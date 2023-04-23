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1 миллиард курильщиков проживает на Земле в наше время

в наше время



1 миллиард курильщиков проживает на Земле в наше время

 

Процент курящих людей на земле за последние 25 лет снизился. Правда, абсолютное количество курящих возросло. Людей в целом стало жить больше, а курят примерно столько же, поэтому процент и снизился. Теперь немного занимательной статистики по курильщикам в мире из недавнего исследования, опубликованного в журнале The Lancet.


  • В 2015 году ежедневно курило 933 миллиона человек.

  • Количество бросающих курить меньше, чем количество начинающих. Поэтому наблюдается глобальный рост числа курящих.

  • В ходе исследования изучались данные о курящих в 195 странах за период с 1990 до 2015 года.

  • Более 80 процентов ежедневных курильщиков — мужчины.

  • Каждая 20 женщина и каждый четвёртый мужчина курят ежедневно.

  • За 25 лет процент курящих мужчин снизился с 35 до 25. А женщин — с 8 до 5.

  • Более половины курящих мужчин проживают в трёх странах — в Китае (254 миллиона), Индии (91 миллион) и Индонезии (50 миллионов).

  • Больше всего курящих женщин — в США (17 миллионов), Китае (14 миллионов) и Индии (13,5 миллионов).

  • 44% датчанок курит каждый день, и это самый высокий мировой показатель.

  • В 2015 году более 11% смертей произошли из-за курения. Из них половина в четырёх странах — Китае, Индии, США и России.


Не курите! Курение — это абсолютное зло!

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1 миллиард курильщиков проживает на Земле в наше время

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1 миллиард курильщиков проживает на Земле в наше времяПодписаться на мой Instagram
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