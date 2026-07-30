Кинотеатры, шприцы и другие знакомые вещи, которым грозит исчезновение в ближайшем будущем



Привычные вещи, которые в недалёком будущем станут морально устаревшими. /Фото: popsci.com, hellorayo.co.uk Привычные вещи, которые в недалёком будущем станут морально устаревшими. /Фото: popsci.com, hellorayo.co.uk

Наука и техника непрерывно развиваются, а значит, меняются, но часто эти апгрейды не так уж и заметны. Но иногда эволюция одних технологий означает, что другие становятся ненужными и отправляются на свалку истории. Наука и техника непрерывно развиваются, а значит, меняются, но часто эти апгрейды не так уж и заметны. Но иногда эволюция одних технологий означает, что другие становятся ненужными и отправляются на свалку истории.И от забвения не защищены даже те гаджеты, которые мы знаем десятилетиями - уже в ближайшем будущем целому ряду вещей, составляющих нашу повседневную жизнь сегодня, прогнозируют полное исчезновение.

1. Зеркало заднего вида



Совсем скоро зеркало заднего вида исчезнет из салона автомобиля. /Фото: autoguide.com Совсем скоро зеркало заднего вида исчезнет из салона автомобиля. /Фото: autoguide.com

Справедливости ради, стоит отметить, что исчезновение зеркала заднего вида немного меркнет по неожиданности в сравнении с водителями, которые станут не нужны, если беспилотные автомобили станут повсеместными. Однако факт остаётся фактом: смотря на нынешнее развитие технологий, даже в машинах, где предусмотрен водитель, зеркала вполне могут быть заменимы камерами. А уж в беспилотных автомобилях камеры вообще станут незаменимыми, поэтому этот привычный гаджет совсем скоро может оказаться в категории морально устаревших.

2. Вышка сотовой связи



Не только старые модели телефонов уходят в историю - вышки связи тоже двигаются к концу пути. /Фото: listverse.com Не только старые модели телефонов уходят в историю - вышки связи тоже двигаются к концу пути. /Фото: listverse.com

Раз уж смартфоны с каждым годом становятся всё меньше или вообще заменяются смарт-часами, то и телефонным вышкам можно пророчить подобную эволюцию. Правда, вряд ли она будет долгой - всё больше экспертов считает, что этим крупногабаритным объектам недолго осталось.

3. Пульт дистанционного управления



Функции пульта всё ещё актуальны, а вот сам гаджет вполне заменим. /Фото: popsci.com Функции пульта всё ещё актуальны, а вот сам гаджет вполне заменим. /Фото: popsci.com

На самом деле уже не один год всё больше людей удивляется, зачем вообще к телевизорам продолжают прилагаться пульты дистанционного управления. Ведь, хотя они действительно исправно выполняют свою работу, развитие технологий уже давно может предложить замену этим девайсам. Самый очевидный пример - это смартфон или компьютер, с которых можно управлять телевизором, если тот подключается к Wi-Fi. Другой вариант альтернативы пульта заключается во внедрении его функций в технологию умного дома, а это значит, что теликом можно будет управлять с помощью голосовых команд.

4. Банковская карта



Физическая банковская карточка уже сегодня многим перестала быть нужна. /Фото: visa.co.in Физическая банковская карточка уже сегодня многим перестала быть нужна. /Фото: visa.co.in

В своё время карта, что кредитная, что дебетовая, стали настоящим прорывом в возможности оплатить что-либо. Однако ныне её неизбежно вытесняет на периферию приложениями бесконтактной оплаты. Многие уже давно отказались от физической карточки, предпочитая пользоваться только смартфоном, другие держат её только на случай, если с телефоном что-то случиться. А некоторые энтузиасты вообще развивают технологию оплаты сканированием отпечатка пальца, и если это будет реализовано, то в кредитках вообще какая-либо надобность просто отпадёт.

5. Проводная зарядка для телефона



Ненавистным проводам для зарядки уже сегодня активно предлагают замену. /Фото: slashgear.com Ненавистным проводам для зарядки уже сегодня активно предлагают замену. /Фото: slashgear.com

Вряд ли найдётся такой владелец смартфона, которого хотя бы раз не раздражала необходимость ждать приезда домой, чтобы зарядить телефон, или носить с собой повербанк, или регулярно менять сломанный шнур, чтобы не остаться без гаджета. Но в недалёком будущем все эти проблемы могут просто исчезнуть, ведь проводным зарядным устройствам для телефонов уже сейчас пророчат полное забвение. На рынке появляется всё больше беспроводных зарядных станций, а некоторые разработчики занимаются созданием технологии, которая будет использовать радиоволны или Wi-Fi для зарядки - проводам в таком будущем места просто не будет.

6. Шприц



Возможно, в ближайшем будущем медики перестанут возиться со шприцами. /Фото: mycomedical.com Возможно, в ближайшем будущем медики перестанут возиться со шприцами. /Фото: mycomedical.com

В медицинской сфере тоже прорывов хватает, и один из них может избавить нас от необходимости терпеть неприятные инъекции с помощью шприца. В частности, группа американских исследователей работает сразу по двум новым концепциям, реализация которых позволит прекратить инъекции иглой. Первая - это технология струйной инъекции, которая будет вводить препараты через микроскопическое отверстие в коже быстрее скорости звука, а вторая - метод принятия капсулы внутрь, в которой есть игла для введения лекарства слизистую оболочку желудка, после чего она безвредно разрушится в пищеварительном тракте.

7. Кинотеатр



Технологии позволяют воспроизвести дома все свойства кинотеатра, кроме толпы. /Фото: hellorayo.co.uk Технологии позволяют воспроизвести дома все свойства кинотеатра, кроме толпы. /Фото: hellorayo.co.uk

Уже давно многие говорят о том, что кинотеатральный прокат постепенно уходит в категорию морально устаревших технологий. И дело не только в развитии стриминга - сама концепция массового просмотра фильма в одном месте в указанное время перестала быть актуальной. Ведь у каждого дома не просто есть свой телевизор и выход в интернет, но и домашние гаджеты сегодня развиты настолько, что просмотр фильмов с их помощью нисколько не будет уступать по качеству самому современному кинотеатру. Тем более, что дома устроить киновечер можно в любой удобный день, без необходимости тратиться на проезд и билет.