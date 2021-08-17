Картины-оригами, на которых реальный мир выглядит как компьютерная модель

А Вы когда-нибудь задумывались о том, как выглядел бы наш мир, если бы состоял сплошь и рядом из кубов, треугольников и других геометрических фигур? И что если бы все мы находились и жили не в реальном мире, к которому привыкли, а внутри полигональной модели, где каждый штрих и сантиметр – это острая, угловатая грань, блестящая в лучах заходящего солнца или же сияющая на дне океана? Польский фрилансер и 3D-художник Мат Шулик (Mat Szulik) попробовал представить это в серии своих работ на туристическую тематику, которая носит название «Мир в гранях».
Лондон. Автор: Mat Szulik.
Рим. Автор: Mat Szulik.
Начинал Мат совершенно с иных проектов, а именно – из небольших скульптур, которые он создавал из дерева и проволоки. Стоит отметить, что все они были сделаны тщательно, с продумыванием каждой отдельно взятой и крохотной детали. А потому эти скульптуры, что, будто бы состоят из нескольких одновременно, имеют глубинный смысл. Так, все эти лесные животные, мифические существа и другие невероятные предметы кажутся нам вполне реальными за счёт точного соблюдения форм и пропорций. Его проволочные животные имеют общий каркас и структуру, внутри которой заключена модель поменьше, блестящая своими золотыми гранями. Возможно, таким образом, Мат пытался показать, что все мы скрываем что-то внутри себя, своё настоящее внутреннее «Я», которое всегда намного ярче и выразительнее нашей оболочки, но об этом мы никогда не узнаем. Эти проволочные скульптуры и привели художника к его новому и красочному проекту, где он использует теорию полигональности из компьютерной графики.
Джайпур. Автор: Mat Szulik.
Швейцария. Автор: Mat Szulik.
Следует отметить, что полигональное моделирование – это один из самых простых видов компьютерной графики, что состоит всего из нескольких частей – граней и ребёр, благодаря которым впоследствии создаются основы для реалистичных изображений. Однако Мат решил, что подобную «сетку» можно использовать абсолютно в иных целях, к примеру, для того, чтобы с её помощью создавать уникальные рисунки и изображения, что, как ни странно, дышат невероятной лёгкостью и реалистичностью, а также вызывают больше эмоций, чем реальные снимки или фотокартины. С помощью полигонов, как известно, можно создавать абсолютно разные объекты, начиная от домов и природных красот, заканчивая представителями флоры и фауны и, как ни странно, даже людей. Основные недостатки такого моделирования, а именно – характерные рубленные грани и формы, Мат превратил в достоинства, тем самым показывая, что можно изобрести что-то абсолютно новое из того, что существует уже давным-давно и используется для создания сложных чертежей и даже кино-объектов.
Абу Даби. Автор: Mat Szulik.
Париж. Автор: Mat Szulik.
В современности полигональные модели почти что не используются, переходя на более инновационные, а именно – на сплайны. Именно поэтому Мат взялся с таким рвением популяризовать всё то, что дало жизнь новым тенденциям в мире компьютерной графики, а после незаслуженно осталось забыто. На сегодняшний день такие модели рисунков и объектов всё ещё иногда встречаются в играх на мобильных телефонах и планшетах, в которые так приятно поиграть, добираясь с работы домой или же наоборот. Но их всё чаще вытесняют полноценные 3D-объекты с максимальным отображением всех форм и линий. Это огорчает польского автора, а потому, когда у него появилась такая возможность, он решил показать, что весь окружающий нас мир может быть прекрасен, даже если придать ему характерной «компьютерной» угловатости.
Парижские каникулы. Автор: Mat Szulik.
В лучах солнца. Автор: Mat Szulik.
