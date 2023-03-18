Самые опасные преступницы мира

Главными монополистами преступного мира остаются, безусловно, мужчины. Более активные, агрессивные от природы и редко страдающие излишней чувствительностью представители сильного пола с легкостью пойдут на что угодно, ради достижения личной цели. Впрочем, некоторые девушки вполне могут составить парням конкуренцию на этом поле: здесь мы собрали самых опасных преступниц, каких только когда-либо разыскивала полиция.









Сандра Авила Белтран

Патти Херст

Дженин Джонс

Карла Хомолка

Диана Даунс