«Самолет-зонтик» и «Беременная гуппи»: 11 нетривиальных летающих аппаратов

Развитие авиации всегда шло рука об руку не только с физическими законами и соображениями безопасности, но и с некоторой долей творчества. Иначе никак не объяснить, каким образом в голову авиаконструкторов порой приходят идеи летательных аппаратов настолько странного внешнего вида, что не сразу поверишь, что это не фотошоп.
1. Airlander 10
Прозвище для этого аппарата напрашивается само. /Фото: azernews.az
Когда общество увидело это творение инженерной мысли, то вопросов относительно народного названия попросту не осталось - Airlander 10 так и прозвали - «Летающая задница». Летательный аппарат представляет собой гибрид самолета, дирижабля и вертолета длиной в 92 метра. Согласно задумке разработчиков, он способен подниматься на высоту почти 5 километров и развивать скорость до 150 км/час, а грузоподъемность достигала 10 тонн.
Первый испытательный полет Airlander 10 прошел без проблем, а вот во время второго, произошёл инцидент: аппарат задел телеграфный столб, стал падать и в итоге пропахал носом землю. В результате столкновения кабина пилотов была разрушена, однако пострадавших среди экипажа не было. Учитывая тот факт, что Airlander 10 не бороздит воздушные просторы на каждом шагу, популярности этот откровенно странный концепт не снискал.
2. Аэродин Dornier E-1
Один из самых странных беспилотников. /Фото: daily.afisha.ru
Беспилотники вертикального взлета и посадки пытались создать очень давно, однако далеко не всякая попытка оказывалась удачной.авиаконструктора Александра Липпиша, который можно смело назвать одним из самых странных проектов подобного типа.
Аэродин отличался невыраженностью крыльев, откровенно странным дизайном, а его принцип полёта вообще частенько сравнивали с киношным феном, который вырвался из рук владельца и стал летать во все стороны. На удивление испытания самолета, которые прошли в 1972 году, показывали весьма перспективные результаты, однако всего через несколько месяцев проект закрыли, а о странном беспилотнике напоминанием осталось лишь несколько фото.
3. Stipa-Caproni
Настоящий летающий фен. /Фото: italianways.com
Этот самолёт весьма справедливо назвали «Летающей бочкой», хотя и на фен он тоже смахивает. Ведь фактически творение итальянского конструктора тридцатых годов прошлого столетия Луиджи Стипа, которое было собрано фирмой «Капрони» представляет собой нечто вроде огромной трубы с крыльями и пропеллером.
Разработка шла гладко, был построен опытный образец, в первые испытания самолета в 1932 году прошли успешно. Однако путёвки в жизнь это самолёту не подарило - развивать концепт не стали. Впрочем, наработки Луиджи Стипа, которые он оставил во время работы со Stipa-Caproni, позднее применялись учеными для создания новых двигателей самолетов.
4. Vought V-173
Нечто, похожее на камбалу, но еще и летает. /Фото: aviationmegastore.com
Vought V-173 был детищем американского конструктора Чарлза Циммермана, который разрабатывал его во время Второй мировой войны на базе компании Vought. Самолет вертикального взлета и посадки успешно прошёл испытания и планировался быть поставленным на вооружение ВВС США в качестве морского истребителя. Однако Vought всё же отказались от массового производства этого странного самолётм с прозвищами «панкейк» или «шумовка», хотя оставшиеся опытные прототипы неоднократно поднимались в воздух в период с 1942 по 1947 годы.
5. Аэроцикл De Lackner HZ-1
Тот случай, когда портативность - наше все. /Фото: pikabu.ru
Ещё одно вторение уже вышеупомянутого Чарлза Циммермана. Но на этот раз целью разработки было создание компактного аппарата, или портативного аэроцикла. Потенциально несложный в управлении предполагалось использовать для проведения разведку на «поле боя во время ядерной войны».
Испытания аэроцикла были начаты в 1954 году, однако сразу же появилась серьезная проблема: оказалось, что в управлении De Lackner HZ-1 был намного сложнее, чем ожидалось - с ним было трудно справиться даже опытным лётчикам-испытателям. В результате, когда аэроцикл во время тестов потерпел несколько аварий проект решили попросту свернуть.
6. Nemeth Parasol
Особенный вид самолёта уже был отражён в названии. /Фото: wordpress.com
«Самолет-зонтик» - именно так метко назвали первый на планете самолет с идеально круглым крылом. Его создатель Стивена Немета утверждал, что Parasol обладает исключительными возможностями — был способен сесть даже на самую небольшую площадку, а в случае отказа двигателей круглое крыло обеспечивало мягкую посадку, работая по принципу парашюта.
