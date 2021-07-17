5 рецептов фаршированных грибов для тех, кому надоели одни и те же блюда

В последнее время блюда с грибами становятся всё более популярными. Тем не менее, несмотря на изобилие салатов, супов, выпечки и прочего, человеку как всегда чего-то не хватает и постоянно хочется нового. Но как говорится, всё гениальное – просто. Фаршированные грибы – отличный тому пример. Хотите с мясом? Пожалуйста. С сыром или творогом? Да не вопрос. С овощами? На любой вкус!
1. С курицей и сыром
Фаршированные грибы с курицей и сыром. \ Фото: edinstvennaya.ua.
Что может быть вкуснее жаренных грибочков? Только фаршированные грибы с мясом и сыром. Румяная сырная корочка, в меру сочная начинка и восхитительный грибной аромат по всей квартире вряд ли кого-то оставят равнодушным.
Ингредиенты:
• Шампиньоны крупные - 12 шт. (или количество по желанию);
• Отварное куриное филе - 100 г;
• Сыр твёрдый - 100 г;
• Лук репчатый среднего размера - 1 шт;
• Растительное масло - 2 ст.л;
• Сметана или майонез - 2 ст.л;
• Соль и чёрный молотый перец - по вкусу.
Способ приготовления:
• Грибы тщательно вымыть и просушить на бумажном полотенце;
• Лук и грибные ножки мелко нарезать;
• Обжарить на растительном масле со специями до лёгкой золотистой корочки;
• Куриное филе измельчить;
• Сыр натереть на крупной тёрке;
• Зажарку и курицу смешать со сметаной или майонезом;
• Получившейся массой нафаршировать грибные шляпки;
• Сверху посыпать тёртым сыром;
• Выложить на противень, предварительно застеленный пергаментной бумагой;
• И отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.
2. С рикоттой и шпинатом
Запечённые фаршированные грибы с рикоттой. \ Фото: cookpad.com.
Нежная рикотта в сочетании с лёгкой кислинкой шпината как нельзя кстати подходит для диетической, но от того не менее вкусной начинки, которой можно нафаршировать грибы.
Ингредиенты:
• Шампиньоны крупные - 8 шт;
• Рикотта - 250 г;
• Пармезан - 50 г;
• Шпинат - 1 небольшой пучок;
• Петрушка сушёная - 1/2 часть ч.л;
• Чеснок - 2 зубчика;
• Петрушка свежая - 6-8 веточек;
• Соль и молотый чёрный перец - по вкусу.
Грибы с рикоттой и шпинатом. \ Фото: scanny3.blogspot.com.
Способ приготовления:
• Шампиньоны вымыть;
• Хорошо просушить на бумажном полотенце;
• В миске смешать рикотту, соль, перец и мелко нарезанный шпинат;
• Затем добавить пропущенный через пресс чеснок и сушёную петрушку;
• Тщательно перемешать;
• И получившейся массой нафаршировать грибы;
• Сверху посыпать тёртым сыром;
• Переложить на противень, застеленный пергаментом;
• Отправить в разогретую до 190 градусов духовку на 25-30 минут;
• Подавать со свежей мелко рубленной петрушкой.
3. С беконом
Пальчики оближешь. \ Фото: nashrecept.com.
Шампиньоны с беконом – блюдо, которое отлично подойдёт в качестве сытной закуски для шумной компании. Их одинаково удобно приготовить как дома, так и на природе.
Ингредиенты:
• Шампиньоны крупные - 6-8 шт;
• Бекон - 8-10 полосок;
• Сыр твёрдый - 100 г;
• Соль и чёрный молотый перец - по вкусу.
Фаршированные грибы в беконе. \ Фото: mir-da.ru.
Способ приготовления:
• Грибы хорошо промыть под холодной проточной водой;
• Просушить на бумажных полотенцах;
• Грибные ножки и 2-3 полоски бекона нарезать мелким кубиком;
• Слегка обжарить со специями до лёгкой золотой корочки;
• Получившую начинку распределить по шляпкам;
• Затем каждый шампиньон обернуть полоской бекона;
• Посыпать тёртым сыром;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.
4. С овощами
Шампиньоны с овощами. \ Фото: eda.ru.
Главным преимуществом этого блюда является то, что начинкой могут послужить абсолютно любые овощи, будь то то баклажаны, кабачки, сладкий перец или помидоры. А по желанию можно вообще совместить те, которые вам больше всего нравятся.
Ингредиенты:
• Шампиньоны крупные - 8 шт;
• Морковь средняя - 1 шт;
• Лук репчатый среднего размера - 1 шт;
• Чеснок - 2 зубчика;
• Красный болгарский перец - 1/2 части;
• Помидоры крупные - 1 шт;
• Растительное масло - 5-6 ст.л;
• Соевый соус - 1 ст.л;
• Острый перец - 1/4 часть;
• Сушёный базилик - по вкусу;
• Молотый орегано - по вкусу;
• Чёрный молотый перец - по вкусу;
• Соль - по вкусу.
Шампиньоны, фаршированные овощами. \ Фото: erecepty.eu.
Способ приготовления:
• Грибы вымыть и просушить;
• Лук, морковь, грибные ножки, перец, чеснок и очищенные от шкурки помидоры нарезать мелким кубиком;
• Затем обжарить овощи на растительном масле примерно 10-12 минут;
• После влить соевый соус;
• Аккуратно перемешать;
• Слегка посолить и поперчить;
• В миске смешать острый перец, нарезанный тонкими кольцами (или измельчить), базилик, орегано, соль, чёрный молотый перец и растительное масло;
• Всё тщательно перемешать;
• Получившейся смесью натереть грибы внутри и снаружи;
• Овощную начинку распределить по грибным шляпкам;
• Отправить в разогретую до 190 градусов духовку на 15 минут.
5. С крабовыми палочками
Грибы, фаршированные крабовыми палочками. \ Фото: eat-vegan.rocks.
Если хочется чего-то необычного, сочетайте, казалось бы, на первый взгляд несочетаемый продукты. Например, приготовьте грибы, фаршированные крабовыми палочками.
Ингредиенты:
• Шампиньоны крупные - 12 шт;
• Крабовые палочки - 200 г;
• Сыр твёрдый - 100 г;
• Сливки нежирные - 100 г;
• Лук репчатый крупный - 1 шт;
• Растительное масло - 1-2 ст.л;
• Соль и чёрный молотый перец - по вкусу.
Приятного аппетита. \ Фото: chefmarket.ru.
Способ приготовления:
• Грибы вымыть под холодной проточной водой и хорошенько просушить;
• Грибные ножки и лук измельчить;
• Затем обжарить на растительном масле до лёгкого золотистого цвета;
• Крабовые палочки нарезать мелким кубиком;
• И отправить к луку;
• Обжарить в течение 1-2 минут;
• Посолить и поперчить;
• Добавить сливки;
• Довести начинку до кипения;
• Тушить около 2 минут;
• Получившейся массой нафаршировать грибы;
• Сыр тонко нарезать;
• И положить по ломтику на каждый гриб поверх начинки;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
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