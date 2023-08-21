Меган Маркл и принц Гарри разбегаются по разным континентам: Разведутся ли герцоги Сассекские

Кажется, трудно себе представить более крепкую пару, чем принц Гарри и Меган Маркл. Ради жены младший сын принцессы Дианы пошёл против воли королевы Елизаветы II, вступил с противостояние со всей семьёй и стал поводом для недовольства со стороны граждан Великобритании. Но он принял решение всегда быть на стороне жены и детей, и неукоснительно следовал данному себе слову. Слухи о разводе герцогов Сассекских возникают с завидной периодичностью, но в этот раз, кажется, всё гораздо серьёзнее.
Любовь с первого свидания
Принц Гарри и Меган Маркл. / Фото: www.eva.ru
Как известно, знакомство принца Гарри и Меган Маркл устроила приятельница последней, аристократка Вайолет фон Вестенхольц, которая была знакома с принцем с детства. А всё началось с того, что Меган однажды призналась: она хотела бы опробовать свои чары на приятном английском джентльмене. И Вайолет, заручившись согласием Гарри на знакомство, организовала встречу в Dean Street Townhouse, лондонском ресторане.
Меган и Гарри испытали взаимную симпатию с первого же взгляда, поэтому за первой встречей последовала вторая, а после они вместе отправились в Ботсвану. Гарри решил, что совместная поездка позволит им лучше узнать друг друга и провести время вдвоём, вдали от посторонних глаз и ушей. До сих пор герцог Сассекский вспоминает те дни с теплотой и каким-то мальчишеским восторгом: танцы под звёздами, прогулки по ночному пляжу и долгие разговоры обо всём на свете навсегда остались в его сердце. Кажется, именно тогда он понял, что нашёл свою единственную и готов провести с ней рядом всю жизнь.
Принц Гарри и Меган Маркл. / Фото: www.tvcenter.ru
Естественно, эта поездка не осталась без внимания королевской семьи и британских СМИ. Семья отнеслась к новому роману бунтаря Гарри вполне спокойно, надеясь на скорое его расставание с американкой. Ведь он должен был отдавать себе отчёт в неуместности подобного брака. СМИ быстро разузнали подробности биографии Меган Маркл и стали обсуждать причины, по которым роман Гарри с американской актрисой никак не может завершиться браком. Но у него было собственное мнение на этот счёт.
Двое против всех
Принц Гарри и Меган Маркл. / Фото: www.cas.sk
С тех самых пор, как Гарри твёрдо решил жениться на той самой американке, которая ему совсем не подходила, он вступил в скрытое противостояние со всей семьёй. Неизвестно, к каким аргументам он прибегал в разговорах с бабушкой и отцом, но их согласие на брак с Меган Маркл он всё же получил. Он готов был защищать возлюбленную от всего мира, а уж тонкости внутрисемейных отношений ему и вовсе не казались проблемой.
Однако после свадьбы, состоявшейся в 2018 году, проблемы стали нарастать, как снежный ком. Позже в одном из своих интервью герцоги Сассекские признались: напряжение было просто невыносимым, они испытывали огромное давление со всех сторон, из-за чего у Меган даже стали появляться мысли о суициде. Гарри никак не мог повлиять на ситуацию, которая обострилась ещё сильнее после рождения сына Арчи. В конце 2019 года супруги отправились в Канаду, чтобы встретить там Рождество, но по большей части они хотели как-то расслабиться и отдохнуть от невероятного постоянно стресса.
Принц Гарри и Меган Маркл с сыном Арчи. / Фото: www.ladychoice.ru
Время, проведённое вдали от дворца и всевидящего ока СМИ, было слишком прекрасно для того, чтобы после снова возвращаться к враждебно настроенным против них людям. Гарри и Меган приняли решение сложить полномочия членов королевской семьи и начать самостоятельную жизнь в США. Журналисты и здесь не оставляли чету без внимания, однако раздражали Гарри и Меган они гораздо меньше. Главное, в Америке им не приходилось постоянно чувствовать на себе осуждающие взгляды и выслушивать критику в свой адрес. В большей степени это, конечно, касалось Меган.
