Правда о сиртаки: Как появился самый известный греческий танец, и кто его создатели

Можно не помнить его названия, но мелодию, под которую исполняется сиртаки, как и сами танцевальные движения, знают, пожалуй, все. Сиртаки кажется чем-то исконно греческим, давним, старинным. Тем не менее, у танца, как и у музыки к нему, есть вполне реальные авторы – и в том числе американец мексиканского происхождения Энтони Куинн.
"Грек Зорба"
Впервые сиртаки появился в финальной сцене фильма «Грек Зорба», вышедшем на экраны в 1964 году. Фильм был снят по одноименной книге Никоса Казандзакиса, режиссером был Михалис Какояннис.
По сюжету фильма в Грецию приезжает Бэзил, англичанин греческого происхождения, его цель – получить наследство, которое оставлено ему на Крите. Он знакомится с Зорбой, жизнерадостным и бесцеремонным местным жителем, который убеждает Бэзила отправиться на остров вместе. А дальше героям приходится столкнуться с нравами критян, одновременно гостеприимных и жестоких, и все это сопровождается заразительной улыбкой Зорбы и его чудаковатыми, импульсивными поступками.
Главную роль в фильме исполнил Энтони Куинн, который был за нее номинирован на «Оскар». Куинн и научил своего экранного друга, а с ним и весь мир исполнять сиртаки.
Травма ноги и хореография
В финале фильме Зорба показывает Бэзилу, как танцуют греческий танец. Движения предопределил случай: накануне съемок сцены Энтони Куинн сильно повредил ногу – так, что не мог совершать никаких резких движений, как и прыжков и взмахов ногами.
«И я танцевал. Я не мог поднимать ногу и опускать её — боль была нестерпимой — но я понял, что могу волочить её без особого дискомфорта. Тем самым я придумал танец с необычным скользяще-тянущим шагом. Я вытягивал руки, как в традиционных греческих танцах, и шаркал по песку».
Позже Куинн рассказывал, что научился танцу у греков, а называется он – сиртаки. «Сиртаки» - уменьшительная форма от «сиртос», а именно такое название носит древний танцевальный ритм на Крите.
Музыка к танцу была написана композитором Микисом Теодоракисом.
Микис Теодоракис
Национальный танец?
Сейчас, спустя полвека, сиртаки уже настолько прочно ассоциируется с греческой культурой, что его история отходит на второй план. Танец исполняют в том числе и в старинных греческих костюмах, как и похожий старинный танец «хасапико» - который исполняли воины перед сражением. Сиртаки танцуют стоя в линию или в круг, положив выпрямленные руки на плечи соседей. Темп танца постепенно возрастает – от очень медленных и плавных движений до резких скачков.
Интерес к сиртаки не угасает. В 2012 году был поставлен рекорд – на специальном мероприятии, организованном в греческой Фессалии сиртаки танцевали одновременно 5164 участника. Поэтому детище Энтони Куинна и Микиса Теодоракиса вполне заслужило право считаться народным.
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