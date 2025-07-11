8 лайфхаков с луком, которые хочется попробовать сразу после того, как узнали про них

Лук отлично очищает решетку гриля
Пожалуй, мы не погорячимся, когда назовем лук одним из самых популярных овощей. Это неотъемлемый ингредиент мясных и рыбных блюд, салатов, а иногда и десертов. Но, как оказалось, лак можно использовать не только в кулинарии, но и в быту. Novate.ru делится несколькими полезными лайфхаками.
Лайфхак 1: Избавьтесь от комаров
Комаров отпугивает запах лука. / Фото: med.sevastopol.su
Скоро лето, а значит, нашествие комаров – лишь вопрос времени. Если всевозможные средства от насекомых уже не помогают, воспользуйтесь помощью народного метода – лука. В его состав входят эфирные масла и соединения серы, которые отпугивают комаров в два счета. Для того, чтобы насекомые перестали захаживать к вам в гости, просто нарежьте лук на несколько кусочков, разложите по тарелкам и расставьте в тех местах, откуда комары могут попасть в дом.
А если эти кровососущие насекомые не дают вам покоя на природе, и спрея как назло нет, можете потереть половинкой луковицы открытые участки кожи на руках и ногах. Тогда комары точно будут держаться от вас подальше (правда, как и некоторые люди).
Лайфхак 2: Устраните запах краски
Разрежьте лук на несколько частей и оставьте в окрашенной комнате. / Фото: pinterest.com
Интенсивный запах лука, который многие из нас так сильно не любят, при правильном подходе может принести пользу. Например, он перекрывает посторонние ароматы. Так, если вам нужно устранить густой неприятный запах краски, сделайте следующее: очистите луковицу от кожуры, нарежьте ее на четыре части, после чего поместите в емкость с водой и оставьте на ночь в комнате со свежеокрашенными стенами.
Лайфхак 3: Нарежьте лук без слез
Подержите лук некоторое время в воде. / Фото: detkisuper.ru
Наверное, это единственный овощ, в ходе нарезки которого возникает столько проблем. Если вы до сих пор не знаете, по какой причине становитесь невероятно чувствительными при контакте с луком, мы расскажем. Оказывается, при разрезании его клетки травмируются, в ходе чего происходит химическая реакция – соединяются ферменты и сульфоксиды, которые до этого не контактировали друг с другом. Далее образуются сернистые соединения, из-за которых вы и начинаете плакать. Слезы выступают в качестве защитной реакции – их задачей является смыть раздражение и очистить глаза.
Самый простой способ, как измельчить лук без слез – перед нарезкой положить его в холодную воду или морозилку. Этим методом часто пользуются профессиональные повара в ресторанах. Если нет времени проводить предварительную работу, тогда смочите овощ, нож и разделочную доску водой, а затем приступайте к измельчению. Важно, чтобы нож был хорошо заточен – в этом случае вероятность, что он не разрушит клетки луковицы и не высвободит вредные соединения, возрастает в разы.
Лайфхак 4: Очистите гриль
Для очищения жира с решеток используйте лук. / Фото: salroche.com
Готовить мясо, овощи или рыбу на гриле – настоящее удовольствие, ведь результат получается невероятно вкусным. А вот заставить себя после этого привести гриль в порядок – та еще задачка, ведь сажа и пригоревшие остатки пищи обычно никак не хотят «самоликвидироваться».
Делимся с вами хитростью, как провести процедуру очистки быстро и легко. Очистите лук от кожуры, разрежьте на две половины, наколите одну из них на вилку и пройдитесь по звеньям решетки (лучше всего это делать, пока металл горячий). Луковый сок не только приведет гриль в порядок, но также продезинфицирует его и улучшит вкус продуктов, которые вы в будущем будете готовить на гриле.
Лайфхак 5: Продлите срок годности авокадо
Храните авокадо с половинкой лука. / Фото: eg64.ru
Не всегда авокадо используется за раз. Иногда для сэндвича или другого блюда нужна лишь половинка, а вторая часть плода отправляется в холодильник дожидаться своего звездного часа. Неупакованный продукт начнет менять свой цвет спустя 12 часов после разрезания, при этом чернеть он будет от середины к краям.
Чтобы авокадо не испортился и не почернел за несколько дней из-за окисления энзимов, которые входят в его состав, соблюдайте правила его хранения. Например, в контейнер, где лежит плод, можно положить половину очищенной луковицы. Она будет выделять сернистые соединения, что существенно замедлит процесс окисления авокадо.
Лайфхак 6: Нарежьте лук одинаковыми кусочками
Не отрезайте корневую систему, она держит все части лука вместе. / Фото: simplyrecipes.com
Идеально нарезать всю луковицу соломкой, кольцами или мелким кубиком до самого конца практически нереально – сначала кусочки получаются одинаковыми, но чем ближе завершающая стадия, тем больше вероятность, что лук будет выскальзывать из рук или попросту развалится.
Чтобы такого не произошло, оставляйте корневую часть нетронутой. Для начала срежьте с луковицы верхушку, затем разрежьте ее на две половины и снимите шелуху. Сначала сделайте вертикальные разрезы, не доходя примерно 0,5 сантиметров до корневой части, а потом – горизонтальные.
Почему это максимально простой и удобный способ нарезки лука, который экономит время и нервы? Дело в том, что корень удерживает все части овоща вместе, не давая им развалиться. Благодаря этому у вас получится сделать ровные и одинаковые кусочки.
Лайфхак 7: Быстро приготовьте карамелизованный лук
Сода нужна для быстрой карамелизации лука без сахара
Чтобы лук приобрел красивую золотистую корочку, и при этом не сгорел и не сварился, его нужно томить на низкой температуре достаточно продолжительное количество времени – около 45 минут. Этого хватит для того, чтобы сахар растаял и равномерно распределился по поверхности лука, что и является нашей целью. Если сократить время термообработки, полукольца приобретут неравномерный оттенок: одна часть лука пережарится, а другая – развалится.
Когда в запасе нет столько времени, можно прибегнуть к небольшой хитрости. Когда будете обжаривать лук, добавьте щепотку соды – она повысит уровень рН и ускорит процесс приготовления за счет ослабления связей в структуре овоща и разрушении пектина, который удерживает вместе растительные клетки. Кроме того, под воздействием соды безвкусный инулин, который входит в состав лука, превратится в сладкую фруктозу, и добавления сахара либо меда уже не понадобится – карамелизация произойдет без их участия.
Лайфхак 8: Продлите срок хранения лука
Проделайте в бумажном пакете отверстия дыроколом. / Фото: s.mediasole.ru
Овощ может храниться достаточно долго, но для этого нужно, чтобы были выполнены некоторые требования. Лучше всего держать луковицу в бумажном пакете с предварительно проделанными в нем отверстиями – так вы обеспечите продукту необходимую вентиляцию.
Вместо пакета можно использовать мешочки, сделанные из натуральной ткани, например, хлопка или рогожки. Они отлично проветриваются, поэтому за сохранность лука можно будет не переживать. Старайтесь не перегружать такие мешки – четырех-пяти килограммов будет вполне достаточно, иначе плодам не хватит воздуха внутри и они начнут гнить.
Большинство мешочков расположите на балконе или в кладовке, а один отнесите на кухню и положите в ящик, чтобы не приходилось каждый раз во время готовки ходить в другую комнату за луком.
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