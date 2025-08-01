8 кулинарных хитростей, которые превратят готовку из ненавистного занятия в любимое хобби

Яйца пашот проще всего приготовить в мешочке из пленки
Давайте будем честными и откровенными: готовить любят далеко не все. Многие хозяйки относятся к этому процессу, как к тяжелой повинности, и часто откладывают свой поход на кухню до последнего. Возможно, все дело в том, что они не знают о полезных кулинарных хитростях, которые выводят готовку на новый уровень?.
Хитрость 1: Наливайте больше воды, когда варите макароны
Варите макароны в большой кастрюле. / Фото: snus-outlet.ru
Казалось бы, в чем проблема приготовить вкусные макароны правильной консистенции? Тем более, что на упаковке пишут, сколько минут их нужно варить. Но, несмотря на кажущуюся простоту рецепта, мы постоянно их то недовариваем, то превращаем в кашу. Выбраться из этого порочного круга получится, если взять на заметку несколько секретов итальянцев, для которых паста является национальным блюдом.
• во-первых, нужно взять большую кастрюлю и налить в нее столько воды, чтобы она занимала примерно ¾ всего объема – в противном случае паста слипнется и станет малоаппетитной;
• во-вторых, при варке макарон в воду не нужно добавлять растительное масло. Оно покроет пасту пленкой, которая в будущем не позволит макаронам пропитаться соусом;
• в-третьих, пасту нужно варить на пару минут меньше, чем указано на упаковке, а затем доготавливать в кипящем соусе. Обратите внимание, что макароны нужно класть в сковороду с соусом, а не наоборот – так они лучше пропитаются, приобретут более насыщенный вкус и аромат.
Хитрость 2: Жарьте рыбу на сковороде из нержавеющей стали
Добиться хрустящей рыбной корочки получается далеко не всегда и не у каждого – даже профессиональные повара не всегда могут достичь желаемого эффекта. Если разобраться в этом вопросе, то ничего сложного здесь нет, главное – проявить терпение и внимательность.
Пожалуй, самое основное – использовать правильную сковороду. Сразу откажитесь от идеи жарить рыбу на антипригарной – все равно ничего не получится, корочка не появится. Что касается чугунной, то она впитывает посторонние запахи и вкусы, поэтому тоже не подходит. Идеальный вариант – сковорода из нержавеющей стали.
Теперь переходим непосредственно к процессу готовки. На среднем огне разогрейте сковороду вместе с маслом, дождитесь, когда оно начнет слегка дымится, и положите рыбу шкуркой вниз, плотно прижав ее пальцами на несколько секунд. Если она прилипнет, не переживайте – это нормально. Жарить рыбу нужно три-четыре минут – за это время выйдет вся влага и кожица начнет подрумяниваться. По истечении времени переверните кусок и обжарьте не несколько минут с другой стороны, убавив огонь.
Хитрость 3: Готовьте глазунью на медленном огне
На медленном огне получается идеальная яичница. / Фото: worldcitieschess.com
Да-да, свои секреты есть даже в приготовлении яичницы. Раскроем главные из них. Профессиональные повара рекомендуют жарить глазунью на маленьком огне и обязательно с добавлением масла. Какого именно – сливочного или растительного – выбирать вам. Чтобы блюдо прожарилось равномерно, полейте белок сверху горячим маслом, собранным со сковороды.
Старайтесь разбивать яйца максимально близко ко дну сковороды – так желток не лопнет и не растечется. Далее проведите кончиком ножа вокруг желтка, чтобы разрезать плотный внутренний белок. Это нужно для того, чтобы он растекся и смешался с жидкой массой.
Для того, чтобы сохранить цвет и получить нежную текстуру, добавлять специи, в том числе соль, нужно в самом конце, уже перед подачей на стол. Еще один секрет деликатного вкуса блюда в чайной ложке воды, которую нужно добавлять в сковороду. Таким образом, белок будет слегка томиться, медленно доходя до готовности.
