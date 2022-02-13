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Самарканд и его жители: 15 колоритных фотографий, сделанных неизвестным фотографом в 1932 году


Рисовый базар и разрушенная мечеть в Самарканде.

Рисовый базар и разрушенная мечеть в Самарканде.

Самарканд – это один из самых древних городов на Земле, второй по величине город Узбекистана. Он более 2000 лет был ключевым пунктом на Великом шёлковом пути между Китаем и Европой, а также одним из главных центров науки средневекового Востока. В XIV веке Самарканд стал столицей империи Тамерлана. В каким был этот город в 1930-х годах можно увидеть в этом обзоре.

1. Мавзолей Тамерлана


Мавзолей Тамерлана и семьи Тимуридов в Самарканде.

Мавзолей Тамерлана и семьи Тимуридов в Самарканде.

 

2. Базар в Самарканде


Толпы людей на базаре в Самарканде.

Толпы людей на базаре в Самарканде.

 

3. Встреча торговцев


Встреча двух торговцев неподалеку от рынка в центре Самарканда.

Встреча двух торговцев неподалеку от рынка в центре Самарканда.

 

4. Уличная торговля


Крестьянин, торгующий фруктами в центре Самарканда.

Крестьянин, торгующий фруктами в центре Самарканда.

 

5. Дервиш


Странствующий Дервиш.

Странствующий Дервиш.

 

6. На окраине города


Дети, гуляющие одни на окраине города.

Дети, гуляющие одни на окраине города.

 

7. Отдых после работы


Крестьяне, отдыхающие после тяжелой работы в городе.

Крестьяне, отдыхающие после тяжелой работы в городе.

 

8. Соборная мечеть Тамерлана


Мечеть Биби-Ханым - архитектурный памятник в Самарканде.

Мечеть Биби-Ханым - архитектурный памятник в Самарканде.

 

9. Уличная сцена


На улицах Самарканда.

На улицах Самарканда.

 

10. Намаз


Полуденная четырёхракаатная молитва на территории мечети.

Полуденная четырёхракаатная молитва на территории мечети.

 

11. Некрополь Шахи-Зинда


Некрополь Шахи-Зинда в Самарканде.

Некрополь Шахи-Зинда в Самарканде.

 

12. Рисовый базар и разрушенная мечеть


Рисовый базар и разрушенная мечеть в Самарканде.

Рисовый базар и разрушенная мечеть в Самарканде.

 

13. Поселение в горах


Поселение далеко в горах Узбекистана.

Поселение далеко в горах Узбекистана.

 

14. Старая часть города


На территории старого Самарканда.

На территории старого Самарканда.

 

15. Урожай


Сбор собранного урожая.

Сбор собранного урожая.

 

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Самарканд и его жители: 15 колоритных фотографий, сделанных неизвестным фотографом в 1932 году

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Самарканд и его жители: 15 колоритных фотографий, сделанных неизвестным фотографом в 1932 годуПодписаться на мой Instagram
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