Спираль из скелетов, связанная женщина и другие древние захоронения, которые кажутся странными

Дробленный череп и головной убор принцессы Пу'Аби, найденный в Ираке.
Так уж повелось в истории, что после смерти человека ожидал погребальный обряд. Как именно хоронить человека – в каменной гробнице, деревянном гробу или сжигать на костре, определяли социальные религиозные и культурные нормы. Поэтому древние погребения, которые обнаруживают современные археологи, порой настолько странные, что просто загоняют учёных в тупик.
1. Могила младенцев
Могила младенцев в Перу.
В Пачакамаке (возле современной Лимы, Перу) была обнаружена могила, в которой находилось примерно 80 человек, погребенных около 1000 г. н.э. Они относились к народности «ичма», предшествовавшему инкам. Половина останков принадлежала взрослым, которые были уложены в позы эмбрионов. На трупы, обернутые в полотно (большей частью разложившееся за это время), были уложены головы, вырезанные из дерева или сделанные из глины. Другая половина умерших была младенцами, которые были уложены по кругу вокруг взрослых.
Возможно, младенцев принесли в жертву. Все они были погребены в одно и то же время, но это всего лишь теория. У большого числа взрослых были серьезные заболевания, такие как рак или сифилис. Также были найдены скелеты животных (морских свинок, собак, альпак или лам), которые были принесены в жертву и помещены в гробницу.
2. Спираль из скелетов
Спираль из скелетов в Мексике.
В современном Тлальпане, Мексика, археологи обнаружили 2400-летнее захоронение, содержащее 10 скелетов, расположенных по спирали. Каждый труп клали на бок, при этом ноги указывали на центр круга, образованного телами. Его руки были переплетены с руками людей, лежащих с обеих сторон. Каждый скелет был частично уложен на другой немного другим способом. Например, голову одного человека укладывали на грудь другого.
Покойные были совершенно разных возрастов: от младенца и ребенка до стариков. Среди взрослых были идентифицированы две женщины и один мужчина. У двух скелетов были черепа, которые определенно были искусственно изменены. У некоторых также были модифицированы зубы, что являлось обычной практикой в то время. Причина смерти этих людей до сих пор неизвестна.
3. Стоячее погребение
Стоячее погребение.
На кладбище эпохи мезолита, расположенном к северу от современного Берлина, был обнаружен 7000-летний мужской скелет. Помимо того, что это было мезолитическое захоронение, которые и так нечасто встречаются, самым необычным было то, что этот мужчина был похоронен стоя. Первоначально его похоронили на коленях, поэтому его верхняя часть тела частично разложилась, прежде чем труп перезахоронили стоя. Человек был похоронен с инструментами из кремня и кости, поэтому он скорее всего был охотником-собирателем. Подобные захоронения были также обнаружены на кладбище, известном как Олений Остров в Карелии, Россия. На большом кладбище нашли четыре человека, которые также были захоронены стоя, примерно в одно и то же время.
4. Жертвенные дети
Жертвенные дети.
В Дербишире, Англия, была обнаружена массовая могила, в которой находилось 300 солдат армии викингов. Хотя эта массовая могила не была необычной, рядом с ней нашли еще одно захоронение, в котором были погребены четыре человека, возрастом от 8 до 18 лет. Дети были помещены спина к спине, а у их ног лежала овечья челюсть. Их могила датировалась примерно тем же временем, что и захоронение викингов, причем по крайней мере двое из детей погибли от травм. Их размещение и потенциальная причина смерти заставили исследователей полагать, что детей, возможно, принесли в жертву, чтобы похоронить рядом с павшими воинами. Возможно, это было частью ритуала, чтобы дети сопровождали мертвых солдат в загробной жизни.
5. Убитый копьями мужчина
Убитый копьями мужчина.
В захоронении железного века (современный Поклингтон, Англия) нашли 75 погребальных камер (курганов) с останками более 160 человек. В одном из этих захоронений лежал подросток 18-22 лет, который был похоронен с его мечом 2500 лет назад. Отличительной частью его погребения является то, что после того, как юношу поместили в могилу, его закололи пятью копьями. Исследователи полагают, что этот человек, возможно, был высокопоставленным воином, а в ходе подобного ритуала хотели освободить его дух.
