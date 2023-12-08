Чем притягивает и пугает туристов озеро Натрон, превращающее всё живое в истуканов

Обжигающе-красная вода







Фотографии, которые сначала приняли за фейк.

Часть озера на снимках NASA,

С высоты птичьего полёта озеро выглядит невероятно.

Высокощелочная вода разъедает кожу.

Кто в озере живёт?

Тут обитает гигантская популяция фламинго.

Цихлиды выживают тут чудом, но могут погибнуть.

Местное племя чувствует здесь себя в гармонии и в безопансости.

Озеро выглядит потясающе и в то же время пугающе.

Почему цепенеют птицы?

Птицы перестают различать небо и воду.

Озеро таит много жутких загадок.