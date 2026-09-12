С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 589 подписчиков

Гениальный трюк со спичками против пятен

Удалите пятна от чернил легко и просто, с помощью необычного, но гениального в своей простоте трюка. Для этого вам понадобится коробок спичек!

Гениальный трюк со спичками против пятен

Налейте в тарелку немного любого жидкого мыла. Окуните в него 2-3 спички и потрите пятно, пока сера не размокнет и не впитается в ткань. Можно повторить ещё с несколькими спичками, пока пятно полностью не будет пропитано.



Гениальный трюк со спичками против пятен

Оставьте в таком виде на 10 минут.

Гениальный трюк со спичками против пятен

Затем простирайте вручную, лучше — с хозяйственным мылом.

Гениальный трюк со спичками против пятен

От чернил не останется и следа! Попробуйте этот удивительный трюк.

Гениальный трюк со спичками против пятен

Ссылка на первоисточник
Пятна
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым