Без ретуши и комментариев: Ироничные иллюстрации о том, каково это - быть мамой

Художница Жылдыз Бекова рисует свою повседневную жизнь, которую поймут только те, у кого есть дети.

До и после. Автор: Jyldyz Bekova.

Реки слёз. Автор: Jyldyz Bekova.

Папа постиг дзен, а мама... Автор: Jyldyz Bekova.

Не мешало бы приготовить поесть. Автор: Jyldyz Bekova.

Тот самый момент, когда решил поработать. Автор: Jyldyz Bekova.

Только бы не разбудить. Автор: Jyldyz Bekova.

Как же всё достало! Автор: Jyldyz Bekova.

Личное пространство? Нет , не слышали. Автор: Jyldyz Bekova.