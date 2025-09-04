10 советов, как заставить жилище благоухать без любых нежелательных запахов

Даже у самых заядлых педантов в жилище могут возникнуть неприятные запахи. Вызывают их процесс готовки, излишняя влага и не только. Данный материал собрал 10 неожиданных лайфхаков по избавлению от домашних неприятных запахов. Некоторые заставят воскликнуть: «А что, так можно было???»
1. Жарить рыбу с кусочками лимона
Чтобы значительно минимизировать запах, который может заполнить всю квартиру во время жарки рыбы при отсутствии кухонной вытяжки или её слабой работе, нужно просто жарить рыбу, положив на сковороду ломтики свежего лимона. Это не только минимизирует запах, но и сделает блюдо вкуснее.
2. Сода в мультиварке
Просто и доступно.
Если в кухне стоит тяжёлый запах пищи и готовки, решить проблему помогут мультиварка и пищевая сода. Нужно просто всыпать в чашу устройства несколько столовых ложек соды и залить водой. После чего закрыть мультиварку и включить режим «Подогрев». Выпущенные устройством пары справятся с неприятными запахами.
3. Дезинфекция губок в микроволновке
Не ленитесь и делайте! / Фото: buzzfeed.com
Бактерии активно размножаются во влажной среде, а потому губка для мытья посуды – их самый любимый дом. Со временем она начинает дурно пахнуть, и мы её выбрасываем. Но ведь это очень затратно! Губка прослужит дольше, если её дезинфицировать после каждого мытья посуды. Для этого её всего лишь нужно прогреть в микроволновой печи в течение 1 минуты. Этот способ устраняет до 99 % бактерий, а значит губка долго не начнёт источать зловоние.
4. Зубная паста в помощь всем фанатам пластиковых ланчбоксов
Многие из нас носят с собой на работу или учёбу еду в столь популярных сейчас пластиковых ланчбоксах из ФиксПрайс, которые со временем от контакта с пищей начинают пахнуть так себе. Чтобы избавиться от этой проблемы, следует вооружиться губкой и вымыть контейнер при помощи зубной пасты. Также можно применять старый добрый газетный способ. В чистый сухой контейнер следует поместить несколько скомканных кусочков газеты, закрыть крышкой и оставить на ночь.
5. Уксус с яблоком чистят бывалые разделочные доски
Доступно и действенно.
Деревянные разделочные доски поглощают запах продуктов, с которыми контактировали. Если доска начала плохо пахнуть, можно воспользоваться уксусом. Доску следует вымыть горячей водой, после чего протереть уксусом и тщательно сполоснуть. Устранить более стойкий и въевшийся запах поможет яблоко. Для этого нужно натереть его на крупной тёрке, распределить по всей поверхности доски и оставить на 10 минут, затем удалить яблочную массу и помыть досочку проточной водой.
6. Кожура цитрусового спасёт микроволновку
Проще не бывает. / Фото: leninogorsk-rt.ru
Не каждый из нас геройствует регулярным мытьём микроволновки внутри. Поэтому в ней может возникнуть неприятный запах. Избавиться от проблемы легко можно так: берём кожуру мандарина или апельсина и немного прогреваем её внутри микроволновки на небольшой мощности, чтобы не допустить пригорания. Таким же образом можно освежить и духовку.
7. Пряности для обуви
Ну почему же мы не додумались до этого раньше??? / Фото: pixabay.com
Неприятный запах внутри нашей обуви - проблема, требующая решения. В особенности это касается той обуви, из которой нельзя извлечь стельку для очистки (она приклеена). Но если мы воспользуемся сухой гвоздикой, то избавимся от проблемы. Нужно поместить внутрь обуви небольшие мешочки (сделать их можно элементарно из бумажных салфеток!) с этой пряностью. Понадобится несколько часов, чтобы гвоздика впитала лишнюю влагу и отдала свой аромат обуви.
8. Жидкий порошок легко может стать ароматизатором помещения
И не будет лишних трат.
Отличный способ без трат освежить туалетную комнату - изготовить импровизированный и очень действенный ароматизатор своими руками. Помещаем в небольшой стаканчик несколько ватных дисков, заливаем их столовой ложкой геля для стирки и ставим ёмкость в укромный уголок. Аромат сохраняется до двух-трёх дней, после чего самодельный освежитель нужно заменить.
9. Свечи устранят запахи в ванной
Натурально и эффективно.
Свечи в ванной комнате способны не только создать уютную атмосферу, но и нейтрализовать неприятные запахи. Причем вовсе не обязательно использовать в этих целях ароматизированные варианты. Едва заметный дым, что исходит от свечи, как раз и справляется с этой задачей. Потому во время проведения гигиенических процедур не будет лишним поджечь фитилек, только не стоит забывать его потушить перед уходом из ванной комнаты.
Бонус! Ваш питомец сходил по-большому, а результат в виде сопутствующего запаха превзошёл ваши ожидания? Зажгите свечу или просто пожгите спички, но не держите огонёк долго, сразу потушите - работу по устранению запаха будет делать именно чёрный дымок после горения.
10. Автомобильный освежитель для урны в туалете
Расширим функциональности этой вещи.
Чтобы в туалете пахло исключительно приятно, нужно воспользоваться автомобильным подвесным ароматизатором «елочка». На изделии есть нить, с помощью которой его можно прикрепить к урне для использованной туалетной бумаги. Таким же образом можно поступить и с мусорным ведром на кухне, и тогда запах пищевых отходов не будет вас беспокоить.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии