Сохраните и читайте, когда будет плохое настроение
Для кого-то ты значишь всё.
Твоя улыбка может осчастливить даже тех, кому ты не нравишься.
Каждую ночь кто-нибудь подумает о тебе перед тем, как лечь спать.
Часто причина, по которой, кто-то ненавидит тебя — это потому, что он просто хочет быть на тебя похожим.
На земле есть, как минимум, 2 человека, за которых ты готов отдать свою жизнь.
Как минимум, 13 человек по-своему тебя любят.
Жизнь слишком коротка, чтобы просыпаться с сожалениями.
Так что люби людей, которые относятся к тебе правильно, забудь о тех, кто этого не делает, и верь, что всё случается по причине.
Даже когда ты совершаешь самую большую ошибку в жизни, с этим тоже приходит что-то хорошее.
Когда ты думаешь, что жизнь отвернулась от тебя, посмотри на нее с другого ракурса.
Всегда помни, когда жизнь дает еще один шанс, то у тебя все получится!
Если у тебя появляется шанс — бери его! Если этот шанс меняет всю твою жизнь, позволь этому случиться.
Никто не говорил, что это будет легко. Они просто пообещали, что оно того стоит.
©
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии