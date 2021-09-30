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25 невероятных фотографий без фотошопа

Посмотрите эту потрясающую подборку до конца: то, что происходит на фотографиях, кажется просто невероятным! Однако всё это правда: снимки были получены обычным путём, без обработки в фотошопе.

Солончак Уюни, Боливия

25 невероятных фотографий без фотошопа

Деревья в парке Шенбрунна

25 невероятных фотографий без фотошопа

Лодка словно бы плывет в воздухе

25 невероятных фотографий без фотошопа

Линзообразные облака

25 невероятных фотографий без фотошопа

Цветные скалы Чжанъе Данксиа в провинции Ганьсу, Китай

25 невероятных фотографий без фотошопа

Сожженный столб электропередачи

25 невероятных фотографий без фотошопа

Здание эпохи Османна в Париже

25 невероятных фотографий без фотошопа

Замерзший пруд в Швейцарии

25 невероятных фотографий без фотошопа

Дрова, отражающиеся в луже

25 невероятных фотографий без фотошопа

Платье

25 невероятных фотографий без фотошопа

Скульптура Алиши Мартин

25 невероятных фотографий без фотошопа

Редкий тип облаков undulatus asperatus

25 невероятных фотографий без фотошопа

Скульптура Нила Доусона в Новой Зеландии

25 невероятных фотографий без фотошопа

Вымеобразные облака

25 невероятных фотографий без фотошопа

Деревья после слива ядовитых отходов в Венгрии

25 невероятных фотографий без фотошопа

Верблюжьи колючки и дюны в Намибии

25 невероятных фотографий без фотошопа

3D-глобус в Париже

25 невероятных фотографий без фотошопа

Пруд в Японии

25 невероятных фотографий без фотошопа

Фитопланктон на пляже на Мальдивах

25 невероятных фотографий без фотошопа

Провал в Гватемале

25 невероятных фотографий без фотошопа

Бегущая собака

25 невероятных фотографий без фотошопа

Озеро Ретба в Сенегале

25 невероятных фотографий без фотошопа

Комната-граффити в Марселе

25 невероятных фотографий без фотошопа

Инсталляция Дэна Хэйвела и Дина Рака

25 невероятных фотографий без фотошопа

Лесные скульптуры Спенсера Байлса

25 невероятных фотографий без фотошопа

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