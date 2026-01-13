Школьная форма в России: от царских указов до полной анархии

Вы помните темно-коричневые суконные платья, полушерстяные брюки, галстуки и кипенно-белые банты в тон фартука по праздникам? Или вы немного моложе, чем мы думаем, и помните только попытки вашего директора ввести дресс-код в собственной школе? А может, вы вообще никогда не сталкивались с любым видом униформы и считаете, что попытка заставить разных людей выглядеть абсолютно одинаково ущемляет права?

В действительности у школьной формы на протяжении мировой истории было два предназначения: она либо возвышала учеников элитарных школ над «простыми смертными» и в таких случаях делалась из изысканных дорогих материалов, либо вводилась на государственном уровне, выполняла роль «уравниловки» и шилась из дешевого сукна.Прототипы школьной формы появлялись задолго до того, как это явление настигло Россию. В школах писцов в городах Междуречья, в первой пифагорейской школе в Греции, в школах Древней Индии ученики должны были появляться на занятиях в особой одежде, отличной от повседневной.Шумерская школа писцов (Междуречье, III тысячелетие до н. э.)Ученики пифагорейской школыУниформа для европейских школьников впервые появилась в 1522 году в Англии. В школе Christ’s Hospital для учеников был введен костюм из темно-синего жакета с фалдами до щиколотки, жилета, кожаного пояса и брюк чуть ниже колен. Примерно в таком виде форма сохранилась по сей день, единственная разница в том, что в наши дни ученики Christ’s Hospital уже не дети- сироты , а будущая экономическая и культурная элита Великобритании.Первая английская школьная форма Christ’s HospitalНа Руси с момента появления первых упоминаний об организованном образовании речи о какой-либо форме не идет вообще.Первое свидетельство появления школьной униформы датируется 1834 годом. Тогда Николай I издал указ, утвердивший отдельный вид гражданских мундиров. К ним относились гимназические и студенческие мундиры.Образец школьной формы, утвержденной Николаем IФорму носили везде и всюду: в школе, на улице, во время праздников. Она была предметом гордости и отличала гимназистов от других подростков. Форма была военного фасона: неизменно фуражки, гимнастерки и шинели, которые отличались только цветом, кантами, пуговицами и эмблемами.Первая девичья школьная форма появилась в 1764 году в Смольном институте благородных девиц, основанном императрицей Екатериной II.Выпускница Смольного института благородных девицУченицы Смольного института благородных девицУченицы Смольного института благородных девицЗа следующие сто лет Российская империя наполнилась разного рода школами и гимназиями для девочек, но каждое образовательное учреждение стремилось отличить своих воспитанниц и вводило собственную униформу.Гимназистки в России XVIII векаГимназистки в России XVIII векаГимназисты в России XIX векаПосле революции 1917 года ВЦИК решил, что все атрибуты образования в дореволюционной России — пережиток буржуазного прошлого, ввел декрет «О единой трудовой школе» и отменил разделение школ на училища и гимназии. Вместе с градацией школ в прошлое канула и буржуйская школьная форма , а поскольку денег на пошив новой для всех государственных учреждений образования у власти не было, родители стали сами одевать своих чад — кто во что горазд.Выпускники школы в 1917 годуУченики после революции 1917 годаС 1949 года семилетнее образование стало обязательным, а вместе с этим появилась и общая для всех школьная форма. Мальчики носили серо-синие гимнастерки с лакированным черным ремнем, брюки в цвет гимнастерок и фуражки. Девочки одевались в темно-коричневые платья и фартуки: в обычные дни — черные, в праздничные — белые. Обязательными стали косы, а банты должны были выбираться под цвет фартука.Школа в 1950-хШкольница в 1956 годуШкольники 1950-х годовПарадная школьная форма 1950-х годовШкольники 1950-х годов в объективе французского ученого Жака ДюпакьеШкольники 1950-х годовВ связи с демилитаризацией в 1962 году гимнастерки у мальчиков уступили место пиджакам. А вот для девочек практически ничего не изменилось.Вполне возможно, что кому-то общая демилитаризованная форма пришлась не по вкусуПолушерстяной серый школьный костюмПионерская форма 1970-х годовПосле развала Советского Союза общая школьная форма канула в Лету. С 1992 года школы сами вольны вводить униформу для своих учеников. Все, что для этого требуется , — зафиксировать положение о дресс-коде в локальном нормативном акте учебного заведения.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)