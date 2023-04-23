1 миллиард курильщиков проживает на Земле в наше время

в наше время
Процент курящих людей на земле за последние 25 лет снизился. Правда, абсолютное количество курящих возросло. Людей в целом стало жить больше, а курят примерно столько же, поэтому процент и снизился. Теперь немного занимательной статистики по курильщикам в мире из недавнего исследования, опубликованного в журнале The Lancet.
- В 2015 году ежедневно курило 933 миллиона человек.
- Количество бросающих курить меньше, чем количество начинающих. Поэтому наблюдается глобальный рост числа курящих.
- В ходе исследования изучались данные о курящих в 195 странах за период с 1990 до 2015 года.
- Более 80 процентов ежедневных курильщиков — мужчины.
- Каждая 20 женщина и каждый четвёртый мужчина курят ежедневно.
- За 25 лет процент курящих мужчин снизился с 35 до 25. А женщин — с 8 до 5.
- Более половины курящих мужчин проживают в трёх странах — в Китае (254 миллиона), Индии (91 миллион) и Индонезии (50 миллионов).
- Больше всего курящих женщин — в США (17 миллионов), Китае (14 миллионов) и Индии (13,5 миллионов).
- 44% датчанок курит каждый день, и это самый высокий мировой показатель.
- В 2015 году более 11% смертей произошли из-за курения. Из них половина в четырёх странах — Китае, Индии, США и России.
Не курите! Курение — это абсолютное зло!
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