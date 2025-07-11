8 лайфхаков с луком, которые хочется попробовать сразу после того, как узнали про них

Лук отлично очищает решетку гриля

Лайфхак 1: Избавьтесь от комаров

Комаров отпугивает запах лука. / Фото: med.sevastopol.su

Лайфхак 2: Устраните запах краски

Разрежьте лук на несколько частей и оставьте в окрашенной комнате. / Фото: pinterest.com

Лайфхак 3: Нарежьте лук без слез

Подержите лук некоторое время в воде. / Фото: detkisuper.ru

Лайфхак 4: Очистите гриль

Для очищения жира с решеток используйте лук. / Фото: salroche.com

Лайфхак 5: Продлите срок годности авокадо

Храните авокадо с половинкой лука. / Фото: eg64.ru

Лайфхак 6: Нарежьте лук одинаковыми кусочками

Не отрезайте корневую систему, она держит все части лука вместе. / Фото: simplyrecipes.com

Лайфхак 7: Быстро приготовьте карамелизованный лук

Сода нужна для быстрой карамелизации лука без сахара

Лайфхак 8: Продлите срок хранения лука

Проделайте в бумажном пакете отверстия дыроколом. / Фото: s.mediasole.ru