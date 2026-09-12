Гениальный трюк со спичками против пятен

Удалите пятна от чернил легко и просто, с помощью необычного, но гениального в своей простоте трюка. Для этого вам понадобится коробок спичек!







Налейте в тарелку немного любого жидкого мыла. Окуните в него 2-3 спички и потрите пятно, пока сера не размокнет и не впитается в ткань. Можно повторить ещё с несколькими спичками, пока пятно полностью не будет пропитано.

Оставьте в таком виде на 10 минут.Затем простирайте вручную, лучше — с хозяйственным мылом.От чернил не останется и следа! Попробуйте этот удивительный трюк.