Коллекция редких фотографий из Китая времён династии Цин

Коллекция редчайших фотографий Китая времён династии Цин.
Огромная коллекция ретро-фото Стефана Ловентейла, вмещающая более 15 000 снимков. Этот архив - уникальная возможность с головой окунуться в мир далёкой азиатской державы, история которо насчитывает несколько тысячелетий. Антиквар Стефан Ловентейл десятилетиями собирал снимки Китая, сделанные как западными, так и китайскими фотографами.
1. Ли Хунчжан
Портретная фотография. Автор фотографии: Лян Ситай.
2. Зажиточная крестьянка
Фотография из частной коллекции, 1860 год.
Найденные им фотографии представляют собой не только колоссальную историческую ценность. Так, проданная в 2011 году фотография американского политика и борца за права человека Джона Кэлхуна, установила на Аукционе Sotheby's новый мировой рекорд. Цена лота составила 338 тысяч долларов.
3. Торговец
Китай, 1870 год. Автор фотографии: Лай Фонг.
Страсть Стефана к копанию в истории трудно назвать случайной – он, с отличием закончив колледж, получил степень бакалавра исторических наук. Помимо фотографий, Ловентейл коллекционирует раритетные издания книг, открыв на первых порах даже свой антикварно-букинистический магазин. Теперь же его постоянными покупателями являются политики высочайшего уровня, профессиональные коллекционеры, представители финансовых элит.
4. Актёры
Китай, 1870 год. Автор фотографии: Лай Фонг.
На фотографиях архива Ловентейла запечатлен быт Китая; государства, которое ещё не знало бума промышленной модернизации второй половины двадцатого века и корневого исторического перелома, пришедшегося на 50-е годы, когда, вместе с освобождением от бесчеловечной японской оккупации и бескровной китайской монархии, Китай ринулся в коммунистическое настоящее. Этот быт был нарушен европейским вмешательством, но архитектура, одежда и транспорт выглядит для современного человека знакомым и незнакомым одновременно. Эти снимки готовы выступить безмолвными свидетелями эпохи. Многие фотографии доносят до нас изображения памятников, которые уже перестали существовать, вроде «портрета» Старого Летнего императорского дворца за авторством Феличе Беато, безвозвратно разрушенного во время Опиумных войн.
5. Гуанчжоу
Китай, 1865 год. Автор фотографии: Уильям Сондерс.
Портреты сохраняют фотографии людей, которые позируют фотографам как в рабочей так и в праздничной, национальной одежде. Фотографии повседневной жизни демонстрируют не застывшие на века фигуры, а кипучую городскую жизнь, где каждый герой занят своим делом.
6. Свадебная фотография
Свадебная фотография, 1870-е годы. Автор фотографии: Томас Чайлд.
Коллекция объединяет как работы приезжих европейских фотографов: итальянца Феличе Беато, британцев Томаса Чайлда и Уильяма Сондерса, шотландца Джона Томпсона, но и местных, китайских фотографов, таких как Пун Лунь, Лай Афон, Тунг Хинг и других. Обширный массив снимков архива позволяет выставлять фотографии в нескольких ведущих мировых музеях одновременно.
7. Ткачиха
Ткацкий станок, 1865 год. Автор фотографии: Уильям Сондерс.
Уникальные фотографии были выставлены в австралийском The Mishkin Gallery, Baruch College в США, China Exchange в Британии и китайский Университет Цинхуа. Су Дэн, заместитель директора музея, описал выставку как ту, что «должны увидеть все ученые, интересующиеся литературой, историей, фольклором и архитектурой... грандиозный праздник исторической культуры и художественной эстетики».
8. Танец дракона
Китай, Фучжоу, 1880 год. Автор фотографии: Джордж Бертрам Уорби.
9. Хэнань
Провинция на востоке центральной части Китая, 1900 год.
10. Ужин на свежем воздухе
Центр города, Шанхай, 1900 год.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии