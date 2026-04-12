Секреты по уходу за коврами, которые точно работают

Bот это да! Если вы когда-нибудь проливали что-то на ковер (а это случалось абсолютно с каждым), вы знаете, как сложно бывает удалить пятна.







В отличие от грязной футболки или рубашки вы не можете положить ковер в стиральную машину и просто выстирать. Но вот что вы действительно можете сделать:



Пятна от кофе

Собачья и кошачья шерсть

Пушистый коврик с длинным ворсом

Жевательная резинка

Другие пятна

Примятый ворс

Чтобы вывести пятно от пролитого кофе или любое другое пятно темного цвета с ковра смешайте средства для мытья стекол с водой в пропорции 1:2.Побрызгайте пятно этим раствором и накройте старой футболкой (или белой хлопчатобумажной тканью). Затем берите утюг и гладьте футболку, чтобы пятно перешло на ткань.Чтобы быстро убрать комки шерсти с ковра нет ничего лучше, чем обычный скребок для стекол с резиновой прокладкой. Он очень быстро собирает шерсть, благодаря статическому заряду, который вытаскивает ворсинки из коврового покрытия.Пылесосить такой ковер очень неудобно, нитки цепляются за щетку пылесоса и часто выдергиваются. Правильнее чистить такой коврик с помощью липкого ролика для одежды. Пройдитесь роликом по верхней поверхности ковра, затем переверните ковер и пропылесосьте с изнаночной стороны.Чтобы удалить с ковра прилипшую жевательную резинку, положите в это место кубик льда на 5−10 минут. Когда резинка затвердеет, счистите ее старой пластиковой карточкой или любым острым твердым предметом.Смешайте пищевую соду, средство для мытья посуды и уксус в бутылке с распылителем. Побрызгайте этим домашним средством пятно и протрите чистой губкой.Часто после тяжелой мебели, стоявшей на ковре, остаются следы. Чтобы их удалить, положите на место неровного ворса кусочек льда, подождите несколько минут, а после расчешите ворс старой зубной щеткой или щеткой для одежды.