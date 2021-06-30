Как на самом деле выглядел санитарный кризис Средневековья, о котором так много говорят

















Когда говорят о средневековой Европе, обязательно представляются картинки мрачных грязных улочек городов, массово завшивленных людей, не моющихся годами рыцарей и «милых» дам с гнилыми зубами. Массовая культура породила огромное количество мифов относительно гигиены в средневековой Европе. Наконец, на отечественных просторах можно часто услышать издевательское предубеждение о том, что бани были только на Руси в то время. Все это не так. Когда говорят о средневековой Европе, обязательно представляются картинки мрачных грязных улочек городов, массово завшивленных людей, не моющихся годами рыцарей и «милых» дам с гнилыми зубами. Массовая культура породила огромное количество мифов относительно гигиены в средневековой Европе. Наконец, на отечественных просторах можно часто услышать издевательское предубеждение о том, что бани были только на Руси в то время. Все это не так.

Упадок цивилизации









Не все римские бани были разрушены во время кризиса ЗРИ. /Фото: photofeast.ru.

На протяжении многих столетий Рим был светочем цивилизации и ни для кого не секрет, что с гигиеной в нем все обстояло достаточно неплохо, по меркам античного государства. Принято считать, что с крахом Западной Римской Империи в Европе произошел настоящий санитарный кризис. Отчасти это действительно так. Разорение Рима и упадок империи не способствовал развитию санитарии в наступивший за этим период раннего средневековья. Однако, бани оставались все это время в Восточной Римской Империи. Более того, ситуация с санитарным делом начала постепенно налаживаться в Государстве Франков Карла Великого. К IX-X веку в городах стали появляться банные комплексы. Связано это было в первую очередь с ростом городов.









Бани стали вновь появляться с ростом городов. /Фото: gallery.ru.

Достоверно известно, что в XIII столетии с банями в Европе все обстояло уже очень хорошо, по средневековым меркам. Например, во Франции их существование подтверждают «Регистры ремесел и торговли». В Париже на 150 тысяч человек работало около 26 общественных бань, которые работали 6 дней в неделю. В Вене было 29 бань, в Франкфурте – 25, в Нюрнберге – 9 и это далеко не единственные примеры. Более того, документы указывают на то, что баня считалась весьма важным объектом городской инфраструктуры.









Было даже примитивное мыло, похоже на современное хозяйственное. /Фото: k-ur.ru.

Хотя Готы в свое время осадили, разграбили и сожгли Рим, уничтожив там античные акведуки, кое-что сохранилось. На территории современной Италии в Средние века продолжали работать старинные термы, которые пускай и в небольшом количестве, но все-таки сохранились.

Путешественники VII века описывали, что в Британии есть много соленых и горячих источников, которые местные жители используют для обустройства бань, где люди «моются раздельно, сообразно полу». Более того, в Британии оставалось небольшое количество еще римских бань, например в городе Бата, который был «курортным» для состоятельных граждан империи.

Баня – это весело









В банях работали разные специалисты. /Фото: modamaster.com.ua.

Средневековая баня - это в первую очередь польза для здоровья. Ходили в бани не только помыться. Существовал специальный «цех банщиков», где специалисты разного профиля оказывали самые разные услуги. Именно здесь работали цирюльники, которые стригли волосы и брили бороды. Врачеватели делали кровопускание и ставили пиявок, делали массаж. На некоторых средневековых европейских рисунках фигурируют даже банные веники! В банях использовалось примитивное мыло, сделано на основе золы, а также натуральные морские губки.

Баня была не только санитарным учреждением, но еще и увеселительным. При банях часто действовали питейные заведения, где люди могли употребить спиртные напитки, пообщаться, а также поесть. Нередко в залах играла музыка.

Церковь «против» бань









Церковь боролась с проституцией, а не с банями. /Фото: livejournal.com.

Существует твердое убеждение в том, что в средневековое время церковь выступала против бань. Безусловно, некоторые монахи, в рамках своей аскезы могли отказываться в том числе и от гигиенических процедур, однако церковь вовсе не боролась с банными комплексами, во всяком случае, целенаправленно. С чем действительно боролись церковники, так это с проституцией, которая процветала в подобных заведениях. Конечно, для простого люда столь неподобающее поведение просто объяснялось «греховностью», однако конечная цель у такой борьбы была опять же благая.

Дело в том, что средневековые бани с борделями (по большей части неофициальными) напоролись на те же грабли, что и античные бани греков и римлян. Подобные заведения быстро становились рассадниками венерических болезней.

В большинстве средневековых стран посещение бани и мужчинами, и женщинами одновременно – запрещалось. Для женщин или создавались отдельные комплексы, или вводились другие дни посещения. Как правило, в начале недели в баню ходили женщины, а мужчины к ее концу.

Кстати, именно распространение венерических заболеваний из-за публичных бань уже в Новое время станет причиной их массового закрытия