шустер в бою 29 апреля. Оба пилота погибли при сильнейшем лобовом столкновении. В мае этого же года успешный таран японского истребителя произвел советский ас Губенко. Позже за этот поступок он был награжден Золотой Звездой героя. 18 июля первую попытку камикадзе совершил японский A5M. Истребитель пошел на таран с ранее обстрелянным им советским истребителем. Японский пилот погиб, а советский летчик сумел выжить и даже посадить поврежденный И-16.
Такидзиро Ониси - «отец камикадзе». | Фото: OFFICEPLANKTON.
Эти инциденты сильно заинтересовали будущего организатора легендарного налета на Перл-Харбор Такидзиро Ониси, которого в будущем назовут «отцом камикадзе». Позже японец описывал эти случаи в своих мемуарах. Именно Ониси в 1944 году основал первую эскадрилью летчиков-самоубийц, но мало кто знает, что на этот поступок его вдохновили именно советские летчики.
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