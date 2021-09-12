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Без ретуши и комментариев: Ироничные иллюстрации о том, каково это - быть мамой


Художница Жылдыз Бекова рисует свою повседневную жизнь, которую поймут только те, у кого есть дети.

Художница Жылдыз Бекова рисует свою повседневную жизнь, которую поймут только те, у кого есть дети.

Безусловно, дети – цветы жизни. Но как же порой с ними бывает непросто, особенно на первых порах: бессонные ночи, плач, из-за которого уже изрядно болит голова, памперсы, смеси, готовка, уборка, кормёжка, прогулки, игры и колыбельные двадцать четыре на семь... Именно о такой нелёгкой женской доле рассказывает художник-иллюстратор Жылдыз Бекова (Jyldyz Bekova) в своих рисунках, посвящённых всем молодым мамам, которые без лишних слов прекрасно понимают, о чём идёт речь.

Будучи мамой двух очаровательных дочек Арины и Камиллы Жылдых иллюстрирует моменты из повседневной жизни, с которой, так или иначе, сталкиваются все мамы. А ведь если так задуматься, то помимо сложностей есть в этих акварельных рисунках и жизненных ситуациях что-то забавное, не лишённое приятных моментов.
До и после. Автор: Jyldyz Bekova.

До и после. Автор: Jyldyz Bekova.

 
Реки слёз. Автор: Jyldyz Bekova.

Реки слёз. Автор: Jyldyz Bekova.

 
Папа постиг дзен, а мама... Автор: Jyldyz Bekova.

Папа постиг дзен, а мама... Автор: Jyldyz Bekova.

 
Не мешало бы приготовить поесть. Автор: Jyldyz Bekova.

Не мешало бы приготовить поесть. Автор: Jyldyz Bekova.

 
Тот самый момент, когда решил поработать. Автор: Jyldyz Bekova.

Тот самый момент, когда решил поработать. Автор: Jyldyz Bekova.

 
Только бы не разбудить. Автор: Jyldyz Bekova.

Только бы не разбудить. Автор: Jyldyz Bekova.

 
Как же всё достало! Автор: Jyldyz Bekova.

Как же всё достало! Автор: Jyldyz Bekova.

 
Личное пространство? Нет, не слышали. Автор: Jyldyz Bekova.

Личное пространство? Нет, не слышали. Автор: Jyldyz Bekova.

 

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Без ретуши и комментариев: Ироничные иллюстрации о том, каково это - быть мамой

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Без ретуши и комментариев: Ироничные иллюстрации о том, каково это - быть мамойПодписаться на мой Instagram
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