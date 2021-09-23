Десятка фильмов про адвокатов

Никто не будет спорить с утверждением, что профессия адвоката – непростой удел. Здесь на первый план выходит психологическая составляющая, ведь не каждому дано защищать заведомо виновного человека. В этом обзоре «десятка» фильмов, которые наглядно демонстрируют все «подводные камни» этой профессии.
1. «Вердикт»
режиссер Сидни Люмет, 1982 год
В 1983 году эта лента была в пяти номинациях на «Оскар», но ни одной статуэтки так и не получила. Но все равно лента оставила заметный след в истории Голливуда. Герой Пола Ньюмана Фрэнк Гэлвин был когда-то преуспевающим адвокатом. Но его неутолимая любовь к алкоголю ничего хорошего не сулила. Как следствие, теперь он мог заниматься юридическими делами только в похоронной компании.
Но мир не без добрых людей. Давнишний коллега как-то подсунул ему весьма интересное дело о преступной халатности медицинских работников. Фрэнк на сто процентов уверен, что в деле виноваты врачи, но на стороне больницы «играют» против него не менее опытные адвокаты. Предстоит бескомпромиссный судебный процесс…
2. «Адвокат для убийцы»
режиссер Мартин Кэмпбелл, 1988 год
Режиссер ленты, опираясь на определенные каноны криминального жанра, обыграл сюжет в достаточно необычном свете. Он не стал томить зрителя мыслями о том, является ли клиент главного персонажа хладнокровным убийцей или нет. Он построил сюжет вокруг другой, не менее важной дилеммы: стоит ли главному герою сосредоточиться на защите клиента и тем самым «продать душу», или забыть об адвокатской этике и постараться вершить правосудие по совести. Эти искания ответа на поставленный вопрос и становится лейтмотивом данного триллера.
3. «Первобытный страх»
режиссер Грегори Хоблит, 1996 год
Этот фильм стоит посмотреть тем, кто ностальгирует по крепкому кино 90-х. Сегодня таких фильмов, когда ощущается поразительная атмосфера триллера, уже практически не снимают. А в этой ленте все на месте. Звездный Ричард Гир воплотил на экране очередного адвоката-ловеласа и сделал это на привычно высоком уровне.
Его персонаж помогает не совсем адекватному подсудимому в блестящем исполнении Эдварда Нортона. Посмотрите захватывающую картину о том, как небольшая хитрость становится спасательным кругом для виновного и непростительным просчетом для довольно успешного адвоката.
4. «Адвокат дьявола»
режиссер Тэйлор Хэкфорд, 1997 год
Очень эмоциональное кино с блестящим актерским ансамблем. Время 90-х – это время бескомпромиссных молодых людей, самоуверенно устремляющихся по карьерной лестнице. Они предпочитают дорогие авто и одежду мировых брендов. Адвокаты – обособленная и магическая единица, самовлюбленная и в не меру самоуверенная. Герой Киану Ривза, приехавший покорять Нью-Йорк из Флориды – один из них.
Он ради карьеры, полагаясь на свои природные данные, защищает преступников разных мастей. Его хватка и профессионализм привлекли внимание руководства очень известной адвокатской компании. Согласившись на работу в ней, он дал старт сразу нескольким внутренним конфликтам. Как будут уживаться мораль и этика, семья и работа? Ему предстоит сделать нелегкий выбор.
5. «Невыносимая жестокость»
режиссер Джоэл Коэн, Итан Коэн, 2003 год
Очень симпатичная комедия, позволяющая зрителям в полной мере расслабиться и получить удовольствие от просмотра. Главный действующий дуэт – находчивая героиня Кэтрин (Кэтрин Зета-Джонс) и прозорливый адвокат Майлз (Джордж Клуни). На Майлза всегда можно положиться и не потерять деньги при разводе. Он приложит массу усилий, чтобы защитить любой ценой своего клиента.
Для него работа всегда была на первом месте. Но встреча с очаровательной Кэтрин изменила жизнь Майлза. Он просто не смог устоять перед чарами очаровательной женщины. Неужели в академичную жизнь преуспевающего адвоката постучалась любовь?
6. «Заложник смерти»
режиссер Жилль Бурдо, 2008 год
Еще один образец крепкого триллера с философскими рассуждениями. Режиссер попытался обратиться к сложной теме, какой, безусловно, является жизнь человека и то, что происходит с его душой после смерти. Может ли человек знать о ней? Обычный человек нет, но есть особые посланники. Это их удел. Таким проводником «оттуда» является доктор Кей.
Он появился в жизни влиятельного адвоката Натана, когда тот тяжело переживает расставание с любимой женщиной. Натан вначале не желает слушать небылицы из уст Кея. Но тот умеет убеждать. Через некоторое время Натан начинает по-новому осмысливать прожитую жизнь. Он теперь точно знает, что он изменит в жизни и как проведет свои оставшиеся дни.
7. «Линкольн для адвоката»
режиссер Брэд Фурман, 2011 год
Захватывающий криминальный триллер из разряда тех, которые особо востребованы у зрителей. Интрига, динамика и очаровательный главный персонаж в исполнении Мэттью МакКонахи – что еще пожелать для полного зрительского счастья. Герой Мэттью -известный адвокат Микки. Его профессиональная удачливость подкреплена его гордостью – шикарным «Линкольном».
Очередное дело не показалось ему чем-то особенным. Он легко добился оправдательного приговора для богатого клиента. Казалось, дело сделано, и пора его отправлять в архив. Но вскоре Микки узнает, что его подзащитный лгал. Адвокат в желании вывести клиента на чистую воду сам попадает в кем-то расставленные сети. Теперь уже над ним самим нависла угроза тюремного заключения.
8. «Новая попытка Кейт МакКолл»
режиссер Карен Монкрифф, 2013 год
Эта судебная драма не затерялась в свое время среди долгожданных премьер года благодаря отменному актёрскому ансамблю, который своими именами мог дать фору многим дорогостоящим проектам. Да и сама фабула ленты заинтересовала зрителя. Когда-то Кейт слыла перспективным адвокатом. Заполучить такого специалиста была мечтой многих клиентов. Но пристрастие к алкоголю изменило до неузнаваемости некогда уверенную в себе молодую женщину.
Проблемы у нее нарастали как снежный ком. Апогеем их стал момент, когда у нее забрали дочь. Чтобы вернуть все на круги своя, необходимо все круто изменить и начать жизнь заново. В этом ей должно помочь новое дело, с которым к ней обратилась клиентка. Сможет ли Кейт реализовать предоставленный шанс и вновь обрести себя?
9. «Судья»
режиссер Дэвид Добкин, 2014 год
Извечная проблема отцов и детей периодически выходит на первый план в голливудских проектах. Перед нами семейная драма, где нашлось место фатальной случайности, непримиримым родственным разборкам и переосмыслению семейных ценностей.
В центре сюжетных перипетий фигура сына-адвоката, который, несмотря на неприязнь к своему отцу, готов выступить его защитником, поскольку того обвинили в убийстве. Сложное дело помогает главному герою вновь обрести веру в свою семью. Драма Добкина, где, несмотря на серьезность темы, нашлось место и доброму юмору, вряд ли кого оставит равнодушным.
10. «В постели с Викторией»
режиссер Жюстин Трие, 2016 год
Нашлось в нашем списке место и французской романтической комедии о женском кризисе среднего возраста. Виктория – адвокат по уголовным делам, обладательница деловой хватки и отчаянный трудоголик. Она разведена, и воспитание своих двух девочек перепоручает нянькам. Да и на личную жизнь сил особо не хватает, поэтому подбирает себе партнеров только на одну ночь.
Ей, привлекательной блондинке, делать это не составляет труда. Так и продолжалась бы у нее такая спонтанная жизнь и дальше, если бы ее бывший не начал публиковать в блоге подробности интимного характера из ее жизни, которые, безусловно, в состоянии повредить профессиональной репутации Виктории. Она на него подает иск..
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