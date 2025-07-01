Оцениваем спелость... ногтем: простейшие лайфхаки, которые помогут выбрать самый вкусный арбуз

Выбрать самый спелый арбуз не так уж и сложно. /Фото: rbk.ru

На обочинах дороги арбузы лучше не брать. /Фото: aif.ru

Навес, поддон и ограждение - главные элементы правильного торгового места для продажи бахчевых. /Фото: static.mk.ru

Пятнышко на спелом арбузе будет ярко-жёлтое или оранжевое. /Фото: telegraf.news

Самая известная проверка спелого арбуза - на звук. /Фото: bloknot-novorossiysk.ru

Многие продавцы демонстрируют мякоть арбуза из той же партии. /Фото: primamediamts.servicecdn.ru