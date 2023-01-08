Маргарет Гамильтон: программист, которая спасла полёт на Луну

48 лет назад космический модуль «Аполлон-11» приземлился на поверхность Луны. Это событие имело огромную важность не только для США, но и для всего мира. Однако посадка могла не состояться, если бы не гениальность Маргарет Гамильтон, которая разработала бортовое программное обеспечение для программы Apollo.











Margaret Hamilton и написанный ею программный код для проекта Apollo.



На этой фотографии ведущий программист космической программы «Аполлон» Маргарет Гамильтон (Margaret Hamilton) запечатлена с распечаткой кода, который использовали для осуществления полета на Луну в 1969 году:

«На этой фотографии я стою рядом с исходниками кода, на котором работал Apollo Guidance Computer (AGC). Уточню, что в этой стопке только код — там нет отчётов по устранению багов и логов».







Маргарет Гамильтон и ее коллега перед прототипом компьютера XD-1 AN/FSQ-7 SAGE.



Все коды писались, а потом печатались вручную, затем объединяясь в программы. Этот вид памяти назвали «LOL memory». Дословно его можно перевести как «память маленьких старых леди» («little old lаdies»). Ведь печатали коды в основном женщины.



Как вспоминала потом Маргарет Гамильтон: «Это не значит, что менеджеры прошлого больше уважали женщин, чем сегодня. Им просто казалось, что программирование — лёгкая работа. Оно выглядело как простое печатание, поэтому отдел софта никогда не был настолько важным, как отдел «железа». Так что женщины писали код, программировали и даже давали советы своим коллегам-мужчинам из «железного» отдела, как улучшить их изделия».







Гамильтон во время её пребывания в качестве ведущего разработчика ПО для Аполлона.



Когда Нил Армстронг и Эдвин Олдрин были уже почти у Луны, система внезапно дала сбой. Радар, который никаким образом не был задействован в процессе посадки модуля, вдруг начал посылать огромный объем информации компьютеру, что привело к его перегрузке. «Аполлон 11» ждала неминуемая гибель, если бы Маргарет не предусмотрела подобный сценарий. Специалисты осуществили максимально быструю перезагрузку, и бортовой компьютер выбрал приоритетные данные по посадке корабля на Луну. Посадка состоялась.







Маргарет Гамильтон. Официальное фото НАСА, 1989 год.



Сегодня Маргарет Гамильтон 81 год. Она возглавляет компания Hamilton Technologies.







Маргарет Гамильтон и бывший американский президент Барак Обама.



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