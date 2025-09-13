С нами не соску...
Спутниковый археолог провел линию до самого полюса

По дну океана проходит странная стена. Рукотворная постройка тянется от полюса до полюса, нашел же ее археолог-любитель. Спутниковый археолог провел линию до самого полюса

Необычное открытие было сделано благодаря новым, более подробным спутниковым снимкам океана. Автор исследования полагает, что высота гигантского сооружения превышает километр, а начинается он примерно от арктического побережья Ямала.

Спутниковый археолог провел линию до самого полюса Даже на видео хорошо видна рукотворная структура стены. Для природного образования она обладает слишком строгими линиями. Спутниковый археолог провел линию до самого полюса Встречаются по всей длине и некие ворота, в некоторых местах постройка занесена песком. Впрочем, все это вполне может быть всего лишь дефектом полученных со спутника снимков. В настоящий момент ученые обсуждают целесообразность спуска к стене экспедиционного корпуса.

источник

