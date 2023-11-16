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Секреты зимнего укоренения роз

Укоренение роз — процесс не быстрый, особенно если дело происходит зимой. Чтобы черенки с успехом укоренились, несмотря на холодную погоду за окном, необходимо следовать ряду правил. И тогда розочки не почернеют, а напротив — нарастят каллюс и, как следствие, корни!


Подготовка черенков



Черенки нарезаются поздней осенью. Выбираются достаточно толстые ветви. Оптимальная длина черенка — 8-12 см, но можно взять и более длинные. Главное — это наличие 2-3 почек на черенке.


Условия для укоренения



Чтобы черенок хорошо укоренился, для него следует подготовить подходящую землю. Для этого возьмите стандартный покупной грунт и смешайте его напополам с просеянным песком. Тогда земля будет одновременно и в меру питательной, и достаточно рыхлой!



Черенки высаживайте опудренными в «Корневине». Возьмите несколько пачек разных производителей, поскольку, как показала практика, некоторые укоренители работают заметно хуже, и вся партия черенков гибнет. Кроме того, крайне желательно накрыть высаженные черенки бутылкой, чтобы создать мини-теплицу.



Наконец, важно не заливать черенки водой, а лишь опрыскивать из пульверизатора и поддерживать необходимую температуру. Черенки будут медленно укореняться, наращивать каллюс, если температура в помещении будет держаться в районе 10-12 градусов. Именно низкая температура + перелив чаще всего приводят к гибели черенков роз. Избегайте этих ошибок и укореняйте розочки без труда!


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Черенкиукоренение

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