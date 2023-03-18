Самые опасные преступницы мира

Главными монополистами преступного мира остаются, безусловно, мужчины. Более активные, агрессивные от природы и редко страдающие излишней чувствительностью представители сильного пола с легкостью пойдут на что угодно, ради достижения личной цели. Впрочем, некоторые девушки вполне могут составить парням конкуренцию на этом поле: здесь мы собрали самых опасных преступниц, каких только когда-либо разыскивала полиция.
Сандра Авила Белтран
Известная как Королева Тихого Океана, Сандра Белтран сумела стать одним из самых грозных наркоторговцев своего времени. Девушка возглавила одиозный картель Синалоа, параллельно устроив любовные игры с другим колумбийцем — Хуаном Диего Эспиноза. На пике развития Белтран контролировала большую долю оборота наркотиков между Колумбией и Мексикой. Красотка вела действительно роскошный образ жизни — и ведет его до сих пор, даже сидя за решеткой.
Патти Херст
История Патти Херст будто сошла со страниц бульварного чтива. Наследница медиамагната была похищена партизанами Симбионистской Освободительной армии. Через некоторое новостные каналы получили видеозапись, на которой Патти торжественно вступает в ряды СОА. Полиция поймала бунтарку во время ограбления банка: со своими новыми друзьями она размахивала пистолетом и задорно палила в воздух. Патти приговорили к семи годам тюрьмы: выяснилось, что девушка принимала участие в ритуальных убийствах банды.
Дженин Джонс
Работа медсестры в педиатрическом отделении никогда не удовлетворяла Дженин. Девушка хотела славы и денег одновременно — но в захолустном техасском госпитале не так много шансов сорвать банк. Джонс решила провернуть хитрейшее дельце: дать подконтрольным детям опасные препараты, а затем, когда внимание общественности всей страны будет приковано к больнице, торжественно их спасти. Дженин ввела детям дигоксин, гепарин и сукцинилхолин. Некоторые подопытные умерли сразу от сердечного паралича и проблем с дыханием, прочих удалось спасти. Полиция не сумела предоставить веские доказательства очевидной вины медсестры в этом ужасном злодеянии — Дженин вменили одно-единственное убийство по неосторожности и посадили всего на три года.
Карла Хомолка
Хомолка был активным участником нескольких изнасилований и убийств, совершенных в соавторстве с мужем, Полом Бернардо. Они убили пару девочек-подростков и даже младшую сестру Карлы. Некоторые из своих отвратительных преступлений супруги задокументировали. Полиция схватила обоих, но Карле удалось свалить большую часть вины на мужа — что, как выяснилось позднее, оказалось полнейшей ложью.
Диана Даунс
Диану Даунс можно с легкостью назвать самой плохой матерью в мире. Она попыталась убить всех своих детей только потому, что ее сожитель не очень-то к ним благоволил. Даунс несколько раз выстрелила в девочек, отнесла тела в машину и отправилась в больницу. Легко ранив себя в руку, девушка планировала выступить с легендой о попытке угона. Врачам удалось спасти троих детей, самая младшая умерла на операционном столе. Старшая же рассказала полиции всю правду. Диана Даунс получила пожизненное заключение.
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