Принц Гарри и Меган Маркл с детьми. / Фото: www.thevoicemag.ru
В США герцоги Сассекские приобрели за 15 миллионов долларов прекрасное атмосферное поместье в закрытом анклаве Монтесито в Санта-Барбаре, всего в 150 километрах от Лос-Анджелеса. В доме было всё, что нужно для комфортной жизни пары с детьми: детские комнаты, уютные спальни, прекрасная библиотека, офис для работы и многое другое. В июне 2021 года у супругов родился второй ребёнок – дочь Лилибет, названная в честь королевы Великобритании и бабушки принца Гарри.
Правда или ложь
Принц Гарри и Меган Маркл. / Фото: www.gala.de
В Америке герцоги Сассекские смогли, наконец, выдохнуть и расслабиться. Правда, взаимоотношения с британской королевской семьёй по-прежнему оставались для них проблемой. Решить её они пытались весьма оригинальным способом: своими интервью, которые ещё больше накаляли обстановку. Отвечая на вопросы Опры Уинфри, принц Гарри и Меган Маркл практически открыто обвинили представителей британской королевской семьи в проявлении расизма, правда, имена тех, кто задавал вопросы о цвете кожи ещё нерождённого малыша Арчи, они не назвали.
Позже принц Гарри выпустил книгу мемуаров «Запасной», в которой в подробностях рассказывал о своих детских обидах. По словам герцога Сассекского, он всегда ощущал себя принцем «второго сорта», потому что из его брата Уильяма растили будущего монарха, а к нему относились гораздо хуже. Даже название книги говорит само за себя. «Запасным» якобы называл его отец, намекая на то, что монархом он может стать только в том случае, если Уильям по каким-то причинам откажется от выполнения своих королевских обязанностей или умрёт раньше срока. В книге принц Гарри описывает самые разные случаи из своей жизни, от убийства талибов в Афганистане до момента потери своей невинности.
Принц Гарри. / Фото: www.elle.fr
Книга была сразу переведена на несколько языков и стала настоящим бестселлером. За её написание герцог Сассекский получил гонорара в 16 миллионов долларов и слухи о том, что таким образом он пытается монетизировать свои детские обиды. А финансовый вопрос стоит в семье довольно остро. После отказа от выполнения королевских обязанностей, Гарри и Меган Маркл перестали находиться на полном обеспечении и теперь вынуждены самостоятельно заботиться о себе и своих детях.
На этом фоне постоянно возникают слухи о нарастающих разногласиях в семье герцогов Сассекских. Несколько раз в СМИ публиковали информацию о скором разводе супругов, но ещё ни разу они не находили подтверждения. На днях в некоторых СМИ появились сообщения о том, что принц Гарри и Меган Маркл договорились о расставании, причиной которого и стали финансовые трудности. Предшествовали этому разрывы контрактов супругов с платформой Spotify.
Принц Гарри и Меган Маркл. / Фото: www.k-middleton.com
Издание Radar Online написало о раздельном времяпровождении принца Гарри и Меган Маркл, позиционируемом как «пробное расставание». Неизвестный информатор утверждал, будто Гарри не вписывается в «безвкусный мир Меган», поэтому они приняли решение расстаться и пожить на разных континентах, чтобы каждый мог разобраться в себе. Речь шла о сильнейшем финансовом давлении, которое испытывают герцоги, будучи не в состоянии поддерживать привычный уровень жизни. Этот стресс в сочетании с эмоциональными проблемами, по словам источника, превратили жизнь супругов в настоящий ад. Дополняется эта информация ещё и слухами о том, что Меган потребовала у Гарри алименты в размере 80 миллионов долларов и совместную опеку над детьми.
Прошло совсем немного времени, и в зарубежных изданиях появились опровержения слухов о разводе. Они оказались полностью надуманными и не соответствующими действительности даже в малой степени. Принц Гарри, вероятно, отправится в Африку, чтобы снять документальный фильм в соответствии с его контрактом с Netflix. Меган Маркл сопровождать мужа в поездке, скорее всего, не сможет, поэтому останется в Калифорнии вместе с детьми. К тому же у неё тоже есть обязательства перед компаниями, с которыми у неё заключены договора о производстве контента.
Принц Гарри и Меган Маркл. / Фото: www.peopletalk.ru
Стоит вспомнить ещё и о том, что вопрос сохранения семьи для принца Гарри является самым важным. Он готов терпеть любые неудобства ради того, чтобы его дети не получили психологическую травму из-за развода родителей. Он любит Меган Маркл и согласится пойти на многое ради сохранения своего брака с ней. Поэтому все слухи о разводе герцогов Сассекских стоит воспринимать критично.
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