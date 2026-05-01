5 ошибок при мытье окон

Bот это да! Эту утомительную работу хочется выполнить правильно с первой попытки. Наши советы вам помогут.







Для качественного и быстрого мытья окон вам понадобятся хорошее средство для стекол и тряпка из микрофибры. Если вы до сих пор трете стекла старыми газетами — забудьте об этом!



Перед тем, как распылить средство на окна, тщательно протрите рамы и пропылесосьте пространство между стеклами.

1. Делают это в солнечный день

2. Не пылесосят подоконники и рамы

3. Экономят на чистящем средстве

4. Вытирают стекла газетой

5. Вытирают стекла бумажным полотенцем

Это предотвратит размазывание грязи, когда она смешается с чистящим средством.Распылив спрей, протрите одну сторону стекла горизонтально, а другую — вертикально. Это поможет вам понять, формируются ли при этом полосы. Повторяйте, пока не протрете всю поверхность окна. Используйте при этом только тряпки из микрофибры.А вот пять распространенных ошибок, которые совершают люди при мытье окон:Под жарким солнцем средство высыхает на стекле прежде, чем вы успели добраться до него с тряпкой. Окна лучше мыть в сухую, но пасмурную погоду. Если вы можете посвятить этому один конкретный день, а солнце светит очень ярко, начните мытье с окон на тенистой стороне дома.Пропустив этот этап, вы получите мутные разводы после попадания любой жидкости на рамы.Не бойтесь щедро распрыскивать средство на стекла, особенно, если они очень загрязнены. Чтобы растворить грязь, требуется много очистителя, в противном случае на стеклах останутся мутные полосы.Некоторые даже хвастаются этим лайфхаком, но на деле это грязный и неэффективный метод, который по многом уступает ткани из микрофибры.Такие тряпки хорошо поглощают влагу и оставляют стекло чистым и блестящим.Это лучше, чем газета, но хуже микрофибры. Можно использовать, если ее по какой-то причине не оказалось в доме.