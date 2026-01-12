Советы, которые помогут защитить ванную комнату от плесени и грибка

Ванная комната - потенциальное место появления грибка и плесени. Повышенная влажность - наиболее благоприятное условие для распространения этой заразы. Но можно найти и на нее управу. Мы подобрали 8 советов, которые помогут защитить ванную комнату от вражеской плесени и грибка.
1. Вентиляция и проветривание
Система вентиляции в ванной комнате. | Фото: ЯПлакалъ. Основная причина появления плесени в ванной комнате - высокая влажность и отсутствие хорошей циркуляции воздуха. Поэтому первое, на что нужно обратить внимание, это обеспечение хорошей вентиляции. Хорошо бы установить в ванной комнате специальную вытяжку и включать ее во время водных процедур и после. Это значительно ускорит процесс высыхания стен, потолков и шторки. Также возьмите за правило чаще оставлять дверь в ванную открытой, чтобы вся влага окончательно испарилась.
2. Освещение
Освещение в ванной комнате. | Фото: Strport.ru. Грибок и плесень очень любят закрытые и темные пространства. Так что, если не хотите попозже бороться с мерзким грибком на стенах, позаботьтесь о том, чтобы в вашем санузел всегда проникал какой-никакой свет. Также возьмите себе за правило, не выключать лампы некоторое время после водных процедур, а в дневное время почаще оставляйте двери в санузел открытыми, чтобы в комнату проникал естественный свет.
3. Отделочные материалы
Специальная краска или шпаклевка. | Фото: Optimus. Начиная отделку ванной комнаты, нужно тщательно подойти к выбору отделочных материалов. Обычная краска и шпаклевка будут впитывать и удерживать влагу, что поспособствует быстрому появлению плесени, а значит ремонт будет радовать недолго.отталкивают влагу и предотвращают появление плесени. Такая отделка, конечно, не станет панацеей от грибка, но позволит вашим стенам максимально долго ему сопротивляться.
4. Уберите лишнюю воду
Сухие стены и пол. | Фото: Все о канализации. Если не хотите, чтобы в вашей ванне поселилась плесень, возьмите за правило сразу после водных процедур избавлять ванную комнату от остатков воды. Для этого насколько сможете, протирайте сухой тряпкой стенки ванны, смесители, стены и пол. Таким образом, вы ускорите процесс высыхания и уменьшите вероятность появления плесени.
5. Бутылочки в ванной
Бутылочки и аксессуары. | Фото: Разложим по полочкам. Грибок и плесень могут атаковать не только стены и потолок ванной комнаты. Эти неприятности также могут появиться в стакане с зубными щетками, на тряпках, мочалках, бутылках с шампунями и гелями для душа. Чтобы вас не постигла такая неудача, не забывайте уделять внимание этим мелочам. Проверяйте, чтобы после водных процедур под бутылочками, стоящими на ванне, не скапливалась вода. Также не забывайте вовремя и часто менять полотенца, стирать шторку для ванны и покупать новые мочалки.
6. Сантехнические неисправности
Подтекающая сантехника. | Фото: МирТесен. Если вы заметили, что кран или унитаз подтекают, решать проблему нужно немедленно. В противном случае, из-за влаги, которая пусть и в небольших количествах, но присутствует в ванной комнате, в скором времени появится грибок и плесень. Поэтому не стоит ждать, пока одна проблема превратится в две, лучше вовремя используйте герметик, меняйте прокладки и подтягивайте гайки, чтобы ничего ниоткуда не текло.
7. Затирка швов
Чистота швов в ванной. | Фото: legkovmeste.ru. Швы в ванной комнате - одно из самых любимых мест для грибка и плесени. На затирку швов все время попадает вода, что делает эти места крайне уязвимыми. Чтобы швы в вашей ванне дольше оставались нетронутыми, вам нужно регулярно производить их чистку с использованием специальных моющих и обеззараживающих средств.
8. Генеральная уборка
Уборка в ванной. | Фото: DekorMyHome. Как бы это банально не звучало, но регулярная уборка - лучшая профилактика от плесени. Из-за высокой влажности и отсутствия окон в этом маленьком помещении быстро размножаются бактерии, а как следствие появляется грибок и прочие неприятности. Поэтому ванная комната больше других помещений нуждается в генеральной уборке. Раз в неделю уделяйте внимание самым труднодоступным местам и закуткам, отмывайте смесители, трубы, места крепления сантехники, детали стиральной машинки, стирайте шторку и меняйте полотенца. Также для уборки в санузле неплохо было бы обзавестись специальными дезинфицирующими средствами.
