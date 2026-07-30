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Кинотеатры, шприцы и другие знакомые вещи, которым грозит исчезновение в ближайшем будущем

Привычные вещи, которые в недалёком будущем станут морально устаревшими. /Фото: popsci.com, hellorayo.co.uk
Привычные вещи, которые в недалёком будущем станут морально устаревшими. /Фото: popsci.com, hellorayo.co.uk

Наука и техника непрерывно развиваются, а значит, меняются, но часто эти апгрейды не так уж и заметны. Но иногда эволюция одних технологий означает, что другие становятся ненужными и отправляются на свалку истории.
И от забвения не защищены даже те гаджеты, которые мы знаем десятилетиями - уже в ближайшем будущем целому ряду вещей, составляющих нашу повседневную жизнь сегодня, прогнозируют полное исчезновение.


1. Зеркало заднего вида


Совсем скоро зеркало заднего вида исчезнет из салона автомобиля. /Фото: autoguide.com
Совсем скоро зеркало заднего вида исчезнет из салона автомобиля. /Фото: autoguide.com


Справедливости ради, стоит отметить, что исчезновение зеркала заднего вида немного меркнет по неожиданности в сравнении с водителями, которые станут не нужны, если беспилотные автомобили станут повсеместными. Однако факт остаётся фактом: смотря на нынешнее развитие технологий, даже в машинах, где предусмотрен водитель, зеркала вполне могут быть заменимы камерами. А уж в беспилотных автомобилях камеры вообще станут незаменимыми, поэтому этот привычный гаджет совсем скоро может оказаться в категории морально устаревших.

2. Вышка сотовой связи


Не только старые модели телефонов уходят в историю - вышки связи тоже двигаются к концу пути. /Фото: listverse.com
Не только старые модели телефонов уходят в историю - вышки связи тоже двигаются к концу пути. /Фото: listverse.com


Раз уж смартфоны с каждым годом становятся всё меньше или вообще заменяются смарт-часами, то и телефонным вышкам можно пророчить подобную эволюцию. Правда, вряд ли она будет долгой - всё больше экспертов считает, что этим крупногабаритным объектам недолго осталось.
Самой перспективной технологией на замену вышкам считаются спутники, либо более локальные варианты вроде стратосферных дирижаблей или даже дронов, которые помимо функциональности ещё и место на земле не занимают.

3. Пульт дистанционного управления


Функции пульта всё ещё актуальны, а вот сам гаджет вполне заменим. /Фото: popsci.com
Функции пульта всё ещё актуальны, а вот сам гаджет вполне заменим. /Фото: popsci.com


На самом деле уже не один год всё больше людей удивляется, зачем вообще к телевизорам продолжают прилагаться пульты дистанционного управления. Ведь, хотя они действительно исправно выполняют свою работу, развитие технологий уже давно может предложить замену этим девайсам. Самый очевидный пример - это смартфон или компьютер, с которых можно управлять телевизором, если тот подключается к Wi-Fi. Другой вариант альтернативы пульта заключается во внедрении его функций в технологию умного дома, а это значит, что теликом можно будет управлять с помощью голосовых команд.

4. Банковская карта


Физическая банковская карточка уже сегодня многим перестала быть нужна. /Фото: visa.co.in
Физическая банковская карточка уже сегодня многим перестала быть нужна. /Фото: visa.co.in


В своё время карта, что кредитная, что дебетовая, стали настоящим прорывом в возможности оплатить что-либо. Однако ныне её неизбежно вытесняет на периферию приложениями бесконтактной оплаты. Многие уже давно отказались от физической карточки, предпочитая пользоваться только смартфоном, другие держат её только на случай, если с телефоном что-то случиться. А некоторые энтузиасты вообще развивают технологию оплаты сканированием отпечатка пальца, и если это будет реализовано, то в кредитках вообще какая-либо надобность просто отпадёт.

5. Проводная зарядка для телефона


Ненавистным проводам для зарядки уже сегодня активно предлагают замену. /Фото: slashgear.com
Ненавистным проводам для зарядки уже сегодня активно предлагают замену. /Фото: slashgear.com


Вряд ли найдётся такой владелец смартфона, которого хотя бы раз не раздражала необходимость ждать приезда домой, чтобы зарядить телефон, или носить с собой повербанк, или регулярно менять сломанный шнур, чтобы не остаться без гаджета. Но в недалёком будущем все эти проблемы могут просто исчезнуть, ведь проводным зарядным устройствам для телефонов уже сейчас пророчат полное забвение. На рынке появляется всё больше беспроводных зарядных станций, а некоторые разработчики занимаются созданием технологии, которая будет использовать радиоволны или Wi-Fi для зарядки - проводам в таком будущем места просто не будет.

6. Шприц


Возможно, в ближайшем будущем медики перестанут возиться со шприцами. /Фото: mycomedical.com
Возможно, в ближайшем будущем медики перестанут возиться со шприцами. /Фото: mycomedical.com


В медицинской сфере тоже прорывов хватает, и один из них может избавить нас от необходимости терпеть неприятные инъекции с помощью шприца. В частности, группа американских исследователей работает сразу по двум новым концепциям, реализация которых позволит прекратить инъекции иглой. Первая - это технология струйной инъекции, которая будет вводить препараты через микроскопическое отверстие в коже быстрее скорости звука, а вторая - метод принятия капсулы внутрь, в которой есть игла для введения лекарства слизистую оболочку желудка, после чего она безвредно разрушится в пищеварительном тракте.

7. Кинотеатр


Технологии позволяют воспроизвести дома все свойства кинотеатра, кроме толпы. /Фото: hellorayo.co.uk
Технологии позволяют воспроизвести дома все свойства кинотеатра, кроме толпы. /Фото: hellorayo.co.uk


Уже давно многие говорят о том, что кинотеатральный прокат постепенно уходит в категорию морально устаревших технологий. И дело не только в развитии стриминга - сама концепция массового просмотра фильма в одном месте в указанное время перестала быть актуальной. Ведь у каждого дома не просто есть свой телевизор и выход в интернет, но и домашние гаджеты сегодня развиты настолько, что просмотр фильмов с их помощью нисколько не будет уступать по качеству самому современному кинотеатру. Тем более, что дома устроить киновечер можно в любой удобный день, без необходимости тратиться на проезд и билет.

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кинотеатр технологии