Секреты зимнего укоренения роз

Укоренение роз — процесс не быстрый, особенно если дело происходит зимой. Чтобы черенки с успехом укоренились, несмотря на холодную погоду за окном, необходимо следовать ряду правил. И тогда розочки не почернеют, а напротив — нарастят каллюс и, как следствие, корни!







Подготовка черенков

Условия для укоренения

Черенки нарезаются поздней осенью. Выбираются достаточно толстые ветви. Оптимальная длина черенка — 8-12 см, но можно взять и более длинные. Главное — это наличие 2-3 почек на черенке.Чтобы черенок хорошо укоренился, для него следует подготовить подходящую землю. Для этого возьмите стандартный покупной грунт и смешайте его напополам с просеянным песком. Тогда земля будет одновременно и в меру питательной, и достаточно рыхлой!Черенки высаживайте опудренными в «Корневине». Возьмите несколько пачек разных производителей, поскольку, как показала практика, некоторые укоренители работают заметно хуже, и вся партия черенков гибнет. Кроме того, крайне желательно накрыть высаженные черенки бутылкой, чтобы создать мини-теплицу.Наконец, важно не заливать черенки водой, а лишь опрыскивать из пульверизатора и поддерживать необходимую температуру. Черенки будут медленно укореняться, наращивать каллюс, если температура в помещении будет держаться в районе 10-12 градусов. Именно низкая температура + перелив чаще всего приводят к гибели черенков роз. Избегайте этих ошибок и укореняйте розочки без труда!