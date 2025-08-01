8 кулинарных хитростей, которые превратят готовку из ненавистного занятия в любимое хобби

Яйца пашот проще всего приготовить в мешочке из пленки















Хитрость 1: Наливайте больше воды, когда варите макароны

Варите макароны в большой кастрюле. / Фото: snus-outlet.ru

Хитрость 2: Жарьте рыбу на сковороде из нержавеющей стали

Рыба с аппетитной золотистой корочкой./ Фото: pinterest.com

Хитрость 3: Готовьте глазунью на медленном огне

На медленном огне получается идеальная яичница. / Фото: worldcitieschess.com

Хитрость 4: Делайте соус из остатков продуктов

В соус нужно добавить вино. / Фото: austin.com

Хитрость 5: Делайте яйцо пашот в пищевой пленке

Яйца пашот проще всего приготовить в мешочке из пленки. / Фото: fb.ru

Хитрость 6: Добавляйте соль в напитки

Соль нейтрализует горечь и усиливает вкус. / Фото: ourfoods.ru

Хитрость 7: Кладите в томатный соус сливочное масло

Сливочное масло сделает консистенцию более нежной

Хитрость 8: Замочите курицу в рассоле

Курицу нужно замочить, чтобы мясо стало нежнее. / Фото: legkovmeste.ru