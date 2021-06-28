10 полезных привычек, которые помогут накопить на Париж

Современному человеку никогда не хватает денег. Даже если его доход выше среднего. И дело не только в высоких ценах на жилье, одежду и продукты питания. В большинстве случаев основной причиной, по которой «финансы поют романсы» является то, что вы не можете их разумно тратить. Впрочем, эту проблему получится легко устранить, если у вас появятся следующие привычки.
Привычка 1: Откладывать деньги каждый день
Если не можете отложить сразу большую сумму, то заполняйте копилку мелкими купюрами, но каждый день. / Фото: my.toluna.com
Копить деньги не так просто, как кажется, особенно если у вас есть дети или много текущих расходов. Однако ученые нашли выход из этой затруднительной ситуации: нужно ежедневно откладывать небольшое количество денег и тогда в конце месяца получится накопить внушительную сумму. Доказательством данного утверждения являются социологические опросы: 30% опрошенных людей подтвердили, что без проблем смогу откладывать каждый день по 5 долларов. А вот сразу положить в копилку 150 долларов согласились лишь 7% испытуемых. Если хотите насобирать денег на отпуск, машину или норковую шубу, купите копилку и каждый день пополняйте ее небольшими взносами.
Привычка 2: Не пользоваться услугами посредников
Каждый посредник берет себе процент и покупка выходит дороже. / Фото: forexdengi.com
Для того, чтобы получить хорошую выручку, многие предприниматели продумывают сложные комбинации при участии посредников, хотя каждый из них берет свой процент. Поэтому гораздо выгоднее покупать необходимые вещи напрямую, например, заказывать с оптового склада. Таким образом продукция обойдется намного дешевле, ведь в ее окончательную стоимость не будут включены услуги продавца, аренда магазина и так далее. Именно по этой причине так популярны покупки в интернете. А разнообразные китайские мелочи лучше заказывать сразу на Алиэкспресс. По информации Novate.ru, на сайте их цена будет на 30-40% ниже, чем в магазине за углом. Даже овощи и фрукты стоит покупать на оптовом рынке. Правда, свою выгоду вы ощутите только если купите 10-15 кг, но ведь можно договориться с друзьями и приобрести тот же картофель или яблоки на две семьи.
Привычка 3: Не выбрасывать старые вещи
Старые вещи можно продать или переделать. / Фото: mom1.ru
Нет, мы не призываем вас превращать свою квартиру в склад и хранить те вещи, которыми вы уже давно не пользуетесь. Намного лучше и выгоднее дать им вторую жизнь. Например, если у вас порвалось платье, его можно отнести в ателье. То же самое касается молнии на сапогах: сломанную деталь всегда можно починить в ближайшей мастерской. Что касается одежды и обуви, которую вы уже не носите, то всегда можно выложить объявление о продаже на Авито. Пусть цена будет не самая большая, зато вы убьете сразу двух зайцев: избавитесь от ненужных вещей и заработаете немного денег на бытовые расходы.
Привычка 4: Не подключать автоплатеж за ЖКХ
Из-за услуги автоплатежа у вас могут снимать больше денег, чем нужно. / Фото: landing-factory.ru
Согласны, автоматический платеж за жилищно-коммунальные услуги – это очень удобно. Не нужно искать время для посещения банка или почты, стоять в очередях, переживать, что в прошлом месяце вы забыли заплатить за свет и вам грозит штраф за просрочку. Однако стоит также учитывать тот факт, что коммунальщики нередко допускают ошибки при начислении квартплаты. Поэтому обязательно нужно просматривать все квитанции. А еще лучше – заниматься всем самостоятельно, так как сумма ошибки бывает значительной, но вернуть переплаченные деньги не так просто, как кажется.