6. Связанная женщина
Связанная женщина
В современном Пловдиве, Болгария при раскопках древней фракийской и римской крепости Небете Тепе нашли средневековую могилу женщины XIII – XIV веков. Могила отличалась от других погребений, найденных в этом месте тем, что женщина была помещена в нее лицом вниз, а ее руки были связаны за спиной. Хотя захоронения с людьми лицом вниз находили по всему миру, это обычно мертвецов не связывали. Археологи, раскопавшие могилу, никогда не видели подобного захоронения в этом районе. Они считают, что это, возможно, было наказанием за какую-либо преступную деятельность.
7. «Великая яма смерти»
«Великая яма смерти»
Во время раскопок Ура в начале 1900-х годов было обнаружено шесть захоронений без гробниц, которые были названы «смертельными ямами». Самыми впечатляющими из них являются «Великая яма смерти Ура», погребение, в котором нашли останки 6 мужчин и 68 женщин. Мужчин уложили возле входа, они были в шлемах и с оружием в руках, будто охраняя яму. Большинство женщин были аккуратно уложены четырьмя рядами вдоль северо-западного угла ямы.
Две группы из шести женщин были также уложены рядами вдоль двух других краев. Все женщины были одеты в дорогую одежду с головными уборами из золота, серебра и лазурита. У одной из женщин был головной убор и украшения, которые были гораздо более экстравагантными, чем у остальных. Считается, что мертвая женщина была высокопоставленной особой, а остальные были принесены в жертву, чтобы отправиться с ней в загробную жизнь.
Было ли это добровольной или принудительной жертвой, неизвестно. У двух скелетов, одного мужчины и одной женщины, были переломы черепа. Ни у кого из других не было видимых повреждений. Исследователи считают, что жертвы употребили яд.
8. Массовые могилы младенцев
Массовые могилы младенцев в Ашкелоне.
Массовые захоронения, в которых похоронены младенцы, необычны, но уже было обнаружено несколько подобных. В Ашкелоне, Израиль в канализации римских времен нашли кости более 100 младенцев. У них не нашли никаких признаков болезни или деформации, и они, возможно, были убиты в качестве некой формы контроля над рождаемостью. Подобное захоронение, с останками 97 младенцев, было обнаружено на римской вилле в Хэмбленде, Англия.
Ученые предположили, что это останки младенцев, рожденных в борделе, которые, таким образом, были нежелательными. Кроме того, они, возможно, были мертворожденными младенцами. Еще одна массовая могила была обнаружена в колодце в Афинах: в ней покоились останки, датируемые 165 г. до н.э. - 150 г. до н.э. В этом месте было 450 скелетов младенцев, 150 скелетов собак и 1 взрослого человека с серьезными физическими уродствами. Большинству младенцев было меньше недели. Одна треть умерла от бактериального менингита, а остальные умерли от неизвестных причин. Не было никаких доказательств того, что их смерть была неестественной.
9. Множество черепов
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На острове Эфате в Вануату было раскопано 3000-летнее кладбище с эксгумированными 50 скелетами. Что необычно, у каждого скелета отсутствовал его череп. Это было обычной практикой для людей Лапита, которые жили на острове в то время, - выкопать мертвое тело, после того, как плоть сгнивала, и удалять голову. Голову затем помещали в святилище или в другом месте, чтобы почтить покойного. Все скелеты были уложены в одном направлении, за исключением четырех, которые расположили лицом к югу. После исследования этих четверых останков оказалось, что они были не жителями острова, в отличие от остальных, похороненных там.
10. Составные мумии
Составные мумии
Исследование, проведенное на древних захоронениях на Британских островах, показало, что в период с 2200 до н.э. до 700 г. до н. э. здесь было создано 16 мумий. Поскольку климат в данном части мира холодный и влажный, что не очень хорошо для мумификации, считается, что они были созданы путем копчения над огнем или намеренного захоронения в торфяных болотах. Что самое странное, некоторые из этих мумий сделаны из нескольких человек.
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