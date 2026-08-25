Что делать если натирает обувь

Летом ногам может быть некомфортно даже в самой удобной обуви. От натоптышей, мозолей не застрахован никто. Чтобы избежать всех этих проблем и носить обувь летом с комфортном, воспользуйтесь 3 советами — для любой летней обуви.
Если у вас есть обувь с ремешками, то чтобы она не натирала летом, после душа на сухую кожу ног нанесите теймурову пасту.
Если вы надеваете туфли с открытым носиком, или другую закрытую обувь, то перед тем как надеть, присыпьте ноги обычной детской присыпкой.
А чтобы балетки не слетали и не натирали, смажьте чистую, сухую кожу ног дезодорантом — там, где обычно натирает. И ноги потеть не будут, и обувь не испортится, и мозолей новых не появится!
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