5 лайфхаков для уборки

Уборка превращается в настоящий праздник, если знать хитрости, которые упрощают и ускоряют этот процесс. Мы предлагает хозяйкам отказаться от использования бытовой химии и попробовать решить распространенные проблемы с помощью подручных средств: соли, соды, уксуса, лимонной кислоты и пр. Как именно – читайте в нашей статье.

Лайфхак 1: Кладите в мусорное ведро активированный уголь





Лайфхак 2: Протирайте смеситель уксусом

Лайфхак 3: Отмывайте нагар лимонной кислотой

Лайфхак 4: Протрите мебель грецким орехом или йодом

Лайфхак 5: Чистите утюг смесью соды и соли

Вам понадобится несколько таблетокОбычно неприятный запах на кухне появляется из-за мусора в ведре. В этом случае важно вынести мусор, тщательно помыть ведро и заменить пакет. Но что если все эти действия не помогают, и неприятный аромат появляется возвращается уже через пару часов? В этом случае на помощь придет дешевое аптечное средство – активированный уголь.В отличие от многих магазинных средств, которые только забивают запах химическими отдушками, активированный уголь действительно устраняет его. Таблетки физически вытягивают молекулы ароматов из воздуха, и на кухне становится легче дышать. Кстати, в фильтрах для воды и вытяжек используется тот же принцип.Возьмите три-четыре таблетки активированного угля, измельчите и высыпьте на дно мусорного ведра, после чего положите внутрь пакет. Благодаря такому лайфхаку уголь будет впитывать посторонние запахи, не вступая в реакцию с бумажками и пищевыми отходами. Через три дня замените таблетки новыми.Если хотите, чтобы уголь работал еще и как ароматизатор, смешайте его с пищевой содой, а затем добавьте несколько капель эфирного масла, например, лаванды. Готовую смесь насыпьте на дно ведра или поставьте в открытой баночке рядом с ним.Смочите тряпку в уксусе и протрите кран.Жесткая вода в нашей стране – это закономерность, а не исключение из правил. Не знают о ее существовании только те люди, которые установили в квартире специальный очищающий фильтр. Если же вы пока не решились на покупку такого полезного прибора, известковый налет от жесткой воды будет частью вашей жизни.Чтобы вернуть смесителям красивый внешний вид, используйте уксус. Кислота, которая входит в его состав, мягче, чем у большинства бытовых средств, поэтому он деликатно очищает хромое покрытие, не оставляя пятен или разводов и не разрушая защитный слой.Возьмите мягкую салфетку из микрофибры, смочите ее в уксусе, приложите к грязной поверхности и оставьте на 15-20 минут (если загрязнение застарелое – на 40 минут). После этого пройдитесь сухой тряпкой, чтобы удалить остатки уксуса. Также опытные хозяйки рекомендую замачивать в уксусе насадки. Это нужно делать примерно раз в месяц, чтобы не забивались отверстия. Точно так же можно поступить и душевой лейкой, чтобы она вновь стала чистой.Насыпьте лимонную кислоту в пригоревшую кастрюлюОтвернулись на пять минут, а молоко или каша уже пригорели? Поздравляем – перед вами встал насущный вопрос, как избавиться от нагара. Как показывает практика, металлический скребок + жидкость для мытья посуды в этом случае не работают, поэтому нужно искать другой метод.Самый быстрый и щадящий для посуды – лимонная кислота и сода. Налейте в кастрюлю один-два стакана воды, чтобы она покрыла нагар, после чего добавьте столовую ложку лимонной кислоты и столовую ложку соды. Поставьте на плиту, дождитесь закипания, убавьте огонь и засеките 10 минут. По истечении времени слейте воду и пройдитесь губкой по дну и стенкам кастрюли – загрязнения отстанут сами собой, и вам не придется прилагать никаких особых усилий.Лучше всего этот способ подходит для чистки нержавеющей стали, а вот эмаль и алюминий могут потемнеть от воздействия кислоты, поэтому для них лучше подобрать другое средство. Можно попробовать горчичный порошок. Насыпьте в грязную кастрюлю две столовых ложки горчичного порошка, одну столовую ложку соды, налейте воду и прокипятите 10 минут на плите.Оба средства эффективныЕсли вы заметили на мебели или деревянном паркете царапину, это не повод сразу бежать в магазин. Можно попробовать замаскировать ее при помощи подручных средств:• Первый вариант – грецкий орех. Снимите с него скорлупу, достаньте ядро и аккуратно протрите царапину. Масло их ореха проникнет в древесину и потемнеет, подстроившись под ее цвет. Через пару минут отполируйте участок мягкой салфеткой из микрофибры и повреждение исчезнет. Лайфхак работает с дубом, орехом и вишней – с остальными породами дерева может оказаться не таким эффективным.• Второй вариант – йод. Разведите его водой в пропорции 1:1, смочите в растворе ватную палочку и смажьте царапину. Йод вступит в реакцию с танинами дерева и даст красивый темно-коричневый цвет.Обратите внимание, что орех лучше использовать для маскировки свежих, неглубоких царапин, а вот йод больше подходит для застарелых повреждений. Перед тем, как проводить процедуру, сделайте тест на незаметном месте, чтобы проверить реакцию мебель или паркета на выбранное средство.Два компонента создадут эффективный скраб для чистки подошвыПогладили светлую рубашку и заметили на ней грязный след от утюга? Значит, самое время почистить подошву от нагара и других загрязнений. В магазинах можно найти специальные карандаши, предназначенные для этих целей. Но мы советуем попробовать два подручных средства – соль и соду.Что такое нагар? Это накипь от воды и пригоревшая синтетика. Такие загрязнения лучше всего удалять комбинированным средством. В данном случае соль – твердый абразив, а сода – мягкий, и вместе они будут работать как скраб.Возьмите лист бумаги, насыпьте на него чайную ложку соли и чайную ложку соды, проведите горячим утюгом несколько раз, слегка нажимая (включите максимальную температуру и отключите пар). Большая часть нагара останется на бумаге, а остальное вы сможете убрать мягкой, слегка влажной тряпкой.