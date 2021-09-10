Древнейшая техника объемной вышивки: уникальные работы, каждая из которых весит более 200 килограммо

Искусство вышивки хорошо знакомо каждому, но вот зардози – особая техника вышивки драгоценными нитями – может поразить воображение даже самого искушенного зрителя. Сегодня мы расскажем об объемных картинах шейха Шамсуддина, которые признаны самыми дорогими в мире. Мастер – вышивальщик в 13 поколении, и равных ему в этом искусстве – нет.











Свои невероятные работы Шамсуддин выполняет при помощи обыкновенной иголки и шелковых нитей, картины украшает полудрагоценными камнями. Такие работы могут весить по несколько сот килограмм, поскольку мастер накладывает много слоев нитей поверх друг друга, чтобы добиться объемного эффекта.







Искусство зардози зародилось в Персии, и само название буквально означает «вышивка золотом». Секреты мастерства передаются от поколения к поколению по мужской линии, женщины к столь ответственному занятию не допускаются.







Шамсуддин родился в 1917 году на севере Индии в городе Агра. Его отец в совершенстве владел техникой зардози, ему выпала честь дважды вышивать парадные наряды для британской королевской семьи. Шамсуддин за годы работы создал невероятное количество картин, ковров, покрывал, накидок для слонов, расшитых драгоценностями. Все они сегодня оцениваются в сотни тысяч, а то и в несколько миллионов долларов.

Над некоторыми изделиями Шамсуддин трудился годами: так, знаменитую вазу с цветами он вышивал в подарок жене на протяжении 11 лет, а другая его картина – «Добрый пастырь» – результат 18-летнего труда! Сложно даже представить, сколько часов было потрачено на создание каждой из этих удивительных вышивок!Как и полагается , свои умения шейх передал сыновьям. Один из них, Раисуддин, стал продолжателем традиции, сегодня он открыл мастерскую в родном городе Агра, где десятки сотрудников корпят над холстами, создавая прекрасные произведения искусства.Вышитый ковер Объемная вышивка индийского шейха ШамсуддинаМастерство вышивкиЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)