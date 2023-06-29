10 самых красивых автодорог мира

Просто проехать по любой дороге из нашего списка достаточно, чтобы потрясающе провести отпуск! Ведь по пути можно повидать красивейшие места нашей планеты и прочувствовать дух жизни на колёсах. Забыть эти месте не получится никогда.



Публикуем статью, рассказывающую о самых потрясающе красивых дорогах мира.



1. По краю пропасти. Франция: ущелье Вердон

2. Bысоко в горах. Киргизия, Таджикистан: Памирский тракт

3. С севера на юг. США: Далтон-Хайвей

4. На родину Дракулы. Румыния: Трансфэгэрашское шоссе

5. Просторы Алтая. Россия: Чуйский тракт

6. В гости к троллям. Норвегия: Атлантическая дорога

7. Встать над облаками. Китай: Дорога больших ворот

8. Через пампасы. Аргентина: Трасса 40

9. Плато Колорадо. США: Большой круг

10. По кромке континента. Австралия: Великая океанская дорога