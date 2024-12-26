Лайфхаки, которые заставят хозяек пожалеть, что не знали о них раньше

Лайфхаков для дома много не бывает, ведь никогда не знаешь, какой сюрприз на кухне, в ванной или в прихожей поджидает вас завтра. Поэтому свою копилку с полезными хитростями постоянно нужно пополнять. А мы в этом поможет. Предлагаем вам подборку необычных приемов для того, чтобы сделать быть проще.







Лайфхак 1: Как продлить жизнь цветам? Новости СМИ2

Лайфхак 2: Чем заменить двусторонний скотч?

Лайфхак 3: Как компактно хранить бокалы?

Лайфхак 4: Как быстро отмыть посуду?

Лайфхак 5: Как замаскировать отверстия на стене?

Лайфхак 6: Как отполировать посуду?

Лайфхак 7: Как очистить труднодоступные места пылесосом?

Лайфхак 8: Как держать ершик в чистоте?

Лайфхак 9: Как избавиться от вмятин на ковре?

Добавьте в вазу с цветами уксусЕсли вам часто дарят букеты или вы сами покупаете живые цветы для украшения интерьера, тогда этот лайфхак придется как нельзя кстати. Чтобы они не завяли через пару дней и не отправились в мусорное ведро, не нужно использовать никакие специальные средства. Достаточно взять вазу, налить в нее литр теплой воды, добавить две столовых ложки уксуса и три столовых ложки сахара, хорошо перемешать и поставить туда букет. Также вместо уксуса и сахара можно добавить несколько капель водки. Благодаря таким секретным ингредиентам, цветы простоят гораздо дольше.И не забывайте вовремя подрезать стебли. Это нужно делать при первом помещении цветов в вазу, а также каждый раз, когда вы будете менять воду. В идеале осуществлять процедуру нужно под водой, чтобы избежать появление пузырьков воздуха. Обратите внимание: чем острее будут обрезки стеблей, тем больше будет площадь поверхности, через которые цветы получают воду.Вместо двустороннего скотча используйте лейкопластырьЕсли вам срочно понадобился двусторонний скотч, но вы нигде не смогли его найти, используйте обычный лейкопластырь. Все, что нужно сделать – это свернуть его в виде бублика таким образом, чтобы липкая сторона оказалась снаружи. Благодаря такому самодельному двустороннему скотчу можно повесить фотографии на стену, сделать поделку для декора квартиры и даже починить сломанную игрушку. Кстати, вместо лейкопластыря можно использовать обычный скотч, но он будет держать чуть хуже.Можно подвесить бокалы или поставить ножкой вверхВсе еще расставляете бокалы на полке основанием вниз? Согласны, это красиво, однако абсолютно непрактично. Чтобы хранение получилось более удобным и компактным, нужно делать с точностью до наоборот – устанавливать посуду ножкой вверх. Таким образом, бокалы будут теснее прижиматься друг к другу, и вы сможете разместить в шкафчике или на полке большее количество посуды.Если бокалов много, используйте специальные держатели, которые можно закрепить на любой поверхности, где есть свободное место. За счет того, что посуда будет храниться в перевернутом состоянии, она будет быстрее сохнуть и сохранять внутреннюю поверхность бокала чистой от пыли. Также получится избежать некрасивый разводов и капель на поверхности. Важно рассчитывать толщину и форму ножки, чтобы она совпадала с шириной держателя.Оторвите кусочек фольги и скатайте из нее шарикЕсли на кухне закончились металлические скребки для мытья посуды, а обычная губка не смогла справиться с нагаром и приставшими к поверхности кусочками еды, тогда на помощь придет обычная фольга. Оторвите кусочек от рулона, скомкайте его, чтобы получился шарик, и приступайте к мытью посуды. Фольга отлично подходит для чистки кастрюль и сковородок. Обязательно попробуйте.Кстати, если положить шарик из фольги в посудомоечную машину, то можно отполировать столовые приборы из серебра. Со временем они теряют блеск, а фольга помогает вернуть его. Положите скомканный кусочек в отсек с ложками, вилками и ножами, а затем запустите стандартный режим мойки. После окончания цикла, приборы будут сиять так, будто их начищали в королевском дворце. Секрет такого результата кроется в следующем: моющее средство вступает в реакцию с алюминием и помогает ему расщепить жир, грязь, которые пристали к столовым приборам. Все очень просто.Вам пригодятся детские восковые карандаши.После того, как вы снимаете со стены картину или фоторамку, на поверхности остаются отверстия от гвоздей, которые привлекают слишком много внимания и портят внешний вид комнаты. Чтобы замаскировать их, необязательно бежать за специальными средствами в строительный магазин – можно использовать обычный восковой карандаш, которым рисует ваш ребенок. Заполните им отверстие, удалите излишки мягкой тряпкой или салфеткой и наслаждайтесь результатом. Важно лишь, чтобы карандаш совпадал по цвету со стеной и не выделялся на ее фоне.Нанесите на дно кастрюли немного кетчупа.Если вы никогда не чистили сковороды кетчупом, самое время начать. Только на первый взгляд этот лайфхак кажется странным и даже нелепым, но на деле оказывается, что кетчуп справляется с загрязнениями даже лучше дорогих моющих средств. Нанесите соус тонким слоем на загрязненные участки сковороды или кастрюли, оставьте на полчаса, а по истечении времени ополосните посуду прохладной водой, чтобы смыть остатки кетчупа. Секрет в том, что в состав соуса входит уксусная кислота, которая и очищает поверхность до блеска. Кстати, лучше всего этот лайфхак работает с медной посудой, а вот тарелки и кружки мыть им не стоит, так как на них появится еще больше пятен.Наденьте на трубу пылесоса втулку от туалетной бумагиВ комплекте к пылесосу идет несколько пластиковых насадок, предназначенных для выполнения разного рода задач: чистки мебели, уборки углов и пр. Однако в квартире существуют зоны, до которых не получается добраться даже с помощью таких насадок, хоть они и позиционируются как «для труднодоступных мест». Что делать в этом случае? Возьмите втулку от туалетной бумаги, наденьте на трубу пылесоса и хорошо сожмите картон. В результате у вас получится насадка, которая пролезет даже в оконную раму. Вуаля – теперь в доме не останется ни грамма пыли!Налейте в подставку для ершика моющее средствоПожалуй, одной из самых грязных вещей в ванной комнате является ершик. По количеству микробов и бактерий его может переплюнуть разве что унитаз, для чистки которого ершик и предназначен. Чтобы всегда держать предмет в чистоте, а также предотвратить появление неприятного запаха, налейте в подставку небольшое количество моющего средства. Так вы сможете освежить щетку.Также советуем чистить ершик одновременно с унитазом, чтобы экономить время. Для этого нанесите на него небольшое количество чистящего средства и приступайте к уборке. В процессе мытья туалета средство вспенится, и щетка быстро очистится. Когда будете смывать остатки в унитаз, подержите в нем несколько секунд и сам ершик. Потоки воды смоют чистящее средство, и щетка будет как новая.Положите на ковер кубики льда.Если вы часто делаете перестановки в квартиры и двигаете мебель, то наверняка постоянно сталкиваетесь с вмятинами на ковре. Они портят внешний вид не только самого изделия, но и всей комнаты, поэтому необходимо знать, как устранить проблему. На самом деле ничего сложного в этом нет. Достаточно взять несколько кубиков льда и положить их в углубления, которые образовались на ковре. Когда они растают, пропылесосьте влажную область, чтобы волокна распушились. После такой процедуры от вмятин не останется даже следа.