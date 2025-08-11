Известные отели с настоящими призраками

Не всем нравится пляжный отдых, и, если вы предпочитаете острые ощущения, тогда лучше посетить любой отель из нашего списка загадочных и мистических заведений, легенды о привидениях которых не оставляют равнодушными уже несколько поколений бесстрашных посетителей. Каждое из этих популярных мест имеет свою собственную историю с элементами сверхъестественного.

Здесь происходили по-настоящему загадочные вещи, которые до сих пор притягивают любителей потустороннего. Бр-р-р. 1. Отель Hollywood Roosevelt в Лос-Анджелесе Если вы поклонник старого Голливуда, это место для вас. Если же вы поклонник призраков Голливуда, то это определенно место для вас! Диапазон развлечений отеля варьируется от разнообразных баров до случайных встреч со знаменитой клиентурой. А расположение в самом шикарном районе Лос-Анджелеса — уже достаточная причина, чтобы посетить отель Hollywood Roosevelt. Но помимо всего этого блеска, согласно легендам, здесь обитает призрак Мэрилин Монро. Гости и сотрудники отеля говорят, что порой в здешних коридорах можно встретить призрачную белокурую женщину, явно похожую на Мэрилин. Это, вероятно, самое очаровательное из привидений, встреченных когда-либо. 2. Замок Далхаузи (Dalhousie). Спа-отель в Эдинбурге Этот старинный замок был построен в 13-м веке и много лет служил резиденцией графу Далхаузи, главе шотландского клана Рамсей. В 1977 году графская семья продала свое поместье, и сегодня тут располагается спа-отель. Замок Далхаузи относится к числу тех исторических достопримечательностей, в которых запросто можно встретить привидение.Здешнего фантома зовут Леди Кэтрин, или Серая Леди. Предположительно , она умерла от несчастной любви и с тех пор наносит периодические визиты в мир живых. 3. Трактир «Ямайка» (Jamaica Inn) в Корнуолле Это место описала в своем одноименном романе английская писательница Дафна дю Морье. Дафна действительно в 30-е годы останавливалась в этой гостинице, которая с 1750 года была пристанищем контрабандистов. Согласно свидетельствам многочисленных очевидцев, это место — рассадник жутких привидений, полный таинственных шумов (шаги, речь, цокот копыт , скрип карет) и странных посетителей (которые исчезают сквозь стены).4. Hotel del Coronado в Сан-Диего Этот калифорнийский отель, построенный в 1887 году, также имеет свою богатую историю и связан с леденящей душу загадочной историей убийства молодой женщины. В 1892 году здесь остановилась некая Кейт Морган, красивая замужняя женщина, которая, будучи беременной, ушла от своего мужа. Спустя несколько дней ее тело было найдено на ступеньках отеля. Несмотря на то что произошедшее признали самоубийством, со временем следователи пришли к выводу, что все же Кейт пала жертвой убийцы . А спустя какое-то время в отеле стал появляться призрак убитой женщины. Чаще всего привидение видели в комнате 302, в которой жила несчастная. При этом всегда находится много желающих остановиться именно в этом номере и испытать всю гамму острых ощущений.5. Отель Langham в Лондоне Постояльцы лондонского отеля Langham утверждают, что в одном из окон 4-го этажа частенько видят фигуру человека в военной форме. Скорее всего, это привидение немецкого принца, который выбросился из этого самого окна перед началом Первой мировой войны. Наиболее часто привидение видят в номере 333. Мужчина в одежде викторианской эпохи обычно показывается только в октябре. Также ходят слухи, что в погребе Langham Hotel обитает привидение Наполеона III, который однажды останавливался здесь в качестве гостя. В здании 1797 года, по слухам, обитают семь призраков. Самая страшная история связана с привидением доктора, убившего свою жену и себя во время медового месяца, который они проводили в этом отеле.6. Отель замка Баллигалли в Северной Ирландии Расположенный в 20 километрах от Белфаста, этот замок был построен в 1625 году. Сегодня в этом старинном здании располагается отель. В угловой башенке замка в маленькой комнате со сквозняками, которую персонал отеля назвал «Комната Призрака», часто встречают привидение женщины. Это — призрак леди Шоу, которая умерла, выпав из окна спальни, где муж запирал ее после рождения их ребенка. Кроме того, очевидцы сообщают о многочисленных звуках смеющихся и бегающих детей, шуршаниях шелковых платьев, когда никого нет, воде в душе, которая сама включается и затапливает номера этажом ниже.7. Отель Grand Hyatt в Тайбэе Это роскошное место в центре Тайбэя совсем не выглядит так, будто тут можно встретиться с чем-либо жутким. Но информационные таблички в лобби говорят иначе — созданный на месте военной политической тюрьмы, отель Grand Hyatt окружает себя историями о призраках с тех самых пор, как был построен . 8. Relais Castello Bevilacqua Расположенный недалеко от Вероны в Италии, этот замок полон историй и традиций 14-го века. Сегодня в замке находится Relais Castello Bevilacqua — романтический и роскошный четырехзвездочный отель, сохранивший свой средневековый шарм, подчеркнутый антикварной мебелью , историческими картинами и роскошными люстрами. Легенда гласит, что замок посещает призрак бывшего владельца Гульельмо Бевилаква, сгоревшего при пожаре в 1884 году.9. Dr Holms (Гейло, Норвегия) Этот четырехэтажный отель предлагает 127 номеров различных категорий, спа-центр, а также ряд отличных ресторанов и баров. Гости отеля во время своего пребывания в нем могут развлечься игрой в боулинг или посетить кулинарные курсы. Из окон отеля открывается великолепный вид на горные вершины близлежащего лыжного курорта Гейло. Несмотря на такой мирный пейзаж, у этой гостиницы есть свои тайны. В 1926 году во время медового месяца молодая жена застала своего мужа в постели с другой. После таинственного трехдневного исчезновения обманутой супруги она была найдена повешенной на чердаке. Теперь ее призрак, по рассказам некоторых, обитает в номере 320.10. The Stanley (Колорадо, США) Вы смотрели фильм ужасов «Сияние»? Если да, то вы, конечно же, узнаете Stanley Hotel в Эстес-Парк (Estes Park), штат Колорадо. Известный писатель Стивен Кинг останавливался в этом отеле, и именно здесь он нашел вдохновение для своего романа «Сияние». Отель The Stanley был впервые открыт в 1909 году и прославился легендами о живущих в нем призраках. Постояльцы отеля неоднократно сообщали об исчезнувших вещах, таинственных звуках, а также о привидениях, обитающих в стенах здания. Телевизионное шоу Most Haunted даже исследовало гостиницу на паранормальные явления. При этом Stanley Hotel предлагает своим гостям полный комфорт и живописный вид на Скалистые горы. Включив 42-й канал телевизора, гости смогут без перерыва наслаждаться режиссерской версией одноименного фильма Стэнли Кубрика.