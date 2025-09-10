7 вариантов, как использовать лишние яичные желтки, если жалко выбрасывать

Существует большое количество рецептов, в которых используются только белки. Но что делать с желтками? Не выбрасывать же. Novate.ru нашел решение этой проблемы. В этой статье вы найдете несколько блюд, а также уходовых средств, в основе которых лежат именно желтки.
1. Глазурь
Еще один элемент кондитерского искусства, который не получится приготовить без желтков. Кроме них в состав глазури также входит сахар, ванильная эссенция и молоко. Ингредиенты следуйте взбить миксером, чтобы получилась густая и тягучая масса. Яичная глазурь идеально подходит для декора выпечки, но запомните, что ее следует наносить на горячее тесто.
2. Пудинг
Шоколадный пудинг на основе желтков. / Фото: chocosite.ru
Суперсила желтков заключается в том, что в их состав входит мало воды и много жира. За счет этого они придают любому блюду желаемой густоты, а также делают его текстуру более плотной и кремообразной. Особенно это выгодно для пудингов. Делимся крутым рецептом.
Для приготовления десерта нужно взять два яичных желтка, 100 граммов сахара, три столовых ложки кукурузного крахмала, 600 миллилитров молока, 150 граммов измельченного горького шоколада, щепотка соли, одна столовая ложка ванильного экстракта.
На первом этапе возьмите глубокую миску, выложите в нее яичные желтки с сахаром и кукурузным крахмалом. Хорошо взбейте все ингредиенты и отставьте их в сторону. В отдельной кастрюле смешайте молоко, порубленный шоколад и соль, а затем поставьте на плиту. Варите массу на среднем огне, пока шоколад полностью не растает.
По истечении времени снимите с огня, добавьте ваниль и разлейте десерт по десертным чашкам или мороженицам, смотря, что есть под рукой. Накройте емкости полиэтиленовой пленкой и отправьте в холодильник на два-три часа, пока пудинг полностью не застынет. Десерт можно подавать самостоятельно, украшенный листьями мяты, или вместе со взбитым сливками с добавлением корицы.
3. Сочные котлеты и тефтели
Использование желтка делает котлеты сочными. / Фото: postila.ru
Большинство хозяек добавляют в фарш целое яйцо, однако такое решение может привести к неприятным последствиям. Дело в том, что белок сворачивается уже при 62 градусах, формируя белковую сеть, которая связывает влагу. Это лишает мясо нежности и сочности, особенно, если вы готовите котлеты из курицы, которая сама по себе немного суховата. К тому же эта часть яйца делает фарш водянистым.
Что касается желтка, то он свертывается при более высоких температурах, поэтому, если не передержать блюдо на сильном огне, оно не утратит мягкость и сочность. Плюс желток по своей природе является хорошим эмульгатором, а значит, склеивает фарш в единую массу, облегчая формовку тефтелей или котлет.
4. Домашние маски
Маска из желтков и репейного масла. / Фото: hair-moda.com
Так как в состав яичных желтков входит большое количество полезных веществ, в частности, витамины А и В, а также кальций и железо, неудивительно, что он часто является основой масок для волос. Делимся несколькими рецептами.
• С касторовым маслом. Нужно взять два сырых желтка и взбить с одной столовой ложкой касторового масла. После того, как смесь станет однородной, нанесите ее на волосы и тщательно распределите по всей длине, от корней до кончиков. Чтобы маска действовала более эффективно, укутайте голову пленкой или пакетом, а сверху повяжите полотенце. Оставьте на 40 минут, после чего смойте состав теплой водой с шампунем.
• Яично-масляная маска. Для начала смешайте в миске ложку касторового и оливкового масла и прогрейте их на водяной бане. Затем, не снимая емкость с плиты, добавьте в смесь желток, хорошо перемешайте и прогрейте еще несколько минут. Нанесите маску на волосы, укутайте их пакетом и полотенцем и оставьте на полчаса, после чего смойте шампунем.
• С медом. Возьмите два яйца и отделите желтки от белков. Затем смешайте желтки с двумя чайными ложками меда и двумя чайными ложками репейного масла. Готовую смесь нужно втереть в кожу головы и смыть через 30 минут теплой водой с шампунем.
5. Яичное мороженое
Яичное мороженое вкусное, но калорийное. / Фото: fb.ru
Это мороженое готовится по ГОСТу, и по отзывам многих хозяек является самым вкусным. Подавать можно с сиропом или кусочками фруктов. В состав десерта входит 150 миллилитров молока, стакан сахара, пять куриных желтков, три столовых ложки какао-порошка, 500 миллилитров сливок жирностью 33%.
На первом этапе следует вылить молоко в небольшую кастрюлю, всыпать сахар, хорошо размешать и поставить на плиту, чтобы смесь стала теплой. Далее нужно снять емкость с огня, добавить желтки, слегка взбить венчиком и поставить обратно на плиту. Убавьте огонь до минимума и, постоянно помешивая ингредиенты, доведите до кипения. После того, как смесь станет густой, дайте ей полностью остыть, а затем протрите через сито, чтобы избежать наличия комочков.
Разделите массу на две равные части: первую смешайте с половиной сливок, а вторую – со второй половиной сливок и какао. Получится сливочное и шоколадное мороженое. Возьмите два пустых контейнера, вылейте в них получившиеся массы и отправьте в морозилку застывать.
Через час достаньте мороженое, хорошо перемешайте венчиком и поставьте в морозильную камеру. По истечении еще 60 минут повторите процедуру. Затем оставьте десерт в холодильнике до полного застывания. Перед подачей на стол, мороженое должно слегка оттаять – для этого ему понадобится пять-десять минут при комнатной температуре.
6. Заправка для супа
Для заправки нужно смешать желтки с лимонным соком. / Фото: andychef.ru
Чтобы сделать суп более густым и сытным, повара рекомендуют добавлять в него заправку, приготовленную из яичных желтков. Необходимо смешать два желтка со столовой ложкой лимонного сока до получения однородной массы, после чего добавить ее в почти готовый суп. Блюдо должно находиться на плите не больше пару минут. И не позволяйте ему кипеть, иначе желток свернется и добавиться поставленной цели не получится. Снимите суп с плиты и наслаждайтесь красотой и вкусом.
7. Домашний майонез
Домашний майонез из желтков, масла и уксуса. / Фото: pinterest.com
Майонез, приготовленный своими руками из натуральных продуктов без добавления каких-либо консервантов, априори лучше того, который предлагают в магазине. Поэтому советуем вооружиться продуктами из нашего списка (наверняка они найдутся на каждой кухне) и сделать отличную заправку для салатов.
Вам понадобятся два яичных желтка, половина чайной ложки соли, половина чайной ложки сахара, половина чайной ложки уксуса и 150 миллилитров растительного масла. Для начала возьмите высокую узкую емкость, в которую без проблем войдет блендер, и выложите в нее желтки. Добавьте соль и сахар. Что касается уксуса, то можно использовать как столовый, так и яблочный, но последний сделает вкус готового майонеза более нежным и бархатистым.
Тщательно взбейте ингредиенты, после чего тонкой струйкой влейте растительное масло, не переставая работать блендером. Взбивать массу нужно будет около трех минут. Как только вы увидите, что смесь становится гуще, начинайте двигать блендером вверх-вниз, чтобы ингредиенты хорошо перемешались между собой. В конце можете добавить в майонез рубленую зелень или орехи. Хранить продукт в холодильнике можно до трех суток.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии