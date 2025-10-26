Гениальные уловки, которые надолго сохранят ягоды, овощи и фрукты свежими

Общие правила

Картошку нужно хранить отдельно от лука, чтобы она не прорастала

1. Грибы

Грибы нужно хранить в бумажном пакете вместе с петрушкой

2. Клубника

Клубнику нужно выложить на бумажное полотенце, чтобы оно впитывало влагу. / Фото: madewithlove.cc

3. Бананы

Хвостик банана нужно завернуть в фольгу. / Фото: housechief.ru

4. Зелень

Зелень можно хранить целую или измельчить

5. Лимон

Половина лимона оборачивается в фольгу. / Фото: smekalo4ka.ru

Виноград

Виноград следует оборачивать пищевой пленкой, чтобы продлить срок хранения. / Фото: woman.forumdaily.com