Привычка 5: Редко стирать
Чем чаще вы стираете вещи, тем быстрее они изнашиваются. / Фото: build-experts.ru
Иногда случаются ситуации, что нужно срочно постирать пару футболок, но запускать для них целую стиральную машину не хочется. В этот момент вы принимаете решение, что «кашу маслом не испортишь», и начинаете бросать в барабан даже чистую одежду. Однако, частые стирки приводят к тому, что вещи очень быстро изнашиваются и впоследствии выглядят непрезентабельно. Не забывайте, что у каждого изделия есть свой срок носки. А некоторые ткани следует стирать вручную, чтобы они раньше времени не испортились.
Совет: Что касается джинсов, то эксперты советуют стирать их как можно реже, а для устранения пятен использовать щетку, так как деним быстро теряет свой цвет из-за частых стирок.
Привычка 6: Сразу мыть посуду
Если сразу не помыть посуду, то остатки еды засохнут и воды уйдет гораздо больше. / Фото: идея-малого-бизнеса.рф
Многие люди ошибочно полагают, что гораздо экономнее накопить гору посуды и потом за раз ее вымыть. Однако при таком раскладе воды уходит гораздо больше, ведь остатки еды засыхают, пятна въедаются в тарелки и устранить их становится гораздо сложнее. В крайнем случае, если у вас не хватает времени на то, чтобы вымыть всю посуду, замочите ее, чтобы потом было меньше проблем.
Привычка 7: Следовать современным тенденциям
Для продвижения бизнеса можно использовать рекламу в Инстаграме. / Фото: smmx.ru
В последнее время Интернет вышел на новый уровень и стало модным вести личные блоги, продвигать свои услуги через соцсети, такие как Вконтакте, Инстаграм и другие. Даже если у вас мало свободного времени, не игнорируйте современные тренды и старайтесь больше времени уделять общению в социальных сетях. В такой привычке есть много плюсов. Во-первых, вы расширите кругозор, заведете новые знакомства, которые впоследствии могут перерасти во взаимовыгодное сотрудничество. Во-вторых, при помощи того же Инстаграма вы сможете разрекламировать свои услуги либо товар, который вы реализуете, а это гораздо дешевле, чем заказывать листовки либо билборды.
Привычка 8: Считать стоимость вещей не в деньгах, а в рабочих днях
Важнее не деньги, а время, проведенное с близкими людьми. / Фото: centersoveta.ru
Иногда стоимость платья, обуви или телефона может показаться небольшой. Но посмотрите на это с другой стороны: подсчитайте, сколько часов или дней вы потратили на то, чтобы заработать эти деньги. Прикиньте, сколько стоит 1 час вашей работы, а потом решите для себя, готовы ли вы расплачиваться за новый смартфон, который не особо вам нужен, часами своей жизни. Может лучше провести это время с близкими людьми? Они, в отличие от купленного гаджета, будут рады вашему обществу и подарят вам много положительных эмоций и воспоминаний.
Привычка 9: Покупать мало продуктов
Если купить сразу много продуктов, то есть риск, что они быстро испортятся. / Фото: rosregistr.ru
Согласно исследованиям американских ученых, примерно 25% купленных продуктов попадают из холодильника не на стол, а сразу в мусорное ведро. Главная причина состоит в том, что в магазине люди покупают слишком много еды и просто не успевают съесть ее до того момента, как заканчивается срок годности. Поэтому старайтесь класть в свою корзину в супермаркете лишь то, что вы планируете съесть сегодня-завтра, чтобы пища не испортилась, и вы не выкинули деньги не ветер. А если продукты все-таки испортились, ни в коем случае не ешьте их – лечение тоже стоит недешево.
Привычка 10: Не совершать импульсивных покупок
Продумывайте все покупки заранее и следуйте списку. / Фото: zen.yandex.com
Старайтесь продумывать каждую свою покупку и брать в магазин ровно столько денег, сколько нужно на приобретение запланированной продукции. Не поддавайтесь на уловки продавцов-консультантов, которые уверяют вас, что к выбранной сумке обязательно нужно подобрать красивую обувь. Не нужно, ведь у вас уже есть любимые туфли, которые идеально подойдут к новому клатчу. Психологи доказали, что 25% покупок люди совершают под властью эмоций. Но более 70% импульсивно купленных вещей так и остаются лежать в шкафу.
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