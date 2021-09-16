Скульптуры животных из старых столовых приборов

Художник Мэтт Уилсон (Matt Wilson) из Южной Каролины, США, имеет старое, бессмертное хобби: он создаёт впечатляющие скульптуры, тщательно выполненные из старых столовых приборов.

Его страсть к металлическим скульптурам началась в 2006 году, когда он работал директором центра Center des Beaux-Arts в Гринвилле.

До сегодняшнего дня Уилсон продолжает ваять свои творения из восстановленных частей, таких как ножи, вилки или ложки. Он подчиняет металл своей воле, вдыхая жизнь в различные виды животных, и его работы действительно не перестают впечатлять!

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