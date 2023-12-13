Супружеская пара у себя дома в точности воссоздала быт XIX века и даже не пользуется сотовыми

Габриэль и Сара Крисман отказались от современных благ и живут по традициям XIX века (США).

Габриэль и Сара Крисман решили подчинить свою жизнь всем правилам и обычаям, царившим в викторианскую эпоху. | Фото: picsbud.com.

Супружеская пара уже 10 лет носит только в ту одежду, которая была модной в викторианскую эпоху (Габриэль и Сара Крисман). | Фото: trustcollective.com.

В старинном доме сохранилось очень много антикварной мебели и милых вещичек. | Фото: hronika.info.

Габриэль и Сара Крисман в быту используют лишь те предметы, которые применялись в викторианскую эпоху.

Семейная пара готовит еду только на печи.

Уход за собой полностью воссоздает тот порядок и условия, которые присущи викторианскому периоду (Сара Крисман).

Все свои викторианские наряды Сара шьет сама.

И даже ботиночки такие, как носили леди в конце XIX века. | Фото: pikabu.ru.

Нижнее белье Сара носит в викторианском стиле.

Гардероб для Габриеля шьют на заказ.

Винтажный шатлен или милая дамская сумочка всегда украшают талию Сары.

Габриэль и Сара Крисман в гостиной своего старинного дома. | Фото: btrtoday.com.

Габриэля и Сару Крисман объединяет любовь к чтению и невероятное увлечение викторианской эпохой.

Сара пишет свои произведения, основываясь на собственных ощущениях. | Фото: messynessychic.com.

Габриэль и Сара путешествуют и передвигаются по городу на старинных велосипедах. | Фото: homeschoolingteen.com.

Уникальный трехколесный велосипед, который является точной копией модели XIX века.

Раритетные велосипеды викторианской эпохи являются особой гордостью Габриэля.

Несмотря на столь экстравагантный стиль жизни семейной, паре не чужды и современные блага. | Фото: messynessychic.com.

Сара написала немало книг о викторианской эпохе.

Сара часто проводит презентации своих книг и рассказывает много интересных историй о жизни в XIX веке.

Семейная пара организовывает тематические мероприятия, посвященные викторианской эпохе. | Фото: pikabu.ru.