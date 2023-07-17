13 неожиданных, но весьма полезных способов использования ополаскивателя для рта в быту

14 неожиданных, но весьма полезных способов использования ополаскивателя для рта.

1. Дезинфицирование стиральной машины и устранение неприятного амбре с одежды

И бельё будет всегда свежим.

2. Лечение перхоти

Ополаскиватель против перхоти.

3. Борьба с грибком ногтей

Средство для дезинфекции.

4. Замена дезодоранту

Если дома нет дезодоранта.

5. Обработка пирсинга

13 неожиданных способов использовать ополаскиватель для рта

6. Устранить запах рыбы и чеснока

Чтобы руки не пахли рыбой или чесноком.

7. Дезинфицирование зубной щетки

И для зубной щётки подойдёт.

8. Устранение неприятного запаха из мусорного ведра

Всего пару капель и никакой вони!

9. Быстрее убрать синяки

Неизвестные стороны самого обычного ополаскивателя для рта.

10. Освежить туалет

Яркое решение, но очень дорогое.

11. Обеззараживание мозолей и царапин

И вместо йода хорошо!

12. Снятие зуда от укуса насекомых

Если укусил комар, можно воспользоваться ополаскивателем.

13. Продлить срок жизни растений

Пару капель - и цветы простоят долго.