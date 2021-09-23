Десятка фильмов про адвокатов

Никто не будет спорить с утверждением, что профессия адвоката – непростой удел. Здесь на первый план выходит психологическая составляющая, ведь не каждому дано защищать заведомо виновного человека. В этом обзоре «десятка» фильмов, которые наглядно демонстрируют все «подводные камни» этой профессии.









1. «Вердикт»

2. «Адвокат для убийцы»

3. «Первобытный страх»

4. «Адвокат дьявола»

5. «Невыносимая жестокость»

6. «Заложник смерти»

7. «Линкольн для адвоката»

8. «Новая попытка Кейт МакКолл»

9. «Судья»

10. «В постели с Викторией»