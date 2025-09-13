Спутниковый археолог провел линию до самого полюса

По дну океана проходит странная стена. Рукотворная постройка тянется от полюса до полюса, нашел же ее археолог-любитель.



Необычное открытие было сделано благодаря новым, более подробным спутниковым снимкам океана. Автор исследования полагает, что высота гигантского сооружения превышает километр, а начинается он примерно от арктического побережья Ямала.

Даже на видео хорошо видна рукотворная структура стены. Для природного образования она обладает слишком строгими линиями.Встречаются по всей длине и некие ворота, в некоторых местах постройка занесена песком. Впрочем , все это вполне может быть всего лишь дефектом полученных со спутника снимков. В настоящий момент ученые обсуждают целесообразность спуска к стене экспедиционного корпуса.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: