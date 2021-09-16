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Скульптуры животных из старых столовых приборов

Скульптуры животных из старых столовых приборов

Художник Мэтт Уилсон (Matt Wilson) из Южной Каролины, США, имеет старое, бессмертное хобби: он создаёт впечатляющие скульптуры, тщательно выполненные из старых столовых приборов.

Его страсть к металлическим скульптурам началась в 2006 году, когда он работал директором центра Center des Beaux-Arts в Гринвилле.
До сегодняшнего дня Уилсон продолжает ваять свои творения из восстановленных частей, таких как ножи, вилки или ложки. Он подчиняет металл своей воле, вдыхая жизнь в различные виды животных, и его работы действительно не перестают впечатлять!

Скульптуры животных из старых столовых приборов

 

Скульптуры животных из старых столовых приборов

 

Скульптуры животных из старых столовых приборов

 

Скульптуры животных из старых столовых приборов

 

Скульптуры животных из старых столовых приборов

 

Скульптуры животных из старых столовых приборов

 

Скульптуры животных из старых столовых приборов

 

Скульптуры животных из старых столовых приборов

 

Скульптуры животных из старых столовых приборов

 

Скульптуры животных из старых столовых приборов

 

Скульптуры животных из старых столовых приборов

 

Скульптуры животных из старых столовых приборов

 

Скульптуры животных из старых столовых приборов

 

Скульптуры животных из старых столовых приборов

 

Скульптуры животных из старых столовых приборов

 

Скульптуры животных из старых столовых приборов

 

Скульптуры животных из старых столовых приборов

 

Скульптуры животных из старых столовых приборов

 

Скульптуры животных из старых столовых приборов

 

Скульптуры животных из старых столовых приборов

 

Скульптуры животных из старых столовых приборов

 

Скульптуры животных из старых столовых приборов

 

Скульптуры животных из старых столовых приборов

 

Скульптуры животных из старых столовых приборов

 

Скульптуры животных из старых столовых приборов

 

Скульптуры животных из старых столовых приборов

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