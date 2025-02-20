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Самая высокая заброшенная постройка в мире

Одиноко возвышающаяся полуразрушенная башня в Екатеринбурге — остатки советской империи и былых амбиций. Зданию было предназначено нести информацию в каждый дом Свердловской области, однако с 1991 года строительство башни остановлено, и вот уже 26 лет она приходит в упадок.

Самая высокая заброшенная постройка в мире


Самая высокая заброшенная постройка в мире

Сроительство башни началось в 1983 году, а ее высота должна была составлять 361 метр.



Самая высокая заброшенная постройка в мире

В здание планировали перенести городские телерадиопередающие мощности и покрыть телесигнал Свердловска.

Самая высокая заброшенная постройка в мире

Еще там должен был находиться ресторан, аналог «Седьмого неба» на Останкинской телебашне.

Самая высокая заброшенная постройка в мире

Проблемы с финансированием начались еще с 1989 года, а с развалом СССР в 1991 году строительство окончательно остановилось. Башню достроили до отметки в 219,25 метра.

Самая высокая заброшенная постройка в мире

В 1990-е годы башня стала излюбленным местом экстремалов, скалолазов и бейсеров, а также самоубийц.

Самая высокая заброшенная постройка в мире

В 2000-е ее облюбовали бейсджамперы. Сейчас проход на башню закрыт.

Самая высокая заброшенная постройка в мире

Самая высокая заброшенная постройка в мире

Самая высокая заброшенная постройка в мире

Самая высокая заброшенная постройка в мире

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Свердловская обл.
г. Екатеринбург
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