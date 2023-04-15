Продукты, которые не стоит покупать в отделе заморозки

Заморозка — классная вещь, которая помогает дольше хранить продукты, полуфабрикаты и готовую еду. Но морозить можно далеко не все: одни продукты теряют привлекательный вид, другие становятся невкусными или вовсе опасными.



Брокколи

Клубника

Лососевые виды рыб

Хлеб

Пицца

Картофель фри

Постное мясо

Шпинат

Десерты на заварном тесте

Сливочные соусы

Торты со сливочным кремом

Овощные смеси с капустой

Болгарский перец

Брокколи — нежный овощ, который, по мнению многих поваров, плохо переносит заморозку. Под воздействием низких температур капуста теряет питательные вещества и лишается большей части вкуса. Кроме этого, недобросовестные продавцы часто кладут в упаковку большое количество стеблей. А они, в отличие от соцветий, в результате готовки получаются резиновыми и невкусными.Заморозка ягод — отличный способ обеспечить себя витаминами круглый год. Но с клубникой дела обстоят куда сложнее. По словам опытных кулинаров, эта ягода обладает пористой структурой, из-за чего она перенасыщается водой и после пребывания в морозилке превращается в кислый кисель бурого цвета. В то время как мы по незнанию покупаем целые ягоды, повара предпочитают покупать замороженное клубничное пюре и использовать его для приготовления смузи и десертов.Семга, горбуша и кета вполне сносно хранятся в морозильной камере, только незначительно меняя свою текстуру и вкус. Однако опытные кулинары справедливо считают, что лучше отдавать предпочтение свежей рыбе. Поскольку свежесть мороженой рыбы определить практически невозможно.Некоторые шеф-повара убеждены, что покупать замороженный хлеб — это настоящий грех. Что ж, с ними можно согласиться, ведь свежеиспеченный хлеб гораздо аппетитнее и у него более пористая консистенция. Чего не скажешь о батонах, переживших заморозку, которые становятся черствыми и суховатыми.Замороженные магазинные полуфабрикаты — это дешевая еда, которая здорово выручает, когда нам нужно быстро что-то приготовить. Но далеко не полезная и даже опасная для здоровья. Пицца из отдела заморозки — один из худших вариантов фастфуда. Это вредное блюдо не имеет питательной ценности, зато в ней слишком много соли, стабилизаторов, консервантов, усилителей вкуса и жиров. Кроме того, она значительно проигрывает во вкусе свежеприготовленной пицце.Замороженный картофель фри — подарок для тех, кто не любит возиться с чисткой, резкой и правильной обжаркой в надежде получить идеальную хрустящую картошку. Однако чем дольше вы храните замороженный картофель фри в морозильной камере, тем больше ухудшается его качество, вкус и текстура. И, что особенно важно, в состав такого полуфабриката часто входят модифицированный пищевой крахмал, рисовая мука и кукурузный крахмал. Если есть такое блюдо часто, то возрастает риск развития диабета, сердечных заболеваний и увеличения веса.Постный белок, по мнению некоторых шеф-поваров, плохо хранится в морозильной камере. Причина, по их словам, в разрушении клеточных стенок белка: вода замерзает и расширяется, разрывая волокно. А после разморозки поврежденное волокно выделяет влагу и питательные вещества, из-за чего продукт становится гораздо более сухим. Однако мясо с высоким содержанием жира переносит заморозку лучше, так как в нем сухость будет незаметна.Большинство листовых овощей при заморозке теряют свою текстуру и яркость и несколько изменяют вкус. То же самое можно сказать про шпинат. В отличие от свежего замороженный шпинат хранится гораздо дольше. Однако он полон воды и его необходимо отжимать перед готовкой некоторых блюд. В размороженном виде он уже не годится для использования в салат. Из-за склизкого и неаппетитного вида его лучше маскировать в термически обработанных блюдах или смузи.Выпечка на заварном тесте плохо хранится при заморозке. Она имеет воздушную хрустящую корочку и обычно заполняется нежным сливочным кремом. Замораживать ее не стоит, потому что после разморозки текстура теста изменится, а крем расслоится. И вкусный десерт станет влажным, резиновым и плохо жующимся. Так что нет ничего лучше свежих заварных пирожных.Сливки и соусы на их основе, как мы уже говорили, лучше не помещать в морозильную камеру. Замораживание изменит их консистенцию и превратит вкусный продукт в подобие творожной массы с отделившейся сывороткой и молочными сгустками. Но есть способ вернуть размороженному продукту первоначальный вид: для этого надо прогреть его на небольшом огне, тщательно перемешать и добавить еще немного сливок, чтобы сгладить текстуру.Торты со сливками не следует замораживать, чтобы не испортить их вкус и внешний вид. При оттаивании сливочные кремы расслаиваются, и весь десерт в таком случае приобретает далеко не праздничный вид.Шеф-повара не рекомендуют покупать овощные смеси с цветной капустой. Она обладает необычной текстурой, которая в результате заморозки меняется, и капуста распадается на мелкие кусочки и часто становится резиновой на вкус.В отделе замороженных продуктов можно найти болгарский перец любого цвета и любого вида: нарезанный, целый, фаршированный. Такой полуфабрикат удобен в использовании и, к слову, очень полезен: в перце, как известно, много витамина С и заморозка лишь незначительно уменьшает его количество. Тем не менее в этом овоще много воды, поэтому он плохо переносит низкие температуры. После разморозки он теряет свой вид, вкус и характерный хруст. Поэтому многие кулинары используют его только для готовки термически обработанных блюд.