Кроме того, разработчики уверяли, что Nemeth Parasol настолько прост в управлении, что с этой машиной справится даже неопытный в авиации человек. Однако, как бы не рекламировался необычный самолёт, билет в жизнь он так и не получил, поднявшись в воздух всего несколько раз и оставшись в одном-единственном экземпляре.
7. Тройной самолетодирижабль Lockheed Martin P-791
Не самый удачливый современный дирижабль. /Фото: turbosquid.com
В нашем веке, как показывает практика, авиаконструкторы любят собирать необычного вида гибриды. Одним из таких можно смело считать тройной самолетодирижабль Lockheed Martin P-791, первые испытания которого прошли в 2006 году. Этот летательный аппарат наполняется гелием, но при этом имеет и ряди конструктивных принципов самолёта. Согласно имеющейся информации ockheed Martin P-791 способен перевозить до 20 тонн груза.
Интересно, что производство его официально не закончено при катастрофически малом спросе: доподлинно известно только об одном проданном за 480 миллионов долларов самолётодирижабле, однако Lockheed Martin продолжает принимать заказы на их сборку.
8. Колеоптер SNECMA C-450
Оригинальный аппарат вертикального взлёта. /Фото: livejournal.com
Ещё один аппарат вертикального взлёта, но странного вида. Для выполнения своей прямой функции специально для C-450 разрабатывались уникальные механизмы смягчения удара при посадке. Однако удачи ему это не прибавило: во время испытаний на единственном построенном опытном прототипе была запланирована первая попытка изменить направление полета с вертикального на угловое прямо в воздухе.
Однако пилоту не удалось справиться с задачей, более того, самолет потерял управление, а лётчику пришлось катапультироваться. C-450 после падения оказался разрушен, и это стало концом проекта: средств на постройку нового прототипа попросту не нашлось.
9. Avro Canada VZ-9 Avrocar
НЛО земного производства. /Фото: historynet.com
В период Холодной войны разрабатывались самые разные летательные аппараты, но вид одного детища канадских авиаконструкторов просто превзошёл все остальные. А всё потому, что он поразительно похож на НЛО в том представлении, какими их воображает человечество. Трудно сказать, с какой целью аппарат получил именно такой внешний вид, но, возможно, он должен был психологически дезориентировать противника.
Об этом проекте и сегодня известно немного: так, согласно задумке конструктора летающей тарелки — англичанина Джека Фроста, Avrocar не должен был подниматься высоко, пилоты находились в открытых кабинах, между которыми устанавливался пулемет. При этом, дизайн аппарата не помешал создателям называть его «летающим джипом». Впрочем, это ему не помогло: после первого полёта в 1959 году проект просуществовал всего 2 года спустя — а затем финансирование остановилось.
10. Асимметричный планер Blohm & Voss BV 141
Когда решили пренебречь симметрией. /Фото: hsto.org
Асимметричный планер Blohm & Voss BV 141 был одним из детищ Третьего рейха периода наращивания вооружения перед Второй мировой войной. Его назначением должна была стать воздушная разведка. Продвижению необычного проекта способствовало личное благоволение немецкого аса Эрнста Удета. В результате история самолёта закончилась на выпуске мелкой серии в несколько десятков экземпляров.
О конструкции самолёта известно следующее: гондола для экипажа находилась справа для увеличения сектора обзора. Несмотря на то, что внешне конструкция кажется дисбалансирующей, испытания опровергли все подобные опасения - машина оказалась устойчивой и маневренной машины. Трудно сказать, успели ли Blohm & Voss BV 141 поучаствовать в боевых операциях — задокументированных свидетельств не сохранилось. Единственное что удалось найти силам союзников во время наступления на Германию - это несколько разбитых образцов.
11. Aero Spacelines
И вправду похожа на огромную рыбину. /Фото: mapio.net
Aero Spacelines из-за его нетривиального внешнего вида быстро окрестили Pregnant Guppy, что в переводе с английского означает «Беременная гуппи». Однако этот необычный самолёт действительно использовался и выполнял плановые рейсы на протяжении семнадцати лет — с 1962 по 1979 годы. И это при том, что он был собран в единственном экземпляре на основе «Боинга-377».
Применяли его не кто-нибудь, а подразделения NASA, когда требовалась транспортировка негабаритных грузов, в частности, различных деталей ракет и других очень больших предметов, необходимых в аэрокосмической деятельности. Сегодня Pregnant Guppy уже не летает, однако со временем появились новые модели этой же серии с похожими же названиями - Super Guppy и Airbus Beluga - как раз они поднимаются в небо и сейчас.
