Стильные элементы декора из древесины

Как известно, натуральное дерево всегда в моде.

Современные дизайнеры то и дело в своих коллекциях возвращаются к этому материалу.

Ведь дерево создает в интерьере особую теплую атмосферу.

Мы собрали 20 замечательных элементов декора, которые вполне можно сделать своими руками.

1. Полка из необработанной древесины

Эргономичная полка из необработанной древесины, которую несложно смастерить своими руками.

2. Журнальный столик из поленцев

Невысокий дизайнерский журнальный столик можно сделать из небольших поленьев, обработанных водоотталкивающей пропиткой.

3. Дизайнерский туалетный столик

Небольшие поленца - потрясающий материал для создания красивого и оригинального туалетного столика, который станет настоящей изюминкой гостиной комнаты.

4. Стенка, украшенная спилами древесины

Декор из натурального дерева, который наполнит интерьер теплом и уютом.

5. Поделка из дерева

Очень много необычных, стильных и полезных вещей для дома, можно сделать из древесины, которая всегда под рукой.

6. Туалетный столик

Небольшой туалетный столик, который можно создать из старых металлических ножек и большого деревянного спила, покрытого тонким слоем морилки.

7. Пень на ножках

Пень на ножках - оригинальная и очень простая поделка, которая станет стильной и функциональной деталью в интерьере.

8. Панно из старых пней

Уникальная дизайнерская композиция, созданная из старых деревянных пней, для настоящих любителей экостиля.

9. Светильники из веток своими руками

Простые светильники из веток способны создать располагающую к отдыху атмосферу.

10. Кофейный столик

Старый деревянный пень может пригодиться для создания кофейного столика.

11. Журнальный столик из стекла и коряг

Журнальный столик из коряг или корней очень элегантно смотрится в загородном доме.

12. Подвесные полки из дерева

Полки, изготовленные из необработанных реек, которые сохранили свой естественный цвет и текстуру дерева.

13. «Деревянное сердце»

Сердце, созданное из деревянных реек - отличный способ выразить теплые и нежные чувства.

14. Журнальный столик из пня - стильное дополнение

Небольшой оригинальный журнальный столик из пня с металлическими ножками прекрасно впишется в любой интерьер и станет его стильным дополнением.

15. Столик из двух деревянных спилов и стеклянной столешницы

Стильный предмет мебели в восточном стиле из натуральной древесины и стекла.

16. Столик для обеденной зоны

Небольшой обеденный стол, сделанный из стекла и коряг, станет замечательным решением для обустройства обеденной зоны, где часто собираются небольшие компании.

17. Полки из старых поддонов

Дерево – натуральный и экологически чистый материал, который отлично подходит для творческого самовыражения.

18. Дизайнерский письменный стол

Письменный стол для тех, кто мечтает всегда оставаться поближе к природе.

19. Настольный светильник

Весьма необычный светильник, сделанный из дубовых срубов небольшого диаметра, станет уникальной деталью загородного дома.

20. Самодельная настенная ключница

Самодельная ключница из спила – подходящий вариант для тех, кому нравятся поделки из дерева в интерьере.