10 полезных привычек, которые помогут накопить на Париж

Привычка 1: Откладывать деньги каждый день

Если не можете отложить сразу большую сумму, то заполняйте копилку мелкими купюрами, но каждый день. / Фото: my.toluna.com

Привычка 2: Не пользоваться услугами посредников

/ Фото: forexdengi.com Каждый посредник берет себе процент и покупка выходит дороже./ Фото: forexdengi.com

Привычка 3: Не выбрасывать старые вещи

Старые вещи можно продать или переделать. / Фото: mom1.ru

Привычка 4: Не подключать автоплатеж за ЖКХ

Из-за услуги автоплатежа у вас могут снимать больше денег, чем нужно. / Фото: landing-factory.ru

Привычка 5: Редко стирать

Чем чаще вы стираете вещи, тем быстрее они изнашиваются. / Фото: build-experts.ru

Привычка 6: Сразу мыть посуду

Если сразу не помыть посуду, то остатки еды засохнут и воды уйдет гораздо больше. / Фото: идея-малого-бизнеса.рф

Привычка 7: Следовать современным тенденциям

Для продвижения бизнеса можно использовать рекламу в Инстаграме. / Фото: smmx.ru

Привычка 8: Считать стоимость вещей не в деньгах, а в рабочих днях

Важнее не деньги, а время, проведенное с близкими людьми. / Фото: centersoveta.ru

Привычка 9: Покупать мало продуктов

Если купить сразу много продуктов, то есть риск, что они быстро испортятся. / Фото: rosregistr.ru

Привычка 10: Не совершать импульсивных покупок

Продумывайте все покупки заранее и следуйте списку. / Фото: zen.yandex.com