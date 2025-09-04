10 советов, как заставить жилище благоухать без любых нежелательных запахов

1. Жарить рыбу с кусочками лимона

Жарим рыбу с лимоном./ Фото: pixabay.com

2. Сода в мультиварке

Просто и доступно.

3. Дезинфекция губок в микроволновке

Не ленитесь и делайте! / Фото: buzzfeed.com

4. Зубная паста в помощь всем фанатам пластиковых ланчбоксов

Почему мы об этом не знали раньше?/ Фото:

5. Уксус с яблоком чистят бывалые разделочные доски

Доступно и действенно.

6. Кожура цитрусового спасёт микроволновку

Проще не бывает. / Фото: leninogorsk-rt.ru

7. Пряности для обуви

Ну почему же мы не додумались до этого раньше??? / Фото: pixabay.com

8. Жидкий порошок легко может стать ароматизатором помещения

И не будет лишних трат.

9. Свечи устранят запахи в ванной

Натурально и эффективно.

10. Автомобильный освежитель для урны в туалете

Расширим функциональности этой вещи.