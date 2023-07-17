13 неожиданных, но весьма полезных способов использования ополаскивателя для рта в быту

14 неожиданных, но весьма полезных способов использования ополаскивателя для рта.
Ополаскиватель для рта «живет» на потребительском рынке относительно давно. Тем не менее мало кто знает, что эту полезную для полости рта жидкость можно использовать не только по прямому назначению, но и для ряда других дел. В этом обзоре 13 необычных способов его применения, о которых многие, наверняка, и не подозревали.
1. Дезинфицирование стиральной машины и устранение неприятного амбре с одежды
И бельё будет всегда свежим.
В теории, метод эффективный. Но, если кто-то решится его опробовать на практике, можно дать только один совет — использовать ополаскиватель без красителя.
2. Лечение перхоти
Ополаскиватель против перхоти.
После помывки волос шампунем и бальзамом кожу головы нужно ополоснуть составом, приготовленным из воды и ополаскивателя, взятых в равном количестве. Кроме того, что перхоти от такой процедуры станет меньше, сальность волос после нескольких таких процедур значительно уменьшится.
3. Борьба с грибком ногтей
Средство для дезинфекции.
Еще один вариант борьбы с грибком ногтей. Смешайте уксус и ополаскиватель для рта в пропорции 1:1. В приготовленном растворе смочите ватку и наложите ее на ноготь, буквально на 3-4 минуты. Процедуру нужно повторять ежедневно на протяжении нескольких недель.
4. Замена дезодоранту
Если дома нет дезодоранта.
Закончился дезодорант, а освежить подмышки нужно срочно? Не беда — ополаскиватель для рта прекрасно его заменит. Он эффективно борется с микробами и очищает кожу, предупреждая неприятные запахи. Просто смочите ватный диск в составе и протрите подмышки. Но — не используйте его, если на коже имеются повреждения, а еще ополаскиватель не убережет от неприятностей, если предстоит тяжелая физическая работа — здесь он будет бесполезен.
5. Обработка пирсинга
13 неожиданных способов использовать ополаскиватель для рта
Чтобы не занести инфекцию, ранки от пирсинга нужно обязательно обрабатывать антисептиком. А если последнего дома не нашлось — можно использовать для этих целей ополаскиватель для рта и ватку.
6. Устранить запах рыбы и чеснока
Чтобы руки не пахли рыбой или чесноком.
Вывести запах чеснока или рыбы с кожи рук проблематично, но не в тех случаях, когда дома есть ополаскиватель для рта с ярким ароматом ментола. Нужно просто протереть им руки и неприятного аромата как не бывало!
7. Дезинфицирование зубной щетки
И для зубной щётки подойдёт.
Зубная щетка — идеальное место для размножения бактерий. А чтобы этого не допускать — оставляйте на ночь щетку в растворе.
8. Устранение неприятного запаха из мусорного ведра
Всего пару капель и никакой вони!
В некоторой степени, при легкой стадии «вонючести», пропитанная раствором ватка и брошенная в мусорное ведро устранит неприятное амбре. Но все же регулярное опустошение мусорного ведра и такая же помывка гораздо эффективнее борются с запахами.
9. Быстрее убрать синяки
Неизвестные стороны самого обычного ополаскивателя для рта.
Поговаривают, что если ежедневно по несколько раз делать примочки с ополаскивателем для рта в проблемной области, то синяки пройдут гораздо быстрее. Насколько этот метод действительно эффективен — умалчивается, но от тестирования точно вреда не будет.
10. Освежить туалет
Яркое решение, но очень дорогое.
Влейте небольшое количество ополаскивателя в унитаз, полив немного все стенки и оставьте его таким образом, не смывая. Через 30-60 минут можно прочистить туалет ершиком или другим привычным образом.
11. Обеззараживание мозолей и царапин
И вместо йода хорошо!
Если рядом не оказалось подходящего антисептика, то за неимением лучшего для обеззараживания ранок и ссадин вполне сгодится ополаскиватель. Его действие обусловлено наличием спирта в составе — будет щипать, зато заражение не грозит.
12. Снятие зуда от укуса насекомых
Если укусил комар, можно воспользоваться ополаскивателем.
Очень нужная вещь в период нашествия комаров и прочих кусающихся насекомых. Чтобы снять зуд с проблемного участка кожи, нужно просто протереть его ваткой, смоченной в ополаскивателе для рта, либо сделать компресс на пару минут.
13. Продлить срок жизни растений
Пару капель - и цветы простоят долго.
Чтобы живые цветы в вазе дольше радовали глаз, в емкость с водой нужно добавить пару больших ложек обычного ополаскивателя. Похожим образом можно обрабатывать комнатные растения, чтобы оберечь их от грибка и плесени. Для этого нужно перемешать три части воды и одну часть ополаскивателя, перелить приготовленный состав в пульверизатор и опрыскать растения.
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