Первые работы в стиле low-poly, которые входят в серию «Мир в гранях», были созданы художником после его посещения Парижа. Набравшись романтизма и ярких эмоций от этого города, Мат два года создавал серию ярких и красочных иллюстраций, в которой смог передать всё то, чем так нравится всем Париж, начиная от известных и мягких багетов, что крошатся в руках, заканчивая яркими улочками города, по которым приятно бродить ранним утром, когда солнце ещё стыдливо прячется за тучами. С первого взгляда можно и не понять и не заметить, чем же работы этого автора отличаются от обычных фото или рисунков, но, присмотревшись, можно заметить его чарующий стиль: острые, местами крошечные или наоборот, крупные треугольники и кубы сплетаются вместе, рождая незабываемый рисунок. И кто бы мог подумать, что в таком стиле каждая картина будет ощущаться романтичной, окутанной какой-то тайной, а также лёгкой, словно воздушная карамель.
В кафе. Автор: Mat Szulik.
Ещё один день в Париже. Автор: Mat Szulik.
Главная героиня парижской серии работ Шулика – это девушка-мечтательница, которая берёт от жизни всё и даже больше. Вот она устроилась с комфортом за столиком в ожидании своего кофе, а полы её шляпы кокетливо сдвинуты на глаза, скрывая лицо и огненно-рыжие, задорно вьющиеся волосы. Вот она же мчится навстречу солнцу на своём велосипеде, а её длинная юбка развевается позади, распугивая порхающих то тут, то там голубей. Каждый рисунок – это настоящий французский Прованс, который отображен в стиле одежды самой героини, где переплетаются все современные тренды, от шляпы с атласной лентой, до короткой юбки с воланами. Эта серия работ пропитана неповторимым романтизмом в каждой чёрточке и сантиметре, где прекрасная дама, чьи черты лица нам знать совсем не обязательно, счастливо катит свой велосипед, корзинка которого под завязку наполнена пышными и душистыми цветами, а чуть позже она покупает те самые знаменитые багеты, чтобы, вероятно, покорить с их помощью местных голубей. То, как она любуется видами на Эйфелеву башню, или то, как, проснувшись ранним утром, позирует неизвестному фотографу, что запечатлевает её руки и спину, неприкрытые объёмным платьем – всё это вынуждает нас влюбляться в Париж всё больше и больше, мечтая побывать там хотя бы один раз в жизни.
Австралия. Автор: Mat Szulik.
Каир. Автор: Mat Szulik.
Танзания. Автор: Mat Szulik.
А потому не удивительно, что, когда работы художника произвели фурор, в 2015 году ему предложили создать туристическую серию работ по самым впечатляющим и интересным местам по всему миру. Теперь в его работах пестреет красками не только яркий Париж, но и африканская Саванна с бегущими куда-то вдаль буйволами, неспокойная Темза, катящая свои волны под бой Биг-Бена, архитектура Индии с её непередаваемыми слонами и Тадж-Махалом, загадочные пирамиды с ещё неразгаданными тайнами, что кроются внутри их лабиринтов, безумные гонки, что, вероятно, происходят где-то в Арабских Эмиратах, снежные склоны Швейцарии с её крошечными домиками в Альпах, и даже известный на весь мир мост в Нью-Йорке с шумным гамом таксистов, и, конечно же, бесконечная красота подводного мира в нетронутых человеческой рукой уголках земли.
Нью-Йорк. Автор: Mat Szulik.
Токио. Автор: Mat Szulik.
Этот проект показывает всю красоту этого мира, с его непередаваемыми красками, а также подтверждает теорию Мата о том, что не важно, как именно мы видим окружающее себя пространство, ведь даже в таких простых, угловатых и резких формах можно найти нечто своё, чарующее и прекрасное, что заставит нас тут же собирать чемоданы, тратить отложенные кровные на билет в один конец, и познавать неповторимость мира, желая увидеть всё то же, что видел художник, кропотливо и методично прорисовывая каждую линию и каждую грань, вкладывая в неё свой восторг, любовь и вдохновение. Мир, что глазами художника так похож на традиционное искусство оригами, которое в умелых руках превращается в настоящую сказку, где каждое выверенное движение открывает перед нами новые двери и места, демонстрирует многообразие нашей планеты и всю её красоту, что скрывается в деталях.
На встречу солнечному свету. Автор: Mat Szulik.
Пхукет. Автор: Mat Szulik.
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