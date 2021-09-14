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«Когда поймешь умом…»: Настоящий шедевр на все времена


Поёт Константин Никольский.

Поёт Константин Никольский.

Есть песни, которые с того момента, как прозвучали первый раз, становятся классикой на все времена. Один их таких музыкальных шедевров – песня Константина Никольского из группы «Воскресенье». Когда слушаешь эту песню, хочется жить, хочется любить и дарить людям добро и счастье.


Когда поймёшь умом, что ты один на свете,
И одиночества дорога так длинна,
То жить легко и думаешь о смерти,
Как о последней капле горького вина...

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«Когда поймешь умом…»: Настоящий шедевр на все времена

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«Когда поймешь умом…»: Настоящий шедевр на все временаПодписаться на мой Instagram
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