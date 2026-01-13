Школьная форма в России: от царских указов до полной анархии

Вы помните темно-коричневые суконные платья, полушерстяные брюки, галстуки и кипенно-белые банты в тон фартука по праздникам? Или вы немного моложе, чем мы думаем, и помните только попытки вашего директора ввести дресс-код в собственной школе? А может, вы вообще никогда не сталкивались с любым видом униформы и считаете, что попытка заставить разных людей выглядеть абсолютно одинаково ущемляет права?
В действительности у школьной формы на протяжении мировой истории было два предназначения: она либо возвышала учеников элитарных школ над «простыми смертными» и в таких случаях делалась из изысканных дорогих материалов, либо вводилась на государственном уровне, выполняла роль «уравниловки» и шилась из дешевого сукна.
Прототипы школьной формы появлялись задолго до того, как это явление настигло Россию. В школах писцов в городах Междуречья, в первой пифагорейской школе в Греции, в школах Древней Индии ученики должны были появляться на занятиях в особой одежде, отличной от повседневной.
Шумерская школа писцов (Междуречье, III тысячелетие до н. э.)
Ученики пифагорейской школы
Униформа для европейских школьников впервые появилась в 1522 году в Англии. В школе Christ’s Hospital для учеников был введен костюм из темно-синего жакета с фалдами до щиколотки, жилета, кожаного пояса и брюк чуть ниже колен. Примерно в таком виде форма сохранилась по сей день, единственная разница в том, что в наши дни ученики Christ’s Hospital уже не дети-сироты, а будущая экономическая и культурная элита Великобритании.
Первая английская школьная форма Christ’s Hospital
На Руси с момента появления первых упоминаний об организованном образовании речи о какой-либо форме не идет вообще.
Образец школьной формы, утвержденной Николаем I
Форму носили везде и всюду: в школе, на улице, во время праздников. Она была предметом гордости и отличала гимназистов от других подростков. Форма была военного фасона: неизменно фуражки, гимнастерки и шинели, которые отличались только цветом, кантами, пуговицами и эмблемами.
Первая девичья школьная форма появилась в 1764 году в Смольном институте благородных девиц, основанном императрицей Екатериной II.
Выпускница Смольного института благородных девиц
Ученицы Смольного института благородных девиц
Ученицы Смольного института благородных девиц
За следующие сто лет Российская империя наполнилась разного рода школами и гимназиями для девочек, но каждое образовательное учреждение стремилось отличить своих воспитанниц и вводило собственную униформу.
Гимназистки в России XVIII века
Гимназистки в России XVIII века
Гимназисты в России XIX века
После революции 1917 года ВЦИК решил, что все атрибуты образования в дореволюционной России — пережиток буржуазного прошлого, ввел декрет «О единой трудовой школе» и отменил разделение школ на училища и гимназии. Вместе с градацией школ в прошлое канула и буржуйская школьная форма, а поскольку денег на пошив новой для всех государственных учреждений образования у власти не было, родители стали сами одевать своих чад — кто во что горазд.
Выпускники школы в 1917 году
Ученики после революции 1917 года
С 1949 года семилетнее образование стало обязательным, а вместе с этим появилась и общая для всех школьная форма. Мальчики носили серо-синие гимнастерки с лакированным черным ремнем, брюки в цвет гимнастерок и фуражки. Девочки одевались в темно-коричневые платья и фартуки: в обычные дни — черные, в праздничные — белые. Обязательными стали косы, а банты должны были выбираться под цвет фартука.
Школа в 1950-х
Школьница в 1956 году
Школьники 1950-х годов
Парадная школьная форма 1950-х годов
Школьники 1950-х годов в объективе французского ученого Жака Дюпакье
Школьники 1950-х годов
В связи с демилитаризацией в 1962 году гимнастерки у мальчиков уступили место пиджакам. А вот для девочек практически ничего не изменилось.
Вполне возможно, что кому-то общая демилитаризованная форма пришлась не по вкусу
Полушерстяной серый школьный костюм
Пионерская форма 1970-х годов
После развала Советского Союза общая школьная форма канула в Лету. С 1992 года школы сами вольны вводить униформу для своих учеников. Все, что для этого требуется, — зафиксировать положение о дресс-коде в локальном нормативном акте учебного заведения.
