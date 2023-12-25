Домашняя подкормка для герани

Шикарная, при этом максимально простая подкормка, все ингредиенты для которой уже есть у вас дома! Герань будет цвести так, как никогда прежде. Кроме того, эту же подкормку можно смело внести во все комнатные растения. Они будут вам исключительно благодарны!







Домашняя подкормка для иммунитета растений



Подкормок — великое множество, но есть одна базовая, которая подходит всем: как комнатным цветам, так и огородным культурам. Это подкормка на основе аптечного йода.







Йод широко используется огородниками в качестве удобрения. Точно так же он полезен и домашним растениям.



Рецепт В 1 л воды добавьте 2 капли йода и 1 ст. л. сахара. Долейте ещё 1 л воды. Подкормка готова!







Йод для цветов: как часто давать и зачем?



На 1 растение расходуется 100 мл такой универсальной подкормки. Подкормку следует давать по следующей схеме:



весной — раз в 2 недели; летом — раз в 3 недели;



осенью — раз в месяц;



зимой — период покоя (не вносить).







Йодовая подкормка для цветов уникальна! Она поднимает иммунитет растения, стимулирует рост, улучшает усвоение других удобрений, положительно влияет на цвет, форму и количество цветов. Для огородных культур йод увеличивает сладость и срок хранения плодов, помогает взрослым растениям бороться с вредителями, а рассаде — прижиться после высадки в открытый грунт.







Очень простая, но такая полезная подкормка! Её можно смело дать герани, фиалке, орхидее, декабристу, денежному дереву. Даже внесение такой подкормки 1 раз в месяц изменит растение до неузнаваемости!

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