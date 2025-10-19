Практичная самоделка для пикника из остатков фанеры

Наверняка у каждого, кто в недавнем прошлом делал ремонт или строил что-нибудь, остались обрезки фанеры, которые и выкинуть жалко, и пристроить пока некуда. Из этих остатков можно сделать интересную и вместе с тем очень практичную самоделку.

Особенно она пригодится тем, кто любит хотя бы время от времени выезжать на природу.

А самоделка эта – вот такой мобильный и компактный столик, который прекрасно стоит на земле и много места в багажнике не занимает.лист фанеры;клей для дерева;наждачная бумага;длинный гвоздь;подвижный шарнир с фиксаторами; инструментыИ сначала нам необходимо сделать ножку для стола. Для этого берем 2 отрезка фанеры, в нашем случае их параметры – 62X15 см. Один из отрезков хорошо промазываем клеем для дерева и склеиваем части фанеры между собой. Если есть возможность, лучше стянуть их струбцинами.Когда клей высохнет, прорисовываем на получившемся отрезке фанеры контур ножки стола. Здесь можно немножко пофантазировать, например, в нашем случае ножка напоминает сложенный зонтик. Однако основные детали все же не должны отличаться, иначе это может повлиять на функциональность столика. Выступ на ножке нужен для опоры бутылки.Когда заготовка для ножки будет вырезана, обтачиваем ее, зашкуриваем поверхность, скругляем острые края.Теперь готовим и саму столешницу. В нашем случае она круглая, с радиусом 13 см. Центральное отверстие предназначено для бутылки, его радиус – 4 см. Боковые отверстия – для бокалов, их радиус – 2 см, здесь же есть разъемы для ножек. Все части вырезаем, готовую заготовку также зашкуриваем и обтачиваем.Остывший от центрального отверстия кружок разрезаем на 2 части и приклеиваем следующим образом. Это место крепления ножки к столешнице, поэтому расстояние между деталями должно соответствовать параметрам верхней части ножки.По желанию покрываем заготовки пропиткой или краской. Затем соединяем их при помощи подвижного шарнира с креплениями для фиксации.Теперь берем длинный гвоздь и откусываем у него шляпку. В нижней части основания ножки просверливаем отверстие с таким же диаметром, как и у гвоздя. Вбиваем гвоздь без шляпки в ножку. Благодаря гвоздю столик можно будет прочно зафиксировать в земле.Готово, можно отправляться на пикник!