Хитрость 4: Делайте соус из остатков продуктов
В соус нужно добавить вино. / Фото: austin.com
Есть такая замечательная кулинарная техника, которая называется дегласирование. Отличный пример безотходного производства. В чем она заключается? После жарки мяса или овощей на сковороде остается масло, жир и пригоревшие кусочки продуктов. Не торопитесь мыть посуду – лучше используйте ее содержимое для приготовления вкусного соуса. Добавьте к смеси, которая осталась на сковороде, стакан воды, бульона или вина, доведите до кипения, а затем тушите до тех пор, пока соус не загустеет и не приобретет нужную консистенцию.
Хитрость 5: Делайте яйцо пашот в пищевой пленке
Яйца пашот проще всего приготовить в мешочке из пленки. / Фото: fb.ru
Приготовить яйца пашот с первого раза – это кулинарное мастерство уровня Бог. Это не шутка, просто блюдо действительно очень коварное в приготовлении. Чтобы избавить себя от возможной неудачи и лишней головной боли, воспользуйтесь помощью пищевой пленки.
Расположите ее на дне небольшой миски, смажьте растительным маслом и вбейте яйцо. Плотно закрутите и завяжите мешочек из пленки, а затем опустите в кипящую воду на три-четыре минуты. Так вы сможете добиться идеальной формы и консистенции (белок схватывается, а желток остается жидким).
Еще один простой и быстрый вариант приготовления пашота – в микроволновке. Возьмите кружку, которую можно нагревать в микроволновой печи, заполните ее наполовину водой, добавьте немного уксуса и вбейте яйцо. Затем накройте кружку блюдцем и поставьте в микроволновку на 60 секунд, предварительно установив полную мощность. Если яйцо покажется жидким, продлите время готовки на 15 минут.
Хитрость 6: Добавляйте соль в напитки
Соль нейтрализует горечь и усиливает вкус. / Фото: ourfoods.ru
Если вы хотите приготовить самый вкусный в мире горячий шоколад, обязательно добавляйте в него не только молоко, но и соль. Зачем? Все просто. Натрий, который входит в состав соли, делает более активной работу рецепторов и усиливает сладкий вкус напитка.
По такому же принципу можно варить и кофе с солью. В этом случае она усилит аромат бодрящего напитка и нейтрализует излишнюю горечь пережаренных зерен. Также соль смягчает жесткую воду, благодаря чему кислинка в кофе становится менее заметной, и напиток уравновешивается по остроте и мягкости. Еще одно преимущество кофе с такой оригинальной добавкой – восстановление солевого баланса. Сейчас это не слишком актуально, а вот летом, в условиях жаркого климата – самое то.
Хитрость 7: Кладите в томатный соус сливочное масло
Сливочное масло сделает консистенцию более нежной
Томатный соус – абсолютно универсальный, но лучше всего он, конечно, звучит вместе с пастой. А чтобы блюдо получилось идеальным по вкусу, обязательно добавьте в соус тайный ингредиент.
Разогрейте сковороду на плите, смажьте дно оливковым маслом, обжарьте измельченный лук с чесноком и тушите около 20 минут. По истечении времени добавьте секретный компонент – сливочное масло. Оно действует так же, как и сахар – снижает кислотность томатов. Но при этом масло также делает вкус соуса нежнее и придает ему бархатную консистенцию. Будет достаточно пары небольших кусочков, чтобы заправка удалась.
Хитрость 8: Замочите курицу в рассоле
Курицу нужно замочить, чтобы мясо стало нежнее. / Фото: legkovmeste.ru
Хотите, чтобы курочка получился хрустящей снаружи и мягкой внутри? Тогда предварительно замочите птицу в рассоле. Возьмите большую кастрюлю, налейте в нее два стакана воды и один стакан соли, поставьте на плиту и разогревайте до тех пор, пока соль полностью не растворится. Затем добавьте шесть стаканов холодной воды, положите в емкость курицу и отправьте ее на 90 минут в холодильник, чтобы она как следует «промариновалась». После этого можно добавлять специи и отправлять мясо в духовку.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии