Какие продукты не стоит сочетать между собой, чтобы не навредить себе

В суете современного мира крайне сложно уследить за тем, что мы едим. Особенно, если речь заходит о любимом многими фастфуде, ягодах, фруктах, кисломолочных продуктах и напитках, которые, как оказалось, не всегда приносят пользу, если их сочетать между собой так, как это делает большинство.
1. Фастфуд
Согласитесь, что картошка фри и гамбургер – то, перед чем порой так сложно устоять. Тем более, когда они идут в паре, прекрасно дополняя друг друга. Но диетологи настоятельно рекомендуют разделить этот мега-микс и заказывать что-то одно, поскольку и то, и другое блюдо содержит огромное количество транжиров. А они, как известно, оказывают не самое приятное воздействие на организм. Замечали, как после перекуса фастфудом внезапно становится лениво и сонливо? Так вот, происходит это всё, потому что снижается уровень сахара в крови и организм попросту испытывает тяжесть и усталость, пытаясь переварить всё съеденное.
2. Джем/варенье с тостами
Тосты с джемом. \ Фото: coles.com.au.
Признавайтесь, вы тоже любите побаловать себя на завтрак тостами с джемом или вареньем? Вкусно, быстро и сладко – отличное начало дня по мнению многих. Но как оказалось, подобные перекусы к добру не приводят. Спустя час-полтора чувство голода вновь заявляет о себе во всеуслышание. Происходит это всё по причине того, что продукты с повышенным содержанием сахара не способны удовлетворить потребности организма, соответственно, он будет стараться добрать необходимые калории, а это в свою очередь приводит к перееданию и лишним килограммам.
3. Лимоны и лекарство от простуды
Лимоны и лекарство от простуды. \ Фото: bing.com.
При простуде, первое, что мы делаем, так это бежим заваривать чай с лимоном, запивая им горсть таблеток, в том числе и лекарство от кашля. Да вот только подобного рода «лечение» оказалось совсем неэффективным. А всё потому, что лимоны способны блокировать ферменты, необходимые для расщепления лекарственных препаратов, а это в свою очередь может привести не только к аллергической реакции, а и вызвать более существенные побочные эффекты.
4. Бобовые и сыры
Сыр и бобовые. \ Фото: getinspiredeveryday.com.
Каждый хотя бы раз в своей жизни готовил салаты с кукурузой, фасолью, горошком, нутом или любыми другими бобовыми, сдабривая их сыром и заправляя соусом. Получается настолько вкусно, что хочется добавки. Да вот только подобного рода микс приводит не только к вздутию и коликам, а и к другим более существенным проблемам с ЖКТ.
5. Газировка и пицца
Пицца и газировка. \ Фото: bing.com.
Пицца с газировкой – ещё один микс, который вызывает негодование у диетологов. По их мнению, такое сочетание – настоящая катастрофа и нагрузка для организма, который всеми силами пытается переварить внушительное количество белка и крахмала, содержащееся в пицце. А если всё это дело запить ещё сладкими газированными напитками, то из-за энного количества сахара процесс пищеварения и вовсе замедлится, вызвав дискомфорт и тяжесть.
6. Соки и злаковые
Мюсли и сок. \ Фото: th.bing.com.
Сухие завтраки в виде гранолы или мюслей – то, чем стали грешить многие, особенно после роликов в Инстаграм, где каждый второй блогер, рассказывает о том, насколько это вкусно и полезно, особенно если залить соком. Но как оказалось, подобное сочетание вместо сытости, лёгкости и заряда энергии приносит сплошное разочарование в одной упряжке с усталостью, тяжестью в желудке, вздутием, коликами и даже тошнотой. Как утверждают диетологи, злаковые в сочетании с соками – микс, который приносит больше вреда, чем пользы. Поскольку то количество сахара и кислоты, содержащееся в соке, снижает активность фермента, который способствует расщеплению углеводов.
7. Кисломолочные продукты и ягоды
Кисломолочные продукты и ягоды. \ Фото: static.getmatcha.com.
Большинство тех, кто привык правильно питаться, отдаёт предпочтение кисломолочным продуктам, добавляя в них ягоды, сухофрукты или орешки. А это не совсем правильно, поскольку кефир или йогурт, богатый белком, в сочетании с фруктозой оказывает пагубное влияние на ЖКТ, вызывая ряд неприятных ощущений от тяжести до вздутия, несварения и тошноты.
8. Мясные/колбасные изделия и яйца
Яйца и мясные изделия. \ Фото: images.eatthismuch.com.
Яичница в сочетании с беконом, колбасой, ветчиной или мясом – один из самых распространённых вариантов сытных завтраков на скорую руку. Быстро, вкусно и, к великому огорчению, далеко неполезно. Из-за огромного количества белков и жиров, содержащихся в этих продуктах, организму понадобится приличное количество времени, чтобы переварить всё съеденное. А это в свою очередь не есть хорошо, поскольку, растрачивая энергию на переваривание пищи, мы испытываем утомляемость, тяжесть, а порой и вовсе раздражительность из-за дискомфорта.
9. Молочные продукты и бананы
Молоко и бананы. \ Фото: mashed.com.
Зачастую, чтобы перекусить, мы покупаем или готовим питательные банановые коктейли, которые прекрасно утоляют жажду и насыщают организм. Но как оказалось, подобное сочетание продуктов неприемлемо. Специалисты в области питания утверждают, что бананы с молоком выделяют огромное количество токсинов, которые вызывают сбой в пищеварительной системе, а также усталость и сонливость.
10. Фрукты
Фрукты и ягоды. \ Фото: susanayabar.com.
Как правило, после плотного обеда или вечерней трапезы мы тут же спешим закусить чем-то лёгким и вкусным, выделяя среди всего прочего – фрукты. Но диетологи как один кричат о том, что подобное делать категорически запрещено. Фруктоза и сахар, содержащийся в фруктах (особенно в персиках, бананах, абрикосах) вызывают брожение в организме, а это в свою очередь приводит к образованию газов, тяжести и коликам.
11. Еда и вода
Вода во время и после еды. \ Фото: images.squarespace-cdn.com.
Многие привыкли запивать еду водой, считая это правильным. Но, к сожалению, это далеко не так. Дело в том, что вода разбавляет желудочный сок, который отвечает за расщепление пищи. Соответственно, подобное сочетание лишь усугубляет ситуацию, замедляя пищеварительный